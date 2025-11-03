Jön az árapokalipszis karácsonykor? Mutatjuk, mire kell készülni

Összesen 40,6 milliárd dollárral növelik a külföldi országokból érkező importárukra kivetett vámok – elsősorban a kínai, részben az európai beszállításokra kell gondolni – az idei, november 27-én, a hálaadással kezdődő év végi ünnepi időszak költséget az Egyesült Államokban. Az online hitelpiactér LendingTree kalkulációja szerint az átlagos amerikai ünnepi vásárló 132 dollárral többet fog fizetni a washingtoni tarifák miatt, ami persze így kiadásainak emelkedését jelenti rövid távú hatásként – miközben az Egyesült Államok fürdik a megugró vámbevételekben, és más mutatók szerint is erőteljesen húz az amerikai gazdaság. Ez pedig Trump elnök hosszú távra szóló terveire utaló, pozitív fejleményt jelent. Magyarországon nem kell tartani elszálló áraktól.

Globálisan a vámháború árnövelő hatása jelentkezhet a karácsonyi időszakban, de elszálló áraktól nem kell tartani (illusztráció)

Fotó: Freepik

Magasabb összegek lesznek az árcédulákon, miközben erősödik a gazdaság

A LendingTree elemzői szerint az emelkedő költségek miatt előfordulhat, hogy a vásárlók tudatosabbak lesznek idei költéseiket illetően, esetleg kevesebbet ajándékoznak, vagy vállalnak bizonyos mértékű eladósodást, hogy szeretteiket idén is ajándékokkal lepjék meg. Sok minden függ attól, hogy milyen árakat látnak majd a boltokban és webáruházakban akkor, amikor a hónapokon át raktárban tartott ünnepi árucikkek a következő hetekben a boltokba kerülnek. (A vámok, az emelkedő tarifák miatt felhalmozott raktárkészlet, és az amerikai fogyasztás lehetséges összefüggéseit a közelmúltban egy népszerű termék, a svájci bicska példáján mutattuk be az Origón.)

A LendingTree modellezésében a 2024-es téli ünnepi költési adatokból indult ki, azokhoz képest vetíti előre a 40,6 milliárd dolláros növekedést. Ez az összeg a kereskedői és a fogyasztói oldalon együttesen jelentkezik, abból a vámok miatt jelentkező, a számítások szerint 28,6 milliárd dollár többletköltséget a fogyasztók viselik, míg a fennmaradó 12 milliárd dollárt a kereskedők együttesen nyelik be.

Az, hogy a vámháború többletköltséget jelent fogyasztói oldalon, persze nem újdonság, de a washingtoni döntéshozatal szempontjából ez vállalható ár a hosszabb távra tekintő, az amerikai gazdaságot felpörgető, fundamentális célokért. Ezek Trump elnök második elnöksége idején jól láthatók. Például:

számos gyártási tevékenység belföldre telepítése, ezáltal munkahelyek teremtése, technológiai fölény visszaszerzése, majd az exportlehetőséget kiterjesztése;

az amerikai energiaexport növelése (erről szól például az EU-val kötött megállapodás is);

a kitettség és a külföldi függőség csökkenése, például a ritkaföldfémek kapcsán;

a szövetségi bevételek növelése, a külkereskedelmi egyenleg javítása, ezeken keresztül az állam forrásokhoz juttatása.

Ez utóbbinak pedig máris látszanak az eredményei: az amerikai kormányzati szektor bevételei nyáron a csúcsra ugrottak, 27 milliárdos többlettel zárt a költségvetés (egy évvel korábban még 71 milliárd dollár volt a hiány). Az adat tartalmazza a 27,7 milliárd dollárnyi vámbevételt is, ami majd négyszerese a tavaly júliusi 7,1 milliárd dollárnak. Szeptember végére az idei vámbevételek bőven a 110 milliárd dollár fölött jártak, ami óriási eredmény.