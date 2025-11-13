Jó hírek érkeztek: tovább élénkül az árverseny, ami elősegítheti az árak csökkenését

Még 2024 nyarán indított versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.-vel (Lidl) szemben, mivel gyanúja szerint a vállalkozás a „Lidl: az alacsony árak bajnoka” szlogenjével és kommunikációjával olyan piacelsőségi állításokat tett, melyekkel megtéveszthette a fogyasztókat.

A vállalások eredményeként élénkülhet az árverseny a kiskereskedelmi piacon, ami elősegítheti az árak csökkenését (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az eljárás során a nemzeti versenyhatóság feltárta, hogy a Lidl kereskedelmi gyakorlatának kialakítása során részletes mérési módszertant és belső szabályzatot alakított ki, mely folyamatba külsős szakértőket is bevont azzal a céllal, hogy biztosítsa a jogszabályoknak való megfelelést.

A kampány fő üzenetének meghatározásához, miszerint „az alacsony árak bajnoka”, az Árfigyelőben – a gyakorlat idejében megtalálható – 62 termékkategória napi termék-kosarának havi szinten összesített átlagárait vette alapul. Emellett a megalapozottság érdekében a vállalkozás több elővigyázatossági lépést is tett, így többek között a napi termék-kosár összeállítása során nem vette figyelembe azokat a termékeket, melyek nem voltak aznap megtalálhatóak mind a hat, az Árfigyelőbe adatokat szolgáltató kiskereskedelmi láncnál, a havi átlag kiszámításánál pedig nem vette figyelembe a munkaszüneti és technikai hibákkal érintett napokat.

A cég az eljárás során kötelezettségvállalást ajánlott fel a Versenytanács felé, mellyel célja, hogy még szilárdabban biztosítsa a szabályoknak való megfelelést a jövőben.

Ennek keretében többek között a Lidl minden esetben jól láthatóan megjeleníti majd az Árfigyelőre való hivatkozást, emellett pedig kettő feltétellel egészíti ki a havi átlagkosarak olcsóbbságára vonatkozó módszertanát:

csak akkor alkalmazza havi árelsőségi állításait, amennyiben az összehasonlításban résztvevő második legolcsóbb üzletlánc átlag kosárértékénél 2,5%-kal olcsóbb, csak akkor alkalmazza a hónap egészére vonatkozó árelsőségi állításait, amennyiben az összehasonlításban résztvevő második üzletláncnál legalább eggyel több napon volt a legolcsóbb.

A kiskereskedelmi lánc a módosításoknak megfelelő új szabályzatait és megfelelési előírásait belső képzések keretében ismerteti munkatársaival és külső versenyjogi szakértőre épített kontrollt is beépít kommunikációiba.