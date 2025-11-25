Hírlevél

aranytartalék

Rendkívüli: évtizedek óta nem látott nagyságú aranykészletre bukkantak

Gigantikus nagyságú aranykészletre bukkant egy brit vállalat a kelet-afrikai Kenyában. A felfedezett mennyiséghez fogható ásványkincs-tartalékot évtizedek óta nem találtak Kenyában, az aranytartalék átformálhatja az ország bányászati szektorát, azon keresztül jelentős lökést adhat gazdaságának is.
A Shanta Gold nevű brit bányaipari vállalat szerint szenzációs nagyságú, a talajszint alatti rétegekben húzódó aranytartalékot azonosítottak Kenya nyugati térségében, Kakamega megyében, amely ráadásul nagyrészt gazdaságosan kitermelhető. Az aranytartalék becsült nagysága kb. 1800 milliárd forintnak felel meg. Ez a fantasztikus aranykészlet alkalmas lehet arra, hogy jelentős lökést adjon Kenya gazdaságának. A hivatalos vállalati és kormányzati közlések az ország ásványkincsszektorát tekintve történelmi mérföldkőnek tartják a felfedezést, melyhez foghatót évtizedek óta nem tettek.

Kenyában történelmi jelentőségű aranytartalékot fedeztek fel, 1800 milliárd forintot ér (illusztráció)
Kenyában történelmi jelentőségű aranytartalékot fedeztek fel, 1800 milliárd forintot ér (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Nagy játékossá tehei Kenyát ez az aranytartalék

Az aranytartalék az úgynevezett Lirhanda-folyosóban, egy kb. 1200 kilométer hosszú, Kakamega és Vihiga megyéken áthaladó ásványi övezetben húzódik. Az aranytartalék bejelentését éveken át tartó intentív kutatási és fúrási munkálatok előzték meg.

A vállalatnak most az a célja, hogy bányászati engedélyt kapjon az aranyvagyon hasznosításához. A cég álláspontja szerint ez a helyi gazdaságfejlesztésnek is lendületet adna, munkahelyeket hozna létre és üzleti lehetőségeket teremtene, valamint az adók, járulékok révén jelentős bevételt juttatna a kenyai kormányzatnak is.

A cég 208 millió dollárt  (kb. 70,5 milliárd forint) fektetne be a bánya és a feldolgozóüzem fejlesztésébe, amivel a projekt Kenya első, nagy volumenű felszín alatti aranybányászati vállalkozásává fejlődhet.

A hatalmas, mintegy 1800 milliárd forintot érő aranytartalék kapcsán az elemzők kitérnek arra, hogy annak révén Kenya megkerülhetetlen szereplővé válhat Kelet-Afrika aranyiparában, melyet most a szomszédos Tanzánia és Dél-Szudán ural.

 Kenyában az aranybányászat főként kisipari keretek között működik, ám mint Brian Mwangi Njoroge bányászati ​​és ásványfeldolgozó mérnök megjegyezte, a Kakamegában talált aranylelőhelyek fordulópontot jelentenek az ország bányászati ​​iparában, és Kenyát beemelhetik az ipari volumenű aranykitermelést végző országok közé.

Már nem csak a Szafarikról szólhat Kenya

A kenyai aranytartalék bejelentése olyan időszakban történt, amikor az arany ára szédületes erősödést produkál a geopolitikai és egyéb, a bizonytalanságot erősítő tényezők miatt, amivel párhuzamosan a kereslet is megerősödött a nemefém iránt. Ez lehetőséget jelenthet a kelet-afrikai országnak, mely eddig szerény aranykitermelésével (2023-ban 410 kg) az aranypiac kisebb afrikai szereplői közé tartozott. A nagy afrikai aranykitermelő országok csoportját Ghána, Dél-Afrika, valamint Szudán határozza meg.

A leendő aranykitermelési helyszín kb. 1,5 km2-et ölelne Kakamega megyében. A vállalat azt ígéri, hogy figyelembe veszi a környezetvédelmi aggodalmakat, és az előírásokat betartva, a hatóságok jóváhagyások mentén építi ki a tervezett bányaipari infrastruktúrát. Ezek közé egy 12 megawattos generátorállomás, egy, napi 1500 tonna kőzet feldolgozására alkalmas üzem, valamint raktárépület tartozik majd. 

A bánya tervezett működési élettartama nyolc év.

A Business Insider Afrika-kiadása közgazdászokat megszólaltatva arról ír, hogy az aranybányászatból származó bevétel diverzifikálhatja az ország gazdaságát és az állami bevételeket, melyek főként

  • a mezőgazdaságra és
  • a turizmusra támaszkodnak. 

A turizmuson belül különösen népszerűek a szafarik, melyek rengeteg kenyai megélhetéséhez hozzájárulnak. Egyes elemzők szerint ehhez hasonló stimulust adhat az aranybánya a helyi gazdaságnak, mely mind a kivitelezésnél, mind a működtetésnél több száz munkahely létrejöttét jelentheti, és további külföldi befektetéseket vonzhat.

Kenya egyik fő bevételi forrása a turizmushoz, azon belül a szafarikhoz és kapcsolódó szolgáltatásokhoz köthető (illusztráció)
Kenya egyik fő bevételi forrása a turizmushoz, azon belül a szafarikhoz és kapcsolódó szolgáltatásokhoz köthető (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A kenyai kormányzat által kiadott becslések szerint az aranybányához kapcsolódó bevételből minden évben több millió kenyai schillingnek megfelelő bevétel jelentkezhet adók, jogdíjak, valamint a közösségi fejlesztési alapokba befizetett hozzájárulások formájban.

A jelenleg hatályos bányászati törvények alapján a kereskedelmi aranyértékesítés 3 százaléka az arra fizetendő jogdíj, melyből 20 százalékot a megye irányítása, 10 százalékot pedig helyi közösségi projektek kapnak majd. 

A Shanta Gold emellett vállalta, hogy a Világbank által a bányászati projektekhez ajánlott közösségi hozzájárulási elveknek megfelelően a teljes aranytermelési értékének 1 százalékát közvetlenül a helyi közösségek támogatására fordítja majd.

A vállalat által korábban közzétett bemutatkozó video:

 

