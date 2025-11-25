Rendkívüli: évtizedek óta nem látott nagyságú aranykészletre bukkantak

A Shanta Gold nevű brit bányaipari vállalat szerint szenzációs nagyságú, a talajszint alatti rétegekben húzódó aranytartalékot azonosítottak Kenya nyugati térségében, Kakamega megyében, amely ráadásul nagyrészt gazdaságosan kitermelhető. Az aranytartalék becsült nagysága kb. 1800 milliárd forintnak felel meg. Ez a fantasztikus aranykészlet alkalmas lehet arra, hogy jelentős lökést adjon Kenya gazdaságának. A hivatalos vállalati és kormányzati közlések az ország ásványkincsszektorát tekintve történelmi mérföldkőnek tartják a felfedezést, melyhez foghatót évtizedek óta nem tettek.

Kenyában történelmi jelentőségű aranytartalékot fedeztek fel, 1800 milliárd forintot ér (illusztráció)

Nagy játékossá tehei Kenyát ez az aranytartalék

Az aranytartalék az úgynevezett Lirhanda-folyosóban, egy kb. 1200 kilométer hosszú, Kakamega és Vihiga megyéken áthaladó ásványi övezetben húzódik. Az aranytartalék bejelentését éveken át tartó intentív kutatási és fúrási munkálatok előzték meg.

A vállalatnak most az a célja, hogy bányászati engedélyt kapjon az aranyvagyon hasznosításához. A cég álláspontja szerint ez a helyi gazdaságfejlesztésnek is lendületet adna, munkahelyeket hozna létre és üzleti lehetőségeket teremtene, valamint az adók, járulékok révén jelentős bevételt juttatna a kenyai kormányzatnak is.

A cég 208 millió dollárt (kb. 70,5 milliárd forint) fektetne be a bánya és a feldolgozóüzem fejlesztésébe, amivel a projekt Kenya első, nagy volumenű felszín alatti aranybányászati vállalkozásává fejlődhet.

A hatalmas, mintegy 1800 milliárd forintot érő aranytartalék kapcsán az elemzők kitérnek arra, hogy annak révén Kenya megkerülhetetlen szereplővé válhat Kelet-Afrika aranyiparában, melyet most a szomszédos Tanzánia és Dél-Szudán ural.

Kenyában az aranybányászat főként kisipari keretek között működik, ám mint Brian Mwangi Njoroge bányászati ​​és ásványfeldolgozó mérnök megjegyezte, a Kakamegában talált aranylelőhelyek fordulópontot jelentenek az ország bányászati ​​iparában, és Kenyát beemelhetik az ipari volumenű aranykitermelést végző országok közé.

Már nem csak a Szafarikról szólhat Kenya

A kenyai aranytartalék bejelentése olyan időszakban történt, amikor az arany ára szédületes erősödést produkál a geopolitikai és egyéb, a bizonytalanságot erősítő tényezők miatt, amivel párhuzamosan a kereslet is megerősödött a nemefém iránt. Ez lehetőséget jelenthet a kelet-afrikai országnak, mely eddig szerény aranykitermelésével (2023-ban 410 kg) az aranypiac kisebb afrikai szereplői közé tartozott. A nagy afrikai aranykitermelő országok csoportját Ghána, Dél-Afrika, valamint Szudán határozza meg.