Rendkívüli: évtizedek óta nem látott nagyságú aranykészletre bukkantak

A Shanta Gold nevű brit bányaipari vállalat szerint szenzációs nagyságú, a talajszint alatti rétegekben húzódó aranytartalékot azonosítottak Kenya nyugati térségében, Kakamega megyében, amely ráadásul nagyrészt gazdaságosan kitermelhető. Az aranytartalék becsült nagysága kb. 1800 milliárd forintnak felel meg. Ez a fantasztikus aranykészlet alkalmas lehet arra, hogy jelentős lökést adjon Kenya gazdaságának. A hivatalos vállalati és kormányzati közlések az ország ásványkincsszektorát tekintve történelmi mérföldkőnek tartják a felfedezést, melyhez foghatót évtizedek óta nem tettek.
Nagy játékossá tehei Kenyát ez az aranytartalék
Az aranytartalék az úgynevezett Lirhanda-folyosóban, egy kb. 1200 kilométer hosszú, Kakamega és Vihiga megyéken áthaladó ásványi övezetben húzódik. Az aranytartalék bejelentését éveken át tartó intentív kutatási és fúrási munkálatok előzték meg.
A vállalatnak most az a célja, hogy bányászati engedélyt kapjon az aranyvagyon hasznosításához. A cég álláspontja szerint ez a helyi gazdaságfejlesztésnek is lendületet adna, munkahelyeket hozna létre és üzleti lehetőségeket teremtene, valamint az adók, járulékok révén jelentős bevételt juttatna a kenyai kormányzatnak is.
A cég 208 millió dollárt (kb. 70,5 milliárd forint) fektetne be a bánya és a feldolgozóüzem fejlesztésébe, amivel a projekt Kenya első, nagy volumenű felszín alatti aranybányászati vállalkozásává fejlődhet.
A hatalmas, mintegy 1800 milliárd forintot érő aranytartalék kapcsán az elemzők kitérnek arra, hogy annak révén Kenya megkerülhetetlen szereplővé válhat Kelet-Afrika aranyiparában, melyet most a szomszédos Tanzánia és Dél-Szudán ural.
Kenyában az aranybányászat főként kisipari keretek között működik, ám mint Brian Mwangi Njoroge bányászati és ásványfeldolgozó mérnök megjegyezte, a Kakamegában talált aranylelőhelyek fordulópontot jelentenek az ország bányászati iparában, és Kenyát beemelhetik az ipari volumenű aranykitermelést végző országok közé.
Már nem csak a Szafarikról szólhat Kenya
A kenyai aranytartalék bejelentése olyan időszakban történt, amikor az arany ára szédületes erősödést produkál a geopolitikai és egyéb, a bizonytalanságot erősítő tényezők miatt, amivel párhuzamosan a kereslet is megerősödött a nemefém iránt. Ez lehetőséget jelenthet a kelet-afrikai országnak, mely eddig szerény aranykitermelésével (2023-ban 410 kg) az aranypiac kisebb afrikai szereplői közé tartozott. A nagy afrikai aranykitermelő országok csoportját Ghána, Dél-Afrika, valamint Szudán határozza meg.
A leendő aranykitermelési helyszín kb. 1,5 km2-et ölelne Kakamega megyében. A vállalat azt ígéri, hogy figyelembe veszi a környezetvédelmi aggodalmakat, és az előírásokat betartva, a hatóságok jóváhagyások mentén építi ki a tervezett bányaipari infrastruktúrát. Ezek közé egy 12 megawattos generátorállomás, egy, napi 1500 tonna kőzet feldolgozására alkalmas üzem, valamint raktárépület tartozik majd.
A bánya tervezett működési élettartama nyolc év.
A Business Insider Afrika-kiadása közgazdászokat megszólaltatva arról ír, hogy az aranybányászatból származó bevétel diverzifikálhatja az ország gazdaságát és az állami bevételeket, melyek főként
- a mezőgazdaságra és
- a turizmusra támaszkodnak.
A turizmuson belül különösen népszerűek a szafarik, melyek rengeteg kenyai megélhetéséhez hozzájárulnak. Egyes elemzők szerint ehhez hasonló stimulust adhat az aranybánya a helyi gazdaságnak, mely mind a kivitelezésnél, mind a működtetésnél több száz munkahely létrejöttét jelentheti, és további külföldi befektetéseket vonzhat.
A kenyai kormányzat által kiadott becslések szerint az aranybányához kapcsolódó bevételből minden évben több millió kenyai schillingnek megfelelő bevétel jelentkezhet adók, jogdíjak, valamint a közösségi fejlesztési alapokba befizetett hozzájárulások formájban.
A jelenleg hatályos bányászati törvények alapján a kereskedelmi aranyértékesítés 3 százaléka az arra fizetendő jogdíj, melyből 20 százalékot a megye irányítása, 10 százalékot pedig helyi közösségi projektek kapnak majd.
A Shanta Gold emellett vállalta, hogy a Világbank által a bányászati projektekhez ajánlott közösségi hozzájárulási elveknek megfelelően a teljes aranytermelési értékének 1 százalékát közvetlenül a helyi közösségek támogatására fordítja majd.
A vállalat által korábban közzétett bemutatkozó video: