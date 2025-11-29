Ha arany, akkor Magyarország élen jár ebben a mutatóban

Az arany klasszikus menedékeszköznek számít, amelyhez akkor fordulnak a befektetők, ha a gazdasági kilátásokat számos bizonytalanság kezdi ki, s fontos a jegybankoknak is értékálló, univerzális, konvertibilis eszközként. A nemesfém az elmúlt években, a 2019-től kezdődő, geopolitikai bizonytalanságokkal, háborús feszültségekkel terhelt időszakban ráerősített erre a szerepére, amit az iránta való kereslet és szédületes áremelkedési üteme is mutat. A Visual Capitalist a jegybanki adatközlések nyomán összegyűjtette, mely országok központi pénzintézeteinek ment a legjobban az aranyfelhalmozás az elmúlt években, 2019-től (az év végén tűnt fel a Covid-19 koronavírus) 2024-ig.
Van, ahol rekordmértékben nőtt az aranytartalék nagysága
A világ legnagyobb aranytartalékait birtokló országok listájának élén nincs változás: azt továbbra is toronymagasan az Egyesült Államok vezeti 8 133,5 tonna arannyal, a második helyen Németország (3 351,6 tonna), míg a harmadikon Olaszország (2 451,9 tonna) áll. A következő helyeken Franciaország, Oroszország, Kína következik.
Más bontásban összesítve az adatokat:
a világszerte nyilvántartott jegybanki tartalékok mintegy 60 százaléka az Egyesült Államok és Európa államainak kezében van.
Ettől ugyannakkor jelentősen eltérő erősorrend bontakozik ki akkor, ha azt vizsgáljuk, a Covid-19 időszakával kezdődő, több válságot és jelentős geopolitikai, gazdasági átrendeződéseket hozó időszakban 2024-ig meg országok növelték a legnagyobb mértékben jegybanki aranytartalékuk nagyságát.
Ebben a mutatóban viszont Kína áll az élen, mely az időszakban szerzett 331,3 tonna aranyával habzsolta a nemesfémet jegybanki eszközállományának stabilizálására. Az arany felhalmozása a kínai jegybank kifejezetten tudatos stratégiájának része, melyet támogatott az is, hogy az utóbbi negyedévekben a jüan árfolyama többször erősödött a dollárral szemben.
A lista második helyén India áll, a világ legnépesebb országa öles léptekkel válik a világ egyik legnagyobb gazdaságává, mely a vizsgált időszakban 241,2 tonnával növelte aranytartalékát. Ez a mennyiség kb. a negyede a teljes, 880 tonnás indiai aranytartaléknak.
Kína és India aranytartalékának dobogós helyet érő növekedésében nagy szerep jutott abban, hogy mindkét ország jelentős és tudatos erőfeszítéseket tett a dollár szerepének csökkentésére. Az elmúlt időszakban az amerikai dollár amúgy is több alkalommal gyengült a pénzpiacokon (persze regisztráltak erősödő periódusokat is), de jegybanki megközelítésben a hangsúly elsősorban azon van emiatt, hogy a dollár részesedése a nemzeti tartalékállományban mérséklődjön, illetve a külfölddel való kereskedelemben is csökkenjen annak elszámolásbani betöltött szerepe.
- A lista harmadik helyén egy európai ország áll: Lengyelország aranytartaléka 219,6 tonnával lett több.
- A negyedik helyre Törökország került, a központi bank aranytartaléka 216,4 tonnával nőtt.
- Az örödik helyen Szingapúr áll, a délkelet-ázsiai városállam készlete 92,6 tonnával nőt a nemesfémből.
Japán a hatodik helyen 80,8 tonnával növelte tartalékát ebben az időszakban, ezzel egyébként a teljes tartaléknagyság szerint felállított listában a kilencedik pozícióban foglal helyet. A hetedik helyre Thaiföld került, az előbb értéktől alig elmaradó, 80,6 tonnányi növekménnyel.
Magyarország ezen a listán a nyolcadik helyen áll: 78,5 tonnával nőtt a magyar aranytartalék a vizsgált időszakban. Miként megírtuk, a 2010-es évet alapul véve a magyar nemzeti aranytartalék 2024 szeptemberére a harmincötszörösére, 110 tonnára nőtt, jelentősen meghaladva a korábbi, 2021-es 94,5 tonnás csúcsot is.
Ezzel hazánk a régiós mezőnyben is élen jár, mivel a régióban az egy főre jutó aranytartalék tavaly 0,32 unciáról 0,37 unciára emelkedett.
Magyarország ebben az összesítésben két közel-keleti országot, a kilencedik helyen álló Katart (68,6 tonna), és Irakot is megelőzte (66,4 tonna) az aranyfelhalmozás tekintetében.
A kisebb országok is halmozzák tartalékaikat
A Fort Knoxban és a New York Federal Reserve-ben őrzött amerikai aranytartalék értéke mostanra meghaladja az 1 ezer milliárd dollárt, a legnagyobb tartalékokat birtokló többi ország aranytartalékának értéke ezzel arányosan kisebb, de abszolút értéken hasonló hatalmas.
Mint az összesítés megállapítja, ugyanakkor nem csak az amúgy is jelentős aranytartalékokkal rendelkező, e tekintetben nagy országok, hanem a kisebb államok is megpróbálnak aranykészleteket felhalmozni azért, hogy védettebbek legyenek a globális sokkhatásokkal szemben. Erre utal az Üzbegisztán által birtokolt 383 tonna, és a Szaúd-Arábia tulajdonát képező 323 tonna arany. Mellettük Thaiföld, Szingapúr és Kazahsztán jegybankja is arra törekszik, hohy növelje az ország aranytartalékának nagyságát.