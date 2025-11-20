Rulettjáték az orosz olajjal: Von der Leyenék a zöld nullára tesznek fel mindent ‒ a cechet az autósok fizetik

Az Európai Bizottság további korlátozó intézkedéseket vizsgál azokkal szemben, akik lehetővé teszik az orosz energiahordozók behajózását az Európai Unióba. Éppen ezért az EU külügyminisztereit tömörítő testület, a Külügyek Tanácsa csütörtöki brüsszeli ülésén többek közt várhatóan megvizsgálja az úgynevezett árnyékflották hajóit lajstromozó országokkal való együttműködés fokozásának lehetőségét, hogy fellépjenek azokkal a tankerekkel szemben, melyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ – állítják a terveket közelről ismerő források a Bloomberg tudósítása szerint.
Kitiltják az árnyékflottákat, de ki fizeti a révészt?
Úgy tűnik, hogy az eddig bevezetett szankciók okozta gazdasági visszaesés és az üzemanyagok árának meredek emelkedése a tagállamokban sem győzte meg a döntéshozókat, hogy az embargós intézkedésekkel leginkább magának okoz jelentős gazdasági károkat az unió. Ezt támasztja alá az is, hogy a csütörtöki külügyminiszterek találkozója előtt előzetes véleményezésre bocsátott dokumentumban Lengyelország az eredeti tervekhez képest is szigorúbb szabályozást javasolt, különösen kényes kérdésekben is.
A köröztetett tervezet szerint az EU széles körű diplomáciai egyeztetéseket folytatott az úgynevezett lobogó szerinti államokkal, amelyek az árnyékflotta hajóit regisztrálta, és nagyrészt sikeresen meggyőzött közülük sokat e hajók lajstromból való törléséről. Ehhez jön Varsó azon javasolta is, mely szerint vizsgálat tárgyává tennék a kikötői és part menti államokat, valamint a hajók tevékenységének lehetővé tételében részt vevő szervezeteket. Nevük elhallgatását kérő források szerint a megvitatandó új intézkedéseket beépítik az EU 20. szankciócsomagjába.
Az újabb szankciók szele megérintette a kereskedőket – veszik az orosz olajat, mint a cukrot
Az árnyékflották működésének ellehetetlenülésének hírére sok kereskedő a betárazás mellett döntött, ami óhatatlanul felfelé lökte az olajárakat. Csütörtökön a hordónkénti ár az előző napokhoz képest megemelkedett a kora reggeli ázsiai kereskedelemben. A piacok
- a kereslet gyengülését
- és a kínálati kockázatokat
egyaránt mérlegelik, ám az orosz olajra kivetett amerikai szankciók élesedésének közelgő határideje még tovább növeli a bizonytalanságot, így az árakat is. Az Egyesült Államok szankcióinak értelmében november 21-ig mindenkinek meg kell szüntetnie a kereskedést a főbb orosz olajtermelőkkel, a Rosnefttel és a Lukoillal. Ez tovább csökkentheti a piacon az olaj mennyiségét, hiszen az Oroszországot sújtó embargótól való félelem hatása fokozza a felhalmozást, ami szintén felfelé hajtja az olajárakat.
Ehhez jön hozzá, hogy az Európai Bizottság korábbi döntése miatt ‒ miszerint kiszorítják az Unió piacáról az orosz üzemanyagokat ‒, a kereskedők már most elkezdték betárazni az olcsóbb orosz termékeket, ami a teljes EU-ban az üzemanyagárak további meredek emelkedéséhez vezetett.
Megint visszafele sül el a szankciós fegyver
Romániában például másfél hónapon belül tízszer emelkedett az üzemanyag ára. Ám keleti szomszédunk ezzel egyáltalán nincs egyedül, hiszen az elmúlt hónapokban folyamatosan nőtt az Európai Unió egészében az üzemanyagok ára, főként a dízelé. Noha a nyersolaj ára alig mozdult el a nemzetközi árupiacokon, hiszen az irányadó Brent hordónkénti ára 65 dollár körül mozgott, ami egyáltalán nem indokolná, hogy elszabadultak az üzemanyagárak az európai benzinkutakon.
Az elementáris áremelkedés az általános árbefolyásoló tényezők helyett sokkal inkább az Európai Bizottság átgondolatlan szankciós politikájának tudható be. Ugyanis az unió legújabb embargós döntése az EU tagországok gazdaságának kezei után a lábait is lebéklyózza. Látható, hogy az orosz energiahordozók kiszorításával a közösség piacairól közel sem okoznak akkora károkat Moszkvának, mint a tagországoknak.
Összességében tehát a szankciós fenyegetések és a ténylegesen bevezetett szankciók olyan helyzetet állítottak elő, hogy bár az árupiacon nem vagy legfeljebb csak mérsékelten emelkedik a nyersolaj ára, a kutaknál az autósok egyre drágább üzemanyagárakkal szembesülnek az egész Európai Unióban.