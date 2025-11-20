Rulettjáték az orosz olajjal: Von der Leyenék a zöld nullára tesznek fel mindent ‒ a cechet az autósok fizetik

Az Európai Bizottság további korlátozó intézkedéseket vizsgál azokkal szemben, akik lehetővé teszik az orosz energiahordozók behajózását az Európai Unióba. Éppen ezért az EU külügyminisztereit tömörítő testület, a Külügyek Tanácsa csütörtöki brüsszeli ülésén többek közt várhatóan megvizsgálja az úgynevezett árnyékflották hajóit lajstromozó országokkal való együttműködés fokozásának lehetőségét, hogy fellépjenek azokkal a tankerekkel szemben, melyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ – állítják a terveket közelről ismerő források a Bloomberg tudósítása szerint.

Az árnyékflották kiszorításának híre is megemelte az üzemanyagárakat. / Fotó: Jonathan Petersson/Pexels

Kitiltják az árnyékflottákat, de ki fizeti a révészt?

Úgy tűnik, hogy az eddig bevezetett szankciók okozta gazdasági visszaesés és az üzemanyagok árának meredek emelkedése a tagállamokban sem győzte meg a döntéshozókat, hogy az embargós intézkedésekkel leginkább magának okoz jelentős gazdasági károkat az unió. Ezt támasztja alá az is, hogy a csütörtöki külügyminiszterek találkozója előtt előzetes véleményezésre bocsátott dokumentumban Lengyelország az eredeti tervekhez képest is szigorúbb szabályozást javasolt, különösen kényes kérdésekben is.

A köröztetett tervezet szerint az EU széles körű diplomáciai egyeztetéseket folytatott az úgynevezett lobogó szerinti államokkal, amelyek az árnyékflotta hajóit regisztrálta, és nagyrészt sikeresen meggyőzött közülük sokat e hajók lajstromból való törléséről. Ehhez jön Varsó azon javasolta is, mely szerint vizsgálat tárgyává tennék a kikötői és part menti államokat, valamint a hajók tevékenységének lehetővé tételében részt vevő szervezeteket. Nevük elhallgatását kérő források szerint a megvitatandó új intézkedéseket beépítik az EU 20. szankciócsomagjába.

Az újabb szankciók szele megérintette a kereskedőket – veszik az orosz olajat, mint a cukrot

Az árnyékflották működésének ellehetetlenülésének hírére sok kereskedő a betárazás mellett döntött, ami óhatatlanul felfelé lökte az olajárakat. Csütörtökön a hordónkénti ár az előző napokhoz képest megemelkedett a kora reggeli ázsiai kereskedelemben. A piacok

a kereslet gyengülését

és a kínálati kockázatokat

egyaránt mérlegelik, ám az orosz olajra kivetett amerikai szankciók élesedésének közelgő határideje még tovább növeli a bizonytalanságot, így az árakat is. Az Egyesült Államok szankcióinak értelmében november 21-ig mindenkinek meg kell szüntetnie a kereskedést a főbb orosz olajtermelőkkel, a Rosnefttel és a Lukoillal. Ez tovább csökkentheti a piacon az olaj mennyiségét, hiszen az Oroszországot sújtó embargótól való félelem hatása fokozza a felhalmozást, ami szintén felfelé hajtja az olajárakat.