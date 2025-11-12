Nélkülözhetetlen az árréscsökkentés! - elmondjuk, miért

Nem igazolódtak be azok a várakozások, amelyek szerint az árrésstop káros, ennek ellenére számolni kell azzal, hogy a hosszabbított határidők után előbb-utóbb kivezetik. Igaz, az eddigi tendenciák alapján a hosszabb távú megtartására is lehet esély. Túl azon, hogy intézkedéscsomag hatékony az infláció mérséklésében, támogatja a fogyasztók vásárlóerejének növekedését. Mondhatni félő volt az is, hogyha a szereplők haszonkulcsa túl alacsony, az hosszú távon hiányt okozhat, ám erről nincs szó, a választott árrés-korlátok nem voltak túlságosan alacsonyak, elég profitot hagytak a szereplőknél ahhoz, hogy megérje nekik az érintett termékeket is forgalmazni – magyarázta Sebestyén Géza közgazdász, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője azt a tényt, hogy a kereskedelmi láncok maradtak a piacon. Ráadásul az árréscsökkentés nem magát az áremelést tiltotta meg adott időtartamra, hanem a beszerzési és az eladási ár lehetséges különbözetét maximalizálta.

Február végéig biztosan velünk marad az árréscsökkentés, az intézkedésnek nem csak gazdasági hatásai vannak

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Védőmechanizmus az árréscsökkentés

A hatékonyság mellett szóló érv még az is, ha az iparágban alacsony a verseny, márpedig az árréscsökkentés szerepe akár hasonlítható egy új piaci szereplő megjelenéséhez is, ami versenyösztönző tényező. Kivezetni (ami technikailag könnyű), pedig úgy lenne érdemes, ha ezzel párhuzamosan lennének olyan eszközök, melyek garantálják a versenyt a szektorban. Ilyen eszköz lehet náluk az online árfigyelő.

Az Egyenlő.hu, a modern keresztény-szociális szakszervezet szerint az árréscsökkentés olyan gazdasági és társadalmi védőmechanizmus, amelynek fenntartása jelenleg nélkülözhetetlen a magyar kiskereskedelmi piacon. A szakszervezet számára ez egyenesen értékrend: a dolgozók, a családok és a vásárlók tisztességes érdekvédelme ugyanis keresztény-szociális alapelv.

Az árréscsökkentés konkrét, napi szintű segítséget jelent azoknak az embereknek, akik a legnehezebben birkóznak meg a drágulással. A haszonkulcsok felső korlátja fékezi a mesterséges árnövekedést és stabilizálja az alapvető élelmiszerek árait. A tapasztalatok szerint a rendszer képes volt mérsékelni az élelmiszer-inflációt és javítani a háztartások vásárlóerejét.

Az Egyenlő.hu állásfoglalásában rámutat, az infláció értékelésekor nem elegendő csupán az elmúlt fél év kedvező adataira hagyatkozni, az inflációs folyamatokat éves szinten kell vizsgálni.