Egyre nagyobb a költekezési kedv Magyarországon – mutatjuk, mire érdemes figyelni hitelfelvételkor

Látványosan megugrott 2025 nyarára a magyarok érdeklődése a fedezetlen hitelek iránt, különösen a személyi kölcsönök piacán és ezt a Magyar Nemzeti Bank adatai is hitelesen rögzítik. Júliusban minden korábbinál nagyobb összegben vettek fel személyi kölcsönt a háztartások, ami jól mutatja a fogyasztási hitelezés lendületét. A növekedést több tényező is segíti: a kamatszintek csökkenése, a bérek emelkedése és a lakossági fogyasztás élénkülése egyaránt hozzájárult a hitelkereslet és ezen belül az áruhitelek iránti érdeklődés bővüléséhez.

Jön a karácsony és ilyenkor könnyeben nyilnak a pénztárcák, az áruhitelek terén is felfutás várható, de érdemes odafigyelni a részletekre.

Fotó: voronaman / Shutterstock

A trend nem csupán a személyi kölcsönökre korlátozódik: az áruhitelek és más, rövid futamidejű fogyasztási hitelek is egyre népszerűbbek. A karácsonyi időszakban pedig ezen a területen további növekedésre lehet számítani. Az akciós, 0 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) kínált konstrukciók különösen vonzóak lehetnek a vásárlók számára, de fontos tudni, hogy a „kamatmentes” hitel ritkán jelent teljesen ingyenes finanszírozást. A következő részekben bemutatjuk, hogyan működnek ezek a konstrukciók, mik a leggyakoribb buktatók, és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a hitelfelvétel előtt, hogy a családi költségvetés ne terhelődjön túl.

Kamatmentes áruhitel – hogy néz ki a valóságban?

A kamatmentes áruhitelek elsőre csábító lehetőségnek tűnnek, hiszen látszólag ingyen finanszírozzák a vásárlást. A valóságban azonban a 0%-os THM nagyon ritka, és csak akkor beszélhetünk ténylegesen kamatmentes hitelről, ha a teljes hiteldíjmutató – ami tartalmaz minden költséget,

így a kamatot,

kezelési díjat,

folyósítási díjat

és kötelező biztosításokat

– nullára jön ki. Ez legtöbbször rövid futamidejű, kisebb összegű áruhiteleknél fordul elő, például pár hónapra vagy maximum egy évre, gyakran akciók keretében, amikor a bank vagy a kereskedő átvállalja a költségeket a vásárlás ösztönzésére.

Bár a 0 százalékos THM valóban azt jelenti, hogy nincs rejtett költség a THM-en kívül, az apró betűs rész mégis rejthet buktatókat: kötelező bankszámla nyitása, még több biztosítás vagy egyéb feltételek lehetnek, amelyek az ügyfél számára kötelezőek, de nem növelik a THM-et. Érdemes mindig figyelmesen átnézni a szerződést, hogy pontosan tudjuk, milyen kötelezettségekkel jár a hitel.