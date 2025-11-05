Hírlevél

Egyre nagyobb a költekezési kedv Magyarországon – mutatjuk, mire érdemes figyelni hitelfelvételkor

A költekezési és ezzel együtt a hitelfelvételi kedv Magyarországon soha nem látott szintre emelkedett, a fedezetlen kölcsönök egyre nagyobb szerepet kapnak. A kamatmentes áruhitel ajánlatok vonzereje mögött apró, de fontos részletek rejtőznek, érdmes rájuk odafigyelni.
Látványosan megugrott 2025 nyarára a magyarok érdeklődése a fedezetlen hitelek iránt, különösen a személyi kölcsönök piacán és ezt a Magyar Nemzeti Bank adatai is hitelesen rögzítik. Júliusban minden korábbinál nagyobb összegben vettek fel személyi kölcsönt a háztartások, ami jól mutatja a fogyasztási hitelezés lendületét. A növekedést több tényező is segíti: a kamatszintek csökkenése, a bérek emelkedése és a lakossági fogyasztás élénkülése egyaránt hozzájárult a hitelkereslet és ezen belül az áruhitelek iránti érdeklődés bővüléséhez. 

A karácsony közledtével az áruhitel iránti kereslet is nő, de érdemes odafigyelni.
Jön a karácsony és ilyenkor könnyeben nyilnak a pénztárcák, az áruhitelek terén is felfutás várható, de érdemes odafigyelni a részletekre.
Fotó: voronaman / Shutterstock

A trend nem csupán a személyi kölcsönökre korlátozódik: az áruhitelek és más, rövid futamidejű fogyasztási hitelek is egyre népszerűbbek. A karácsonyi időszakban pedig ezen a területen további növekedésre lehet számítani. Az akciós, 0 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) kínált konstrukciók különösen vonzóak lehetnek a vásárlók számára, de fontos tudni, hogy a „kamatmentes” hitel ritkán jelent teljesen ingyenes finanszírozást. A következő részekben bemutatjuk, hogyan működnek ezek a konstrukciók, mik a leggyakoribb buktatók, és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a hitelfelvétel előtt, hogy a családi költségvetés ne terhelődjön túl. 

Kamatmentes áruhitel – hogy néz ki a valóságban? 

A kamatmentes áruhitelek elsőre csábító lehetőségnek tűnnek, hiszen látszólag ingyen finanszírozzák a vásárlást. A valóságban azonban a 0%-os THM nagyon ritka, és csak akkor beszélhetünk ténylegesen kamatmentes hitelről, ha a teljes hiteldíjmutató – ami tartalmaz minden költséget, 

  • így a kamatot, 
  • kezelési díjat, 
  • folyósítási díjat 
  • és kötelező biztosításokat 

– nullára jön ki. Ez legtöbbször rövid futamidejű, kisebb összegű áruhiteleknél fordul elő, például pár hónapra vagy maximum egy évre, gyakran akciók keretében, amikor a bank vagy a kereskedő átvállalja a költségeket a vásárlás ösztönzésére. 

Bár a 0 százalékos THM valóban azt jelenti, hogy nincs rejtett költség a THM-en kívül, az apró betűs rész mégis rejthet buktatókat: kötelező bankszámla nyitása, még több biztosítás vagy egyéb feltételek lehetnek, amelyek az ügyfél számára kötelezőek, de nem növelik a THM-et. Érdemes mindig figyelmesen átnézni a szerződést, hogy pontosan tudjuk, milyen kötelezettségekkel jár a hitel. 

Kis összegű, rövid távú vásárlásoknál a kamatmentes áruhitel előnyös lehet, de nagyobb, többmilliós személyi kölcsönöknél a fix kamatozású hitel hosszú távon kiszámíthatóbb és biztonságosabb megoldás. Mindig érdemes előre kiszámolni a teljes visszafizetendő összeget és a havi törlesztést, hogy ne érjenek meglepetések. 

Mennyi hitelt bír el a család kassza? 

A hitelfelvétel csak akkor lehet hasznos, ha tudatosan tervezzük a kiadásainkat és figyelembe vesszük a jövőbeli célokat is. Bár a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) általában akár a jövedelem 50%-át is engedi terhelni, a gyakorlatban célszerű inkább alacsonyabb, 30–35%-os szintet választani a pénzügyi biztonság érdekében. Ennél magasabb eladósodottság már könnyen nehézséget okozhat váratlan kiadások vagy jövedelemcsökkenés esetén. 

Ugyanilyen fontos a hosszú távú tervezés is, ezért gondoljuk át, milyen céljaink vannak a következő 3–5 évben, például 

  • Ingatlanvásárlás, 
  • lakásfelújítás, 
  • új autó, 
  • gyermekvállalás,  

és számítsuk ki, hogy ezek mellett mennyi hitelt tudunk még felvenni. 

Ha mondjuk a közeljövőben költözni is szeretnék nagyobb lakásba, először mindig vizsgáljuk meg a JTM alapján, hogy az áruhitel vagy személyi kölcsön mellett még mennyire valószínű, hogy el fog férni a lakáshitel. Ez különösen fontos az ünnepi szezonokban vagy akciók idején, amikor csábító lehet nagyobb összeget felvenni, de később ezek a nagyobb beruházások visszaüthetnek. 

További pénzügyi tanácsok 

Mindig hagyjunk „tartalékot” váratlan kiadásokra: egy vészhelyzeti alap a havi jövedelem 3–6 havi szintjén biztonságot nyújt. Használjuk a kalkulátorokat, és előre számoljuk ki a teljes visszafizetendő összeget, ne csak a havi törlesztőt. Ne kockáztassuk a hosszú távú célokat rövid távú kedvezményekért: a pénzügyi stabilitás mindig elsődleges. 

Ha több hitelünk van, fontoljuk meg a prioritások felállítását és a magas kamatozású kölcsönök előtörlesztését. A legfontosabb, hogy mindig mértékkel és tudatosan használjuk a hitelt. Így a hitelek valóban segíthetik céljaink megvalósítását anélkül, hogy a család anyagi biztonsága veszélybe kerülne. 

A cikk szerzője: Ballagó Dániel, a Világgazdaság szakújságírója

 

