Egyre nagyobb a költekezési kedv Magyarországon – mutatjuk, mire érdemes figyelni hitelfelvételkor

Látványosan megugrott 2025 nyarára a magyarok érdeklődése a fedezetlen hitelek iránt, különösen a személyi kölcsönök piacán és ezt a Magyar Nemzeti Bank adatai is hitelesen rögzítik. Júliusban minden korábbinál nagyobb összegben vettek fel személyi kölcsönt a háztartások, ami jól mutatja a fogyasztási hitelezés lendületét. A növekedést több tényező is segíti: a kamatszintek csökkenése, a bérek emelkedése és a lakossági fogyasztás élénkülése egyaránt hozzájárult a hitelkereslet és ezen belül az áruhitelek iránti érdeklődés bővüléséhez.
A trend nem csupán a személyi kölcsönökre korlátozódik: az áruhitelek és más, rövid futamidejű fogyasztási hitelek is egyre népszerűbbek. A karácsonyi időszakban pedig ezen a területen további növekedésre lehet számítani. Az akciós, 0 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) kínált konstrukciók különösen vonzóak lehetnek a vásárlók számára, de fontos tudni, hogy a „kamatmentes” hitel ritkán jelent teljesen ingyenes finanszírozást. A következő részekben bemutatjuk, hogyan működnek ezek a konstrukciók, mik a leggyakoribb buktatók, és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a hitelfelvétel előtt, hogy a családi költségvetés ne terhelődjön túl.
Kamatmentes áruhitel – hogy néz ki a valóságban?
A kamatmentes áruhitelek elsőre csábító lehetőségnek tűnnek, hiszen látszólag ingyen finanszírozzák a vásárlást. A valóságban azonban a 0%-os THM nagyon ritka, és csak akkor beszélhetünk ténylegesen kamatmentes hitelről, ha a teljes hiteldíjmutató – ami tartalmaz minden költséget,
- így a kamatot,
- kezelési díjat,
- folyósítási díjat
- és kötelező biztosításokat
– nullára jön ki. Ez legtöbbször rövid futamidejű, kisebb összegű áruhiteleknél fordul elő, például pár hónapra vagy maximum egy évre, gyakran akciók keretében, amikor a bank vagy a kereskedő átvállalja a költségeket a vásárlás ösztönzésére.
Bár a 0 százalékos THM valóban azt jelenti, hogy nincs rejtett költség a THM-en kívül, az apró betűs rész mégis rejthet buktatókat: kötelező bankszámla nyitása, még több biztosítás vagy egyéb feltételek lehetnek, amelyek az ügyfél számára kötelezőek, de nem növelik a THM-et. Érdemes mindig figyelmesen átnézni a szerződést, hogy pontosan tudjuk, milyen kötelezettségekkel jár a hitel.
Kis összegű, rövid távú vásárlásoknál a kamatmentes áruhitel előnyös lehet, de nagyobb, többmilliós személyi kölcsönöknél a fix kamatozású hitel hosszú távon kiszámíthatóbb és biztonságosabb megoldás. Mindig érdemes előre kiszámolni a teljes visszafizetendő összeget és a havi törlesztést, hogy ne érjenek meglepetések.
Mennyi hitelt bír el a család kassza?
A hitelfelvétel csak akkor lehet hasznos, ha tudatosan tervezzük a kiadásainkat és figyelembe vesszük a jövőbeli célokat is. Bár a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) általában akár a jövedelem 50%-át is engedi terhelni, a gyakorlatban célszerű inkább alacsonyabb, 30–35%-os szintet választani a pénzügyi biztonság érdekében. Ennél magasabb eladósodottság már könnyen nehézséget okozhat váratlan kiadások vagy jövedelemcsökkenés esetén.
Ugyanilyen fontos a hosszú távú tervezés is, ezért gondoljuk át, milyen céljaink vannak a következő 3–5 évben, például
- Ingatlanvásárlás,
- lakásfelújítás,
- új autó,
- gyermekvállalás,
és számítsuk ki, hogy ezek mellett mennyi hitelt tudunk még felvenni.
Ha mondjuk a közeljövőben költözni is szeretnék nagyobb lakásba, először mindig vizsgáljuk meg a JTM alapján, hogy az áruhitel vagy személyi kölcsön mellett még mennyire valószínű, hogy el fog férni a lakáshitel. Ez különösen fontos az ünnepi szezonokban vagy akciók idején, amikor csábító lehet nagyobb összeget felvenni, de később ezek a nagyobb beruházások visszaüthetnek.
További pénzügyi tanácsok
Mindig hagyjunk „tartalékot” váratlan kiadásokra: egy vészhelyzeti alap a havi jövedelem 3–6 havi szintjén biztonságot nyújt. Használjuk a kalkulátorokat, és előre számoljuk ki a teljes visszafizetendő összeget, ne csak a havi törlesztőt. Ne kockáztassuk a hosszú távú célokat rövid távú kedvezményekért: a pénzügyi stabilitás mindig elsődleges.
Ha több hitelünk van, fontoljuk meg a prioritások felállítását és a magas kamatozású kölcsönök előtörlesztését. A legfontosabb, hogy mindig mértékkel és tudatosan használjuk a hitelt. Így a hitelek valóban segíthetik céljaink megvalósítását anélkül, hogy a család anyagi biztonsága veszélybe kerülne.
A cikk szerzője: Ballagó Dániel, a Világgazdaság szakújságírója