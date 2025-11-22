Hírlevél

Vigyázzon ezzel az ásványvízzel, riadót fújt a Nébih

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Mikrobiológiai problémát talált a Nébih az Auchan által forgalmazott szénsavmentes ásványvíznél, ezért visszahívta a terméket. A fogyasztókat kérik, ne fogyasszanak a jelzett lejárati idejű ásványvízből.
Visszahívta a polcokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az Auchan Kedvenc Primavera 1,5 literes kiszerelésű ásványvizet. A hatóság közlése szerint a jelzett szénsavmentes ásványvíz mikrobiológiailag nem megfelelő.

Egy, az Auchan által forgalmazott ásványvíz akadt fenn az ellenőrzésen

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes palackozású szériájából a 2026.06.18. minőségmegőrzési idejű tételeket ne fogyasszák el. Az ásványvizet a lajosmizsei Magyarvíz Kft. állítja elő, amelynek tulajdonosa az olaszországi bejegyzésű Acqua Minerale San Benedetto S. P. A.

 

