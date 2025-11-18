Hihetetlen mértékben nőtt a magyarok bére szeptemberben – mutatjuk, mennyivel

Brüsszel évek óta elhibázott gazdaságpolitikát folytat a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A kormány, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére, következetesen a béke pártján áll. A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az átlagkereset növekedése közelíti a 10 százalékot az elmúlt év szeptemberéhez képest.

Az átlagkereset növekedése folyamatos, szeptemberben közel 10 százalékot nőtt előző évhez képeset

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Ezzel szemben a Tisza Párt célja Ukrajna és a háború támogatása, valamint a bankadó és a multik különadójának csökkentése vagy kivezetése. Helyette brutális többkulcsos jövedelemadó-emeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az átlagkereset

2025 szeptemberében a bruttó átlagkereset 687.100 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,5 százalékos, azaz közel 65 ezer forintos növekedést jelent.

Szeptemberben a reálkeresetek éves alapon 5,5 százalékkal emelkedtek,

vagyis már több mint 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

A Kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

A Tiszával ellentétben a kormány azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre:

2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes anyák,

2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek,

2026-ra kétlépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is.

A kormány a családok mellett a hazai kkv-kat is kiemelten támogatja. Ennek érdekében Orbán Viktor miniszterelnök a tegnapi napon egy 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely összesen 240 ezer vállalkozást érint. A Kormány a kkv-k megerősítésével a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalkozások 99 százalékát adó kkv-szektor, a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést.