Újraindulhat a világ legnagyobb atomerőműve

Nemcsak Magyarország elkötelezett a nukleáris energia hasznosítása mellett, hanem úgy tűnik, Japán is újra azzá válik, feltéve, ha az ezekben az órákban megszülető döntés arról a Kashiwazaki–Kariwa atomerőmű részlegesen újraindításáról igenlő lesz. A döntést a prefektúra kormányzója hozza meg, az viszont kulcsfontosságú lehet a japán kormány számára, amely a nukleáris energia újbóli megerősítésével kívánja javítani az ország energiabiztonságát és csökkenteni a drága fosszilis energiahordozók importját. A frissen megválasztott miniszterelnök, Takaicsi Szanae egyértelműen támogatja a nukleáris reneszánszt, mondván: a reaktorok újbóli üzembe helyezése elengedhetetlen az áramszámlák mérsékléséhez és a szén-dioxid-mentes áramtermelés biztosításához.

A japán Kashiwazaki–Kariwa létesítmény a világ legnagyobb atomerőműve (2007-es felvétel)

Először kapcsolhatják be a világ legnagyobb atomerőművét

Ha Hideyo Hanazumi kormányzó igent mond, a japán elektromos közüzemi holding, a TEPCO – a fukusimai tragédia óta először – újraindíthatja a kashiwazaki–kariawai erőmű két legnagyobb blokkját.

A 6-os és 7-es egység összesen 2 710 megawatt teljesítményt biztosítana, ami az erőmű teljes kapacitásának csaknem egyharmada.

A vállalat ugyanakkor jelezte: a létesítmény további öt blokkjából néhányat várhatóan véglegesen leszerel.

A döntés időzítését némileg beárnyékolja a japán nukleáris felügyelet friss jelentése, amely hiányosságokat tárt fel az erőmű biztonsági dokumentumainak kezelésében. Egyelőre nem tudni, ez mennyiben befolyásolja majd Hanazumi végső, kötelező érvényű állásfoglalását.

A fukusimai katasztrófa előtt Japán energiaellátásban

54 reaktor vett részt, ám ezek mindegyikét leállították a baleset után;

azóta 14-et helyeztek újra üzembe, további reaktorok újraindításáról pedig folyamatosan zajlik a politikai és szakmai vita.

A Kansai Electric Power például idén nyáron jelezte: vizsgálja az első, a katasztrófa óta épülő új reaktor létesítésének lehetőségét – írja a Reuters.

Energiabiztonság és energiafordulat: egyszerre kell a kettő Japánnak

Japánban az órási nukleáris erőmű újraindítása nem csupán regionális kérdés, hanem a japán energiafordulat egyik legfontosabb pillanata lehet. A szóban forgó erőmű – a világ legnagyobbja 8 212 megawattos kapacitásával – a 2011-es fukusimai tragédia után vált végleg a japán atomenergia-ellenesség jelképévé. Az ország akkor minden üzemelő reaktorát leállította, és egy, sokak szerint sosem látott mélységű, az energetika kérdéseit alapvetően újraértékelő folyamat indult meg az országban, mely az atomenergia kispadra ültetésével végződött.