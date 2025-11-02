Hivatalosan is bemutattuk az épülő Aura Szaunafalu első ütemét, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő legújabb, prémium wellness fejlesztését – olvasható a létesítmény Facebook-posztjában.

Hamarosan elkészülhet az agárdi Aura Szaunafalu első üteme

Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Nagy Norbert

Decemberre elkészül az Aura Szaunafalu első üteme

A szaunakomplexum Aura Szaunafalu néven létesül, és az első üteme Mikulásra már el is készül. A 70 fős befogadóképességű óriásszauna lesz a vármegye legnagyobb ilyen létesítménye.

Az agárdi termálfürdő újonnan épülő szaunájához több mellékhelyiség, pihenőrész és zuhanyzó is tartozik, de társul még hozzá egy fedett merülőmedence és egy gyönyörű kertrész is - írja a Feol.

Kovacsics Imre fürdőigazgató a napokban tartott bejárás során elmondta: ez a projekt a több mint 10 évvel korábban elindított fejlesztésük folytatása, melyet megelőzött egy szemmel nem látható, ám ennek ellenére igen jelentős korszerűsítés. A meglévő fürdőnek kicserélték az összes bejövő víz- és szennyvíz csatornáját, így az elavult hálózat helyett már egy új geotermikus rendszer húzódik a föld alatt.

A szaunafalu belső építészeti munkálatai két-három hét múlva elkészülnek.

A további ütemekben újabb szaunákat is létesítenek, amelyek különböző országok kultúráját és stílusát idézik fel.

Mindezek mellett kiépítenek egy fedett, tetővel ellátott járdarendszert is az épületek körül, melynek padlózatát geotermikus energiával fűtik majd, biztosítva, hogy télen akár mezítláb áthaladva se fázzanak a szaunázók.

Fontos, hogy a komplexum elkészülte után az Aura Szaunafalu külön, a fürdőtől függetlenül is látogatható lesz. Az első ütem átadásakor egyhetes szaunashow-val várják majd a vendégeket az új épületben.

Magyarországon több nagyméretű szaunapark is működik, amelyek kellemes lehetőséget teremtenek egy őszi-téli kikapcsolódásra.

A legnagyobbak közé tartozik

a budapesti Aquaworld Szaunavilág, ahol változatos szaunák és szaunaprogramok várják a vendégeket,

a Zalakarosi Fürdő, amelynek különösen a szaunafaluja jelentős, ahol a különböző tematikájú szaunák találhatók,

a Bükfürdő Thermal & Spa, amelynek szaunavilága számos szaunát és pihenőteret foglal magában,

a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, amely a gyógyfürdő mellett szaunavilággal is rendelkezik, ahol különböző szaunák és pihenési lehetőségek várják a vendégeket.



