Nem fogja elhinni, mely autóktól szabadulnak meg a leghamarabb a tulajok

Az amerikai székhelyű iSeeCars.com az autók alvázszámának (VIN) segítségével azonosította a járműveket, és követte azt, hogy az eladás dátumától számított négy hónap és egy év között újra eladták-e azokat. A 6400 kilométernél kevesebbet futásteljesítményű használt autókat, a 2024-es évben már nem gyártott modelleket, a nehézgépjárműveket, az ultraprémium járműveket és a kis szériás modelleket kizárták az elemzésből. Az így kapott eredmények azt mutatták, hogy az új autók átlagos első éves viszonteladási aránya 3,6%, de a listavezető modelleknél ez az arány a 28 százalékot is meghaladja.

A 10 legnagyobb valószínűséggel továbbértékesített új autó rangsorában szereplő összes modell luxusjármű. Fotó: Shutterstock /

Meglepő módon a prémium kategóriás járművek azok, amelyek az első évben a legmagasabb viszonteladási aránnyal rendelkeznek.

Land Rover Discovery Sport (28,3%) Porsche Macan (22,2%) Mercedes-Benz GLB (21,2%) Mercedes-Benz CLA (20,4%) Mercedes-Benz GLA (16,7%) Land Rover Range Rover Evoque (16,4%) Mercedes-Benz C-osztály (14%) Land Rover Discovery (13,6%) BMW 5-ös osztály (13,4%) Jaguar F-PACE (13,3%)

Az új autók közül a legnagyobb valószínűséggel a Land Rover Discovery Sport kerül újraértékesítésre. A tulajdonosok 28,3%-a adta el ezt a modellt már az első évben. Ez közel nyolcszorosa az átlagos első éves viszonteladási (3,6%-os) aránynak.

A nem luxus kategóriás modellek közül a MINI Clubman, a Mitsubishi Mirage G4 és a Mazda CX-70 azok, amelyek a legnagyobb arányban kerülnek újraértékesítésre

MINI Clubman (11,4%) Mitsubishi Mirage G4 (8,6%) Mazda CX-70 (7,2%) MINI Countryman (6,7%) Hyundai SONATA (6,4%) Mazda CX-90 (6,4%) Hyundai Santa Cruz (6,4%) Toyota GR Corolla (6,3%) Jeep Cherokee (6,3%) MINI Hardtop 4 Door (6,3%)

Érdekes adat az is, hogy a 10 legnépszerűbb továbbértékesített, nem luxuskategóriás autó közül három a MINI márkától származik.

A 10 legnépszerűbb továbbértékesített, nem luxuskategóriás autó közül három a MINI márkától származik. Fotó: Shutterstock

A Porsche volt az a márka, amely a legnagyobb számban került vissza az értékesítőkhöz egy éven belül

Porsche (16%) Jaguar (10,7%) Mercedes-Benz (9,1%) Land Rover (8,9%) INFINITI (6,5%) BMW (6,2%) Genesis (6,1%) Audi (6%) MINI (6%) Maserati (5,7%)

A tulajdonosok az új Porsche autók 16%-át adták el 12 hónapon belül.