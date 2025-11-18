Nem fogja elhinni, mely autóktól szabadulnak meg a leghamarabb a tulajok

Az amerikai székhelyű iSeeCars.com az autók alvázszámának (VIN) segítségével azonosította a járműveket, és követte azt, hogy az eladás dátumától számított négy hónap és egy év között újra eladták-e azokat. A 6400 kilométernél kevesebbet futásteljesítményű használt autókat, a 2024-es évben már nem gyártott modelleket, a nehézgépjárműveket, az ultraprémium járműveket és a kis szériás modelleket kizárták az elemzésből. Az így kapott eredmények azt mutatták, hogy az új autók átlagos első éves viszonteladási aránya 3,6%, de a listavezető modelleknél ez az arány a 28 százalékot is meghaladja.
A 10 legnagyobb valószínűséggel továbbértékesített új autó rangsorában szereplő összes modell luxusjármű
Meglepő módon a prémium kategóriás járművek azok, amelyek az első évben a legmagasabb viszonteladási aránnyal rendelkeznek.
- Land Rover Discovery Sport (28,3%)
- Porsche Macan (22,2%)
- Mercedes-Benz GLB (21,2%)
- Mercedes-Benz CLA (20,4%)
- Mercedes-Benz GLA (16,7%)
- Land Rover Range Rover Evoque (16,4%)
- Mercedes-Benz C-osztály (14%)
- Land Rover Discovery (13,6%)
- BMW 5-ös osztály (13,4%)
- Jaguar F-PACE (13,3%)
Az új autók közül a legnagyobb valószínűséggel a Land Rover Discovery Sport kerül újraértékesítésre. A tulajdonosok 28,3%-a adta el ezt a modellt már az első évben. Ez közel nyolcszorosa az átlagos első éves viszonteladási (3,6%-os) aránynak.
A nem luxus kategóriás modellek közül a MINI Clubman, a Mitsubishi Mirage G4 és a Mazda CX-70 azok, amelyek a legnagyobb arányban kerülnek újraértékesítésre
- MINI Clubman (11,4%)
- Mitsubishi Mirage G4 (8,6%)
- Mazda CX-70 (7,2%)
- MINI Countryman (6,7%)
- Hyundai SONATA (6,4%)
- Mazda CX-90 (6,4%)
- Hyundai Santa Cruz (6,4%)
- Toyota GR Corolla (6,3%)
- Jeep Cherokee (6,3%)
- MINI Hardtop 4 Door (6,3%)
Érdekes adat az is, hogy a 10 legnépszerűbb továbbértékesített, nem luxuskategóriás autó közül három a MINI márkától származik.
A Porsche volt az a márka, amely a legnagyobb számban került vissza az értékesítőkhöz egy éven belül
- Porsche (16%)
- Jaguar (10,7%)
- Mercedes-Benz (9,1%)
- Land Rover (8,9%)
- INFINITI (6,5%)
- BMW (6,2%)
- Genesis (6,1%)
- Audi (6%)
- MINI (6%)
- Maserati (5,7%)
A tulajdonosok az új Porsche autók 16%-át adták el 12 hónapon belül.
Az amerikai kutatás készítői ugyanakkor az eredmények kapcsán rámutattak, hogy több tényező is közrejátszhat abban, hogy egy új autót miért adnak el ilyen gyorsan. „A tulajdonosok elégedetlensége a legnyilvánvalóbb ok, de akár a pénzügyi nehézségek is kényszeríthetik a tulajdonost a járműeladásra” -mondta el Karl Brauer, az iSeeCars vezető elemzője. A luxus modellek esetében a vevők sokszor anyagilag túlterhelik magukat, vagy egyszerűen túl szeszélyesek az új autók vásárlásakor.