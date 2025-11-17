Hatásos volt Lázár János dörgedelme: folytatja a Strabag az M30-as javítását – megvan, mikorra készülhetnek el

Lassan véget ér az M30-as autópálya helyreállításának kálváriája – jelentette be Csöbör Katalin miskolci országgyűlési képviselő hétfői Facebook-videójában. Mint mondta: megkezdődött a Miskolc-Szikszó szakasz pályaszerkezetének építése. Jelenlegi információink szerint az autópálya kérdéses szakaszának javításával december 15-ig elkészülnek, így karácsonyig átadhatják a forgalomnak – fűzte hozzá a képviselő, megjegyezve: mindenki azon dolgozik, hogy kész legyen, jó és biztonságos legyen az Önök érdekében.

Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszán Szikszó határában. / Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

Az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után le kellett zárni

Még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát. Miskolc és Szikszó között azonban az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott, így az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024 február végén le kellett zárni.

Idén februárban a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Lázár János építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, ami azonban nem történt meg.

A tárcavezető szerint az M30-as egyértelműen

a Strabag hibájából süllyedt meg,

a vállalat pedig szórakozik a magyar kormánnyal.

Ezzel szemben a cég azt állítja, hogy a kárt az előre nem látható talajvízmozgás okozta, amely a műszaki átadás után jelentkezett, és nem lehetett előre jelezni. Ez a talajvíz telítette a töltés alatti mély agyagrétegeket, ami talajcsúszáshoz és egyenetlen süllyedéshez vezetett.

Fontosabb elfoglaltsága akadt a Strabagnak, ezért csúszott az M30-as javítása

Lázár János november elején benyújtotta a parlamentnek azt a törvénymódosítást, mely értelmében az állami építési beruházások esetében kizárják a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek súlyosan megszegik a szerződésben vállalt kötelezettségeiket, különösen, ha a jótállási vagy szavatossági feladatokat határidőn túl teljesítik.