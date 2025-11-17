Minden autósnak érdemes kalkulálnia: több ezer forint is spórolható a biztosítóváltással

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (röviden: KGFB) váltására évente egy alkalommal van lehetőség. Ilyenkor felülvizsgálhatjuk meglévő szerződésünket, és akár kedvezőbb ajánlatra válthatunk. Az év végi évfordulós kgfb-szerződéssel rendelkezők december elsejéig dönthetik el, hogy megtartják-e jelenlegi szerződésüket, vagy pedig új biztosítást kötnek. A döntést jelentősen segíti a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj, amit az érintett autósok a törvényi előírásoknak megfelelően november 11-ig kapnak meg – a választott kommunikációs csatorna függvényében postai úton, vagy pedig e-mailben. A kampány idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy négyszázezer személygépkocsit érint.
Az eddigi átszerződő autósok szinte mindegyike alacsonyabb díjat fizet jövőre annál, amit meglévő biztosítója ajánlott neki
Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az első két hét során a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést, ami csupán néhány százalékkal tér el a tavaly ilyenkor tapasztalt 32 800 forintos szinttől. Az eddigi átszerződők szinte mindegyike alacsonyabb díjat fizet jövőre annál, amit meglévő biztosítója ajánlott neki a következő időszakra. A többségük jelentős, akár 10 ezer forint feletti megtakarítást is el tudott érni a váltással -írták.
Ugyanakkor vannak olyanok, akik csak minimális díjcsökkenést érhetnek el egy átszerződéssel, sőt, olyanok is, akiknek jövőre mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk, mint idén (különösen akkor, ha az elmúlt év során káreseményt okoztak).
Ezért minden érintett autósnak ajánlott összehasonlítani az egyes biztosítók kínálatát a fennmaradó közel két hét során.
Az év végi kgfb-kampány alapvetően azokra az autókra vonatkozik, amelyeket 2010 előtt vásároltak jelenlegi tulajdonosaik.
A meglévő szerződés felmondására legkésőbb :
- december 1-jén éjfélig van lehetőség,
- az új biztosítás kiválasztásának határideje december 31.
Erre figyeljünk biztosítóváltáskor
A kötelező biztosítás váltása során az egyik legfontosabb adat a kötvényszám, ugyanis a biztosító ennek segítségével azonosítja a szerződésünket, illetve a bonus besorolásunkat is ez alapján kérdezi le. Ezt a biztosítási kötvényen találjuk – hasonlóképpen az évfordulóhoz, illetve a kockázatviselés kezdetének dátumához. Ha ezeket nem találjuk a kötényen, érdemes megnéznünk a biztosító által küldött díjértesítőt, ám amennyiben így sem járunk sikerrel, vagy nem találjuk a biztosítási kötvényt, a kötelező biztosítás lekérdezése segíthet: a jelenlegi biztosítónknál érdeklődhetünk a szerződés évfordulójáról és a kötvényszámról. A biztosítási évfordulót legalább 30 nappal megelőzően van lehetőségünk új biztosítót választani, írásban vagy elektronikus úton jelezve azt a biztosító felé. Fontos, hogy ezt időben elintézzük, ugyanis ennek hiányában a biztosítóváltás meghiúsulhat.
Kaphatunk kedvezményt a kötelező biztosítás újrakötésekor
Az éves díjak idén is számos kedvezménnyel csökkenthetők.
- A díj egyösszegű befizetésért díjkedvezmény jár, csakúgy mint a átutalásos vagy kártyás díjfizetésért
- A biztosítók idén is kínálnak e-kommunikációs kedvezményt, amelyért cserébe azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot.