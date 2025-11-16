Hírlevél

avarégetés

Ennek most van a szezonja, de súlyos pénzbírságot kaphat, ha rosszul csinálja

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Ősszel ismét füstbe burkolóznak a kertek, pedig ma már pontosan tudjuk, hogy mennyire káros az avarégetés. A növényi hulladék eltüzelése ráadásul nemcsak a levegőt szennyezi, hanem jogszabályban is tiltott. Több százezer forintos bírsággal is sújthatók az avarégetők.
avarégetésbírságavar

Az avar elégetése még mindig megosztó témának számít az ország lakossága körében. Ezért fontos tisztázni, hogy az avar és kerti hulladék égetése az ország teljes területén tilos. Ráadásul a levélhulladék hasznos funkciót tölthet be a kertben, tápanyaggal láthatja el fákat, és ideális lehet a komposztálóba is. Ennek köszönhetően a tavaszi kertrendezés során több pénz maradhat a zsebünkben, hiszen nem kell annyi virágföldet vásárolnunk. A kerti égetés ezzel szemben komoly légszennyezést okoz, veszélyeztetve a környezetet és az emberek egészségét, ráadásul teljesen értelmetlen is. Az értékes szerves anyagból az égetéskor hamu keletkezik, ami csak részben alkalmas tápanyag-utánpótlásra. Míg, ha komposztálunk, teljesen elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik.

Az avar és kerti hulladék égetése az ország teljes területén tilos. A szabály megsértéséért akár 300 000 Ft-os büntetés járhat! Fotó: Shutterstock
Az avar és kerti hulladék égetése az ország teljes területén tilos. A szabály megsértéséért akár 300 000 Ft-os büntetés járhat! Fotó: Shutterstock

2021. január 1-je óta országos szinten tilos az avar és a kerti hulladék égetése

Az avar és kerti hulladék égetése fő szabályként az ország teljes területén tilos. Ha tehát valaki avart tervez égetni a kertjében, akkor tájékozódnia kell a helyileg illetékes önkormányzatnál, hogy az rendelkezik-e avarégetési rendelettel. Ha igen, akkor az abban foglalt szabályok betartásával megteheti – ha nem, akkor avart égetni tilos! 

A szabály megsértéséért akár 300 000 Ft-os büntetés járhat!

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései szerint egyetlen zsáknyi avar elégetése is tízszeresére növeli a levegő részecskeszennyezettségét. Kutatások igazolták, hogy a füstben pedig rákkeltő és mérgező vegyületeket is találhatunk. Ráadásul a természetvédelmi oltalom alatt álló sünök (a keleti sün természetvédelmi értéke: 25 000 Ft) is előszeretettel keresnek menedéket a fagyos idő elől a kertekben összegereblyézett vagy felhalmozódott avar- és rőzsehalmok alján, ahol egyedül vagy kis csoportokba gyűlve, összegömbölyödve bújnak meg, teljesen beleolvadva a környezetükbe.

Az égetés nemcsak környezetkárosító, hanem életveszélyes is, hiszen a száraz aljnövényzet pillanatok alatt lángra kaphat, és gyorsan átterjedhet a környező területekre.

-hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

Avarból élet – így válik a hulladékból erőforrás

Tehát nemcsak a bírság elkerülése miatt érdemes elkerülni az avar égetését. És nem is csak az egészségünkre gyakorolt káros hatásai miatt. Az avar ugyanis érték, a természetes körforgás része. A lehullott falevelek táplálékforrást jelentenek sok rovar számára, később aztán – tavasszal – ezek a rovarok táplálékforrásként szolgálnak a madarak és más állatok számára, hozzájárulva az ökoszisztémák bonyolult kapcsolatrendszerének fenntartásához.

A legmegfelelőbb bánásmód ezért, ha a falevél ott marad, ahová lehullik. A körülményektől függően, tavaszra minden kezelés nélkül eltűnik, táplálék formájában visszajut a talajba, erről a talajélet gondoskodik. Nagy kár hát, ha füstbe megy.

A kertben keletkező zöldhulladék alternatív feldolgozására számos más megoldás kínálkozik:

  • A hulladék egy része (avar, fűnyesedék) egyszerűen szétteríthető olyan helyeken a saját telkünkön, ahol nem zavaró. A kerti hulladék néhány hónap alatt lebomlik.
  • Szintén jó megoldás a komposztálás. Ehhez vannak készen megvásárolható komposzt edények, de házilag is készíthető saját komposzt tároló egy kis utánajárás után.
  • A nagyobb, feldarabolt gallyak, ágak fűtésre is felhasználhatók fatüzelésű kályhákban, kandallókban

Ha nincs kedvünk, alkalmunk élni ezekkel a lehetőségekkel, elszállíthatjuk a keletkező kerti zöldhulladékot. A legtöbb városban működik zöldhulladék begyűjtési rendszer. Van, ahol külön kukát, van, ahol (biológiailag lebomló) zöldhulladékgyűjtő zsákokokat adnak. Sok helyütt van mód ingyenes elszállításra, illetve zöldhulladékgyűjtő zsákok igénylésére is, érdemes tájékozódni a helyi lehetőségekről.

 

