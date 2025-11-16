Ennek most van a szezonja, de súlyos pénzbírságot kaphat, ha rosszul csinálja

Az avar elégetése még mindig megosztó témának számít az ország lakossága körében. Ezért fontos tisztázni, hogy az avar és kerti hulladék égetése az ország teljes területén tilos. Ráadásul a levélhulladék hasznos funkciót tölthet be a kertben, tápanyaggal láthatja el fákat, és ideális lehet a komposztálóba is. Ennek köszönhetően a tavaszi kertrendezés során több pénz maradhat a zsebünkben, hiszen nem kell annyi virágföldet vásárolnunk. A kerti égetés ezzel szemben komoly légszennyezést okoz, veszélyeztetve a környezetet és az emberek egészségét, ráadásul teljesen értelmetlen is. Az értékes szerves anyagból az égetéskor hamu keletkezik, ami csak részben alkalmas tápanyag-utánpótlásra. Míg, ha komposztálunk, teljesen elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik.

Az avar és kerti hulladék égetése az ország teljes területén tilos. A szabály megsértéséért akár 300 000 Ft-os büntetés járhat! Fotó: Shutterstock

2021. január 1-je óta országos szinten tilos az avar és a kerti hulladék égetése

Az avar és kerti hulladék égetése fő szabályként az ország teljes területén tilos. Ha tehát valaki avart tervez égetni a kertjében, akkor tájékozódnia kell a helyileg illetékes önkormányzatnál, hogy az rendelkezik-e avarégetési rendelettel. Ha igen, akkor az abban foglalt szabályok betartásával megteheti – ha nem, akkor avart égetni tilos!

A szabály megsértéséért akár 300 000 Ft-os büntetés járhat!

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései szerint egyetlen zsáknyi avar elégetése is tízszeresére növeli a levegő részecskeszennyezettségét. Kutatások igazolták, hogy a füstben pedig rákkeltő és mérgező vegyületeket is találhatunk. Ráadásul a természetvédelmi oltalom alatt álló sünök (a keleti sün természetvédelmi értéke: 25 000 Ft) is előszeretettel keresnek menedéket a fagyos idő elől a kertekben összegereblyézett vagy felhalmozódott avar- és rőzsehalmok alján, ahol egyedül vagy kis csoportokba gyűlve, összegömbölyödve bújnak meg, teljesen beleolvadva a környezetükbe.

Az égetés nemcsak környezetkárosító, hanem életveszélyes is, hiszen a száraz aljnövényzet pillanatok alatt lángra kaphat, és gyorsan átterjedhet a környező területekre.

-hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem.