Nem véletlenül titkolták eddig: durva extra terheket kapnának a magyar vállalkozók

Radikális változásokat hozna a gazdaságban a Tisza Párt reformtervezete. A baloldali megszorítócsomag részeként széles körű adóemelésekre, az adó- és járulékrendszer jelentős átalakítására készülnek Magyar Péterék, a tervezet egyes pontjai különösen a vállalkozásokra nézve lennének rendkívül hátrányosak, összeállításunkban most ezekkel foglalkozunk.
Vagyonadó és különadó a külhoni vagyonelemekre
Bevezetnének egy vagyonadót azok számára, akiknek vagyona meghaladja az 500 millió forintot. Ez ingatlanokra, értékpapírokra, üzletrészekre, műtárgyakra, luxuscikkekre is kiterjedne. Az adó mértéke évente 6,5 százalék, és az értéknövekmény után is fizetendő lenne. Az anyag szerint a vagyonadó önmagában 700 milliárd forintos adóemelést jelentene.
Ezen felül javasolják egy — külhoni vagyonelemekre vonatkozó — különadó bevezetését: szintén 6,5 százalék, amit akár az első évben a teljes vagyontömegre kivetnének. Ez még a külföldön birtokolt vagyont is beemelné a célkeresztbe.
A vállalkozások terhei is növekednének
A társasági adó kulcsát – jelenleg 9 százalék – jelentősen emelnék, és magát a TAO-rendszert is teljesen átalakítanák.
A tervezet azonban nem csak ennyit tartalmaz: a pénzügyi szektorra, biztosítókra is kivetnének különadókat. Például a biztosítóknak profitjuk 20 százalékát kellene befizetniük egy „szolidaritási alapba”.
A kisvállalkozásokra vonatkozó kedvezményes adórendszereket — mint az EKHO vagy a KIVA — gyakorlatilag megszüntetnék, összesen mintegy 90 milliárd forintos adóemelést eredményezve. Helyettük csak egy szűk körű, induló mikrovállalkozásokat célzó fix havi járulékot terveznek (35 000 Ft/hó), ami új, de sokkal korlátozottabb adózási forma lenne.
A tervezet szerint az időszaki bevallásokban kizárólag a beruházásokhoz kapcsolódó áfa lenne visszaigényelhető – vagyis az üzleti működéshez szükséges beszerzések többsége után nem lehetne év közben pénzt visszakérni az államtól. Emellett az év végi bevallásban kötelezővé válna az árukészlet részletes, áfakulcsok szerinti bontása. Ez a vállalkozások számára jóval nagyobb adminisztrációt jelentene, és tovább nehezítené a szektor mindennapi működését.
Járulékok és új közteher-elemek
A dokumentum szerint a bérekre, vállalkozásokra és civilekre is jelentősen több járulék hárulna: egészségügyi járulék, nyugdíjszolidaritási járulék, szakképzési hozzájárulás, szolidaritási egészségügyi járulék, bérgarancia-alap hozzájárulás — ezek együtt komoly terhet jelentenének mind a munkavállalóknak, mind a munkaadóknak.
A civil szervezetek, egyházak, nonprofit szervezetek is érintettek lennének: például gyermekvédelmi járulékot vetnének ki az ilyen szervezetekre és vállalkozásokra is, nettó árbevétel vagy tagdíj nélküli bevétel alapján.
Kedvezmények megszüntetése és adórendszer átalakítása
A tervezet szerint új, progresszív személyi jövedelemadó (SZJA) kulcsokat vezetnének be: például 22 százalék azoknak, akik bruttó jövedelmük meghaladja a 416 000 Ft-ot; a bruttó 1,25 millió forint feletti jövedelműek esetében akár 33%-os kulccsal számolnának. Ez az átlag- és medián jövedelműeket is érintené.
Családi adókedvezmények jelentős visszavágását javasolják. Ezen felül jövedelemtípusok (pl. tőkejövedelmek), befektetések jövedelmének terhelése is erősebb lenne.
Kiknek hozna pluszterheket a baloldali megszorítócsomag?
- A vagyonnal rendelkező magánszemélyek, befektetők, vállalkozók — különösen azok, akik nagyobb vagyonnal, ingatlanokkal, értékpapírokkal rendelkeznek — sokat fizetnének.
- A kis- és középvállalkozások (KKV-k), egyéni vállalkozók — különösen azok, akik eddig kedvezményes adózás alatt működtek — jelentősen rosszabb helyzetbe kerülnének, ha a kedvezmények megszűnnének.
- A munkavállalók is többletterhet viselnének — a bérek után ugrana meg a közterhek mértéke, ami a nettó jövedelmet csökkentené.
- Civil szervezetek, egyházak, nonprofit szervezetek is érintettek lennének.
Összesen tehát a tervezet nemcsak a tehetőseket, hanem nagy részben a középosztályt, a kisvállalkozásokat, valamint a társadalmi szervezeteket is sújtaná.