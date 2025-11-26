Nem véletlenül titkolták eddig: durva extra terheket kapnának a magyar vállalkozók

Radikális változásokat hozna a gazdaságban a Tisza Párt reformtervezete. A baloldali megszorítócsomag részeként széles körű adóemelésekre, az adó- és járulékrendszer jelentős átalakítására készülnek Magyar Péterék, a tervezet egyes pontjai különösen a vállalkozásokra nézve lennének rendkívül hátrányosak, összeállításunkban most ezekkel foglalkozunk.

Hatalmas gyomrost vinne be a vállalkozásoknak Magyar Péterék baloldali megszorítócsomagja/Fotó: Csudai Sándor

Vagyonadó és különadó a külhoni vagyonelemekre

Bevezetnének egy vagyonadót azok számára, akiknek vagyona meghaladja az 500 millió forintot. Ez ingatlanokra, értékpapírokra, üzletrészekre, műtárgyakra, luxuscikkekre is kiterjedne. Az adó mértéke évente 6,5 százalék, és az értéknövekmény után is fizetendő lenne. Az anyag szerint a vagyonadó önmagában 700 milliárd forintos adóemelést jelentene.

Ezen felül javasolják egy — külhoni vagyonelemekre vonatkozó — különadó bevezetését: szintén 6,5 százalék, amit akár az első évben a teljes vagyontömegre kivetnének. Ez még a külföldön birtokolt vagyont is beemelné a célkeresztbe.

A vállalkozások terhei is növekednének

A társasági adó kulcsát – jelenleg 9 százalék – jelentősen emelnék, és magát a TAO-rendszert is teljesen átalakítanák.

Így változna a TAO-rendszer

A tervezet azonban nem csak ennyit tartalmaz: a pénzügyi szektorra, biztosítókra is kivetnének különadókat. Például a biztosítóknak profitjuk 20 százalékát kellene befizetniük egy „szolidaritási alapba”.

A kisvállalkozásokra vonatkozó kedvezményes adórendszereket — mint az EKHO vagy a KIVA — gyakorlatilag megszüntetnék, összesen mintegy 90 milliárd forintos adóemelést eredményezve. Helyettük csak egy szűk körű, induló mikrovállalkozásokat célzó fix havi járulékot terveznek (35 000 Ft/hó), ami új, de sokkal korlátozottabb adózási forma lenne.

A tervezet szerint az időszaki bevallásokban kizárólag a beruházásokhoz kapcsolódó áfa lenne visszaigényelhető – vagyis az üzleti működéshez szükséges beszerzések többsége után nem lehetne év közben pénzt visszakérni az államtól. Emellett az év végi bevallásban kötelezővé válna az árukészlet részletes, áfakulcsok szerinti bontása. Ez a vállalkozások számára jóval nagyobb adminisztrációt jelentene, és tovább nehezítené a szektor mindennapi működését.