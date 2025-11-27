Kiderült a baloldali megszorítócsomag aláíróinak neve – tagadnak

Nyilvánosságra került három név azok közül, akik részt vehettek a Tisza Párt több száz oldalas, durva adóemeléseket tartalmazó gazdasági programjának kidolgozásában - közölte a Világgazdaság. A cikk azt járja körül, kik állhatnak a Tisza Párt több száz oldalas, baloldali megszorítócsomagja mögött. Szerdán a Magyar Nemzet még arról írt: nem tudni, kiket takarnak a szignók, de az aláírások bizonyosan azt fejezik ki, hogy a baloldali megszorítócsomag megszövegezői lezártnak, teljesnek, vita nélkülinek ítélték munkájukat.
Az Index kedden írta meg, hogy a dokumentum több ezer milliárd forintos adóemelést irányoz elő, amely a lakosságot és a vállalkozásokat egyaránt terhelné. Magyar Péter ezt tagadta, „nem létező dokumentumról” beszélt, ugyanakkor a terjedelmes anyagot más lapok – köztük a Világgazdaság – is megszerezték és ismertették. A fejezetek végén szereplő aláírások arra utalnak, hogy a készítők lezártnak, késznek tekintették a programot.
Az Index három nevet említett lehetséges szerzőként: Dálnoki Áront, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjét, valamint Lengyel Lászlót, a Pénzügykutató Zrt. vezetőjét és Felcsuti Péter bankárt, a Raiffeisen volt vezérigazgatóját. Utóbbi kettő a lapnak tagadta részvételét, azt állítva, sem a dokumentumot nem látták, sem ilyet nem írtak alá. A cikk főként Dálnokit és Lengyelt mutatja be, mint akik nézeteik alapján jól illeszkednének egy megszorításokra épülő programhoz.
Dálnoki Áron milliárdos vállalkozóként és a Tisza Párt egyik fontos szereplőjeként jelenik meg: 2024-ben a XVII. kerületben polgármesterjelölt volt, a párt mindössze négy ilyen jelöltjének egyikeként.
Etyeki fórumon többkulcsos adórendszer mellett érvelt, látható örömmel konstatálva, hogy a hallgatóság nagy része is így szavazott.
Több Tisza-rendezvényen házigazda és előadó volt, saját szavai szerint részt vesz a „gazdaságfejlesztési kormányprogram” megírásában, s elmondta, hogy „írjuk a kormányprogramot”. Egy másik eseményen utalt arra, hogy a tervezett irány Csehország és Lengyelország konvergenciaprogramjaihoz hasonló, és jelezte: a Tisza programja még saját szavazóik előtt is részben titok.
Későbbi interjúban „bátor reformokról” és „strukturális változtatásokról” beszélt – a cikk szerint ez a baloldali megszorítások tipikus szóhasználata. Az Index információja alapján a több száz oldalas program kidolgozása a gazdaságfejlesztési munkacsoport vezetőjeként az ő felelősségi körébe tartozott.
A másik bemutatott figura Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója. Bár ő határozottan tagadja, hogy a Tisza programján dolgozott volna, a Magyar Nemzet felidézi beosztottja, Petschnig Mária Zita korábbi nyilatkozatát, aki egy podcastben arról beszélt: a Pénzügykutatóban és más intézetekben teljes gazdasági, önkormányzati, oktatási, külpolitikai és nyugdíjprogramok készülnek, amelyeket „elő lehet venni az íróasztalfiókból”, és Magyar Péter köre már kapcsolatban áll ezekkel a műhelyekkel. Lengyel akkor azt válaszolta, hogy intézete nem készít pártprogramot, a nyilatkozat félreértésen alapul.
A cikk felidézi Lengyel korábbi közéleti szerepléseit is: Fidesz-szavazókat sértő kijelentéseit, Szijjártó Péter „kutyázását”, a 13. havi nyugdíj elleni fellépését, a nyugdíjkorhatár-emelés és különböző megszorítások támogatását, valamint a rezsicsökkentés és a kormány migrációs politikája elleni kritikáit, ezzel is azt sugallva, hogy világnézete és gazdaságpolitikai felfogása összhangban állhat egy megszorításalapú csomaggal.
Felcsuti Péterről a cikk csak röviden szól: ő az Indexnek egyértelműen kijelentette, hogy a Tisza Párt programjában, bármilyen aktivitásában nem vett és nem vesz részt. Összességében a cikk szerint, a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja mögött ismert, korábban is megszorításpárti szakemberek állhatnak, miközben ők nyilvánosan tagadják a részvételüket.