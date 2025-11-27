Kiderült a baloldali megszorítócsomag aláíróinak neve – tagadnak

Nyilvánosságra került három név azok közül, akik részt vehettek a Tisza Párt több száz oldalas, durva adóemeléseket tartalmazó gazdasági programjának kidolgozásában - közölte a Világgazdaság. A cikk azt járja körül, kik állhatnak a Tisza Párt több száz oldalas, baloldali megszorítócsomagja mögött. Szerdán a Magyar Nemzet még arról írt: nem tudni, kiket takarnak a szignók, de az aláírások bizonyosan azt fejezik ki, hogy a baloldali megszorítócsomag megszövegezői lezártnak, teljesnek, vita nélkülinek ítélték munkájukat.

A baloldai megszorítócsomag szerint, a Tisza Párt jelentős terheket róna a cégekre és a családokra a választások után (kép forrása: Facebook/Mráz Ágoston nézőpontja)

Az Index kedden írta meg, hogy a dokumentum több ezer milliárd forintos adóemelést irányoz elő, amely a lakosságot és a vállalkozásokat egyaránt terhelné. Magyar Péter ezt tagadta, „nem létező dokumentumról” beszélt, ugyanakkor a terjedelmes anyagot más lapok – köztük a Világgazdaság – is megszerezték és ismertették. A fejezetek végén szereplő aláírások arra utalnak, hogy a készítők lezártnak, késznek tekintették a programot.

Az Index három nevet említett lehetséges szerzőként: Dálnoki Áront, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjét, valamint Lengyel Lászlót, a Pénzügykutató Zrt. vezetőjét és Felcsuti Péter bankárt, a Raiffeisen volt vezérigazgatóját. Utóbbi kettő a lapnak tagadta részvételét, azt állítva, sem a dokumentumot nem látták, sem ilyet nem írtak alá. A cikk főként Dálnokit és Lengyelt mutatja be, mint akik nézeteik alapján jól illeszkednének egy megszorításokra épülő programhoz.

Dálnoki Áron milliárdos vállalkozóként és a Tisza Párt egyik fontos szereplőjeként jelenik meg: 2024-ben a XVII. kerületben polgármesterjelölt volt, a párt mindössze négy ilyen jelöltjének egyikeként.

Etyeki fórumon többkulcsos adórendszer mellett érvelt, látható örömmel konstatálva, hogy a hallgatóság nagy része is így szavazott.

Több Tisza-rendezvényen házigazda és előadó volt, saját szavai szerint részt vesz a „gazdaságfejlesztési kormányprogram” megírásában, s elmondta, hogy „írjuk a kormányprogramot”. Egy másik eseményen utalt arra, hogy a tervezett irány Csehország és Lengyelország konvergenciaprogramjaihoz hasonló, és jelezte: a Tisza programja még saját szavazóik előtt is részben titok.