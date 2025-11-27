Hírlevél

Baloldali megszorítócsomag: így nézne ki a 2026-ra tervezett országos állattartási sarc

56 perce
Már 2026-tól évi 18 ezer forintos adót fizethetnek a magyar gazdik minden kutya és macska után egy, a Tisza Párthoz kötött, kiszivárgott tervezet szerint. A baloldali megszorítócsomag országos, chipalapú nyilvántartásra, szigorú szankciókra és akár 81 milliárd forintos éves bevételre építi az új rendszert.
ebadóTisza Pártbaloldali megszorítócsomagMagyar Péter

Egy országos kutya- és macskaadó bevezetésének részletes tervét mutatja be a Világgazdaság birtokába került, több száz oldalas baloldali megszorítócsomag. Ez akár hatmillió magyar állattartót érinthet már 2026-tól. A dokumentumot a Tisza Párthoz kötik, bár elnöke, Magyar Péter határozottan tagadja, hogy közük lenne hozzá, sőt pereket helyezett kilátásba azok ellen, akik a kiszivárgott programra hivatkoznak. 

baloldali megszorítócsomag, ebadó, kutya, macska
A baloldali megszorítócsomag ebadót és macskaadót is kivetne az hobbi állattartókra. Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A dokumentum ugyanakkor hitelesnek tűnik, mert ismert baloldali szakmai véleményeket és egy már régóta beharangozott új program körvonalait láthatók benne - jegyzi meg a lap.

A tervezet szerint Magyarországon mintegy 2 millió kutya és 2,5 millió macska él, a háztartások közel fele tart legalább egy kedvencet. 

Az elképzelés az országos eb- és macskaadó bevezetését javasolja, amely évi 18 ezer forint lenne állatonként. 

Az adó alanya az állat tulajdonosa, a rendszer kulcsa pedig a NÉBIH által kezelt, mikrochip-alapú, valós idejű nyilvántartás. Ehhez az állatorvosok, tenyésztők, menhelyek és szakmai szervezetek kötelező adatszolgáltatással kapcsolódnának.

A javaslat szerint az állattartás mögött álló gazdasági szektor – több százmilliárdos állateledel- és állatorvosi piac – mellett komoly problémát jelent a kóbor állatok fenntartásának több milliárdos éves költsége. A dokumentum azt hangsúlyozza, hogy az állattartóknak is hozzá kell járulniuk ezekhez a terhekhez. 

A tervezett adóból évente 81 milliárd forint folyna be, ami jóval magasabb a jelenlegi állatvédelmi kiadásoknál, ezért kulcskérdésnek tartják az átlátható, célzott felhasználást és kommunikációt.

A lebonyolítás részletesen kidolgozott: a NÉBIH felelne a nyilvántartásért, a NAV a bevallásért és a beszedésért, a menhelyek és tenyésztők pedig folyamatos adatszolgáltatást teljesítenének. A bevezetés céldátuma 2026 szeptembere. A terv kemény szankciókat is kilátásba helyez: a mulasztó menhelyeket költségvetési csalás szintű eljárás és 200 ezertől 2 millió forintig terjedő bírság fenyegeti; a gazdik 8 ezer forintos napi tartásdíjat fizetnének elkóborolt állatuk után, be nem jelentett állat esetén 100–500 ezer forint, chipeltávolításért 2 millió forint járna. Állatorvosokra és tenyésztőkre szintén súlyos bírság és akár öt évre szóló tevékenység-felfüggesztés vonatkozna.

A készítők elismerik, hogy az új teher komoly ellenállást válthat ki, ezért 10–20 százalékos adóelkerüléssel számolnak. Enyhítésképp kedvezményeket javasolnak: mentesség ivartalanított állatokra, támogatás rászorulóknak, kedvezmény örökbefogadóknak és több állat tartóinak. Bevallásuk szerint a cél, hogy a felelős állattartók igazságosnak érezzék a rendszert, amely elsősorban a felelőtleneket sújtja.

 

