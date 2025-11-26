Nagyon kínos! Magyar Péter elszólta magát – itt a lebuktató videó

Elszólhatta magát Magyar Péter, a Tisza elnöke maga beszélt a párt korszakos tervéről, amit most letagad. Nem olyan régen még büszke volt a gazdaságpolitikai fordulatra. Egy dokumentumból most már az is látszik, mit ért alatta Magyar Péter pártja – írta meg a Világgazdaság, a napokban napvilágra került baloldali megszorítócsomag előzményeiről.

Magyar ma már letagadja a baloldali megszorítócsomag létezését / Fotó: Hatlaczki Balázs

A jól hangzó gazdasági fordulat lényegében egy baloldali megszorítócsomag

A portál szerint érdekesen cseng Magyar Péter nagykanizsai kongresszusán, még a nyáron elhangzott egyik mondata azután, hogy az Indexhez hasonlóan a Világgazdaság is megszerezte, hogy részleteiben is a nyilvánosság elé tárja a Tisza Párt több száz oldalas, részletesen kidolgozott gazdasági programját.

Mint emlékeztetnek, Magyar Péter a párt júliusi kongresszusán elmondott beszédében egyebek mellett azt mondta,

Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálnak, egy olyan magyar New Dealt, amely valóban újraindítja szeretett hazánkat.

A Tisza tervezett gazdasági programjáról ezeknél a hangzatos szövegeknél ma már jóval többet tudni, a papírra vetett vaskos tervezet tartalmát illetően valójában egy baloldali megszorítócsomag – fogalmaz a lap.

Ezeket tartalmazza az adócsomag

A Tisza adócsomagja megszorításokat tartalmaz, például

a progresszív személyi jövedelemadót, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az szja-ja.

Emellett a kedvezmények megnyirbálását is, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.

Nem úsznák meg a vállalkozások sem: jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit: a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója.

Szerepel a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó is az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.

Ha mindez nem lenne elég, bevezetnék az eb- és macskaadót, és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.

Ezen felül

a baloldali megszorítócsomagban felforgatnák a társadalombiztosítást, bevezetnék még a 20 százalékos özvegyinyugdíj-adót, privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

A Magyar Pétertől idézett mondatot az alábbi videóból is megismerhetik, 4:49:10-től.