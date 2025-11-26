Pokoli tervek a nyugdíjrendszer átalakítására – itt vannak a baloldali megszorító csomag részletei

Magánosítaná az állami nyugdíjrendszert a Tisza Párt. A baloldali megszorító csomag óriási vagyont irányítaná a biztosítókhoz, eközben az állam rövid távon növekvő költségvetési hiánnyal és csökkenő lakossági fogyasztással kellene szembenézzen - írja a Világgazdaság.
A portál kiemeli, a munkavállalók sem lennének biztonságban, akiknek a várható legalacsonyabb nyugdíj esetén is többet kellene leróniuk, mint a mostani rendszerben. A tiszás módszer kísértetiesen hasonlít arra a nemzetközi pénzvilág által erőltetett, és egyre több helyen megbukó rendszerre, amely 2010-ig Magyarországon is működött - írják.
Nyugdíjrendszer: mit tartalmaz a baloldali megszorító csomag ?
A Tisza kiszivárgott gazdasági programjának megszövegezői az tekintették kiindulópontnak, hogy nő a magyar átlagéletkor, akárcsak a várható élettartam, miközben a születési ráta nem elég magas, a társadalom elöregedőben van. Folyamatosan emelkedik a nyugdíjra fordítandó összeg, mindezek alapján pedig arra jutottak, hogy a mai úgynevezett felosztó-kirovó rendszer – vagyis amikor az állam az aktívak járulékbefizetéseiből igyekszik fedezni a nyugdíjasok havi juttatását – nem tartható fenn sokáig. A tiszás dokumentum a mostani nyugdíjrendszert stabilnak tartja ugyan, mégis a hosszabb távú kétségek miatt a teljes felforgatását javasolja. Mégpedig úgy, hogy az állam szerepét átvennék a magánbiztosítók, a magánnyugdíjpénztárak - írja a portál.
A pályakezdőkkel is vannak tervek
Kiderült az is, hogy a tervek szerint a pályakezdőknek az állami helyett már magánnyugdíjpénztárba kellene belépniük. Oda fizetnének havonta rendszeresen, a bruttó bérük minimum 10, maximum 15 százalékát. A várható legalacsonyabb nyugdíj esetén is többet kellene leróniuk, mint a mostani rendszerben. A munkáltató tőlük nem vonna le járulékot, de nyugdíjat sem fizetne nekik az állam. A Tisza úgynevezett szolidaritási nyugdíjjárulékot szedne mindenkitől a jövedelme 2,5 százaléka erejéig. Ez az új járulék sokkal magasabb lenne például kamatból, lakásbérbeadásból vagy osztalékból származó összegek esetén. Ezekre a bevételekre az összeg nagyságától függően 3, 5 vagy 8 százalék szolidaritási nyugdíjjárulékot vetnének ki a dokumentum szerint.
Az elhunyt számláját is adóztatnák
A kiszivárgott programtervezet szerint a magánpénztári nyugdíjas ugyanis dönthetne arról, hogy a számláján gyűlő pénzt halála esetén kire hagyja.
Csakhogy a kedvezményezettnek a tiszás elképzelések szerint 20 százalék jövedelemadót le kellene rónia.
További elképzelés, hogy ha valaki el akarja kerülni, hogy a szolgálati idő számítása megszakadjon munkahelye elvesztésekor, külön biztosítást köthet. Extra befizetés fejében lenne lehetőség arra is, hogy valaki – öt évvel a nyugdíjkorhatár előtt – előnyugdíjba menjen.
Hova vezetne mindez?
A portál cikke összegzi: rövid távon az új nyugdíjrendszer miatt visszaesne a lakossági fogyasztás, miközben megugrana a költségvetési hiány. Emellett az új szabályok sem tüntetnék el a társadalmi-kereseti különbségeket, ahogy az időskori szegénységre sem lenne önmagában álló csodaszer a magánosítás – ez elismerik a tiszások. Ráadásul az új rendszer sokba kerülne az államnak. Létre kellene hozni felügyeleti hatóságot, tájékoztatási központot és állami garanciaalapot – utóbbit éppen arra az esetre, ha egy esetleges piaci összeomlás miatt a magánbiztosítók mégsem tudnák kifizetni, amit éppen kellene nekik. S persze azokról is az állam gondoskodna, akiknek alacsony a keresete vagy nagyon hosszú ideig nem dolgoztak. A tiszás terv kitér arra is, hogy garantálni kellene, hogy a nyugdíjak megtartsák értéküket, láthatólag ez sem alapvetés.
A biztosítókat hoznák helyzetbe
Miközben a költségek és a kockázatok leginkább az államot és a munkavállalókat terhelnék, a biztosítókhoz ömlene a pénz - írja a cikk. A dokumentum szerint 2030-ra 2000 milliárd, 2050-re 8000 milliárd forint lenne a magánnyugdíjalapok vagyona. Olyan nagyra nőhetnének, hogy – már a terv elkészítői szerint is – garantálni kellene, hogy ne torzítsák a piacot. Mindezért pedig csupán nyereségadót kérnének tőlük. A Tiszánál azt remélik, hogy a nagy alapok majd finanszírozzák a befektetéseket, vagyis a gazdaság növekedésének motorjai lesznek. A cikk szerint
a legbizarrabb pontja a tervnek, hogy a népességfogyás megállításáért – egyebek mellett – a munkaerő utánpótlását támogató migrációs politikát sürget. Már ez a pont is indokolttá teszi, hogy a Tisza gazdasági programját baloldali megszorítócsomagnak nevezzük.
Magyarországon működtek már magánnyugdíjpénztárak kötelező jelleggel, az akkori emlékek azonban nem arról szólnak, hogy a kasszák miatt felpörgött volna a gazdaság. A kötelező magánnyugdíjpénztári rendszert 1998-ban vezették be, a pályakezdők kötelezően beléptek, mások csatlakozhattak, de a biztosító mellett az állam is fizetett az érintetteknek csökkentett nyugdíjat. A szisztémát 2010-ben számolták fel, akkor 3100 milliárd forint volt a magánkasszáknál. A pénz nagyjából fele magyar állampapírban állt. Nagyon leegyszerűsítve az állam előbb elvonta az összeget járulékként a munkavállalóktól, majd átengedte azt a magánpénztáraknak, hogy aztán – a saját pénzét – kölcsönvegye tőlük és kamatot fizessen nekik.
A magyarhoz hasonló rendszert a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank ajánlására vezették be, túlnyomórészt a térségünkben. Az érintett államok nagyjából fele azóta kivezette vagy jelentősen átalakította a rendszert - írja a Világgazdaság.