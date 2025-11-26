Pokoli tervek a nyugdíjrendszer átalakítására – itt vannak a baloldali megszorító csomag részletei

Magánosítaná az állami nyugdíjrendszert a Tisza Párt. A baloldali megszorító csomag óriási vagyont irányítaná a biztosítókhoz, eközben az állam rövid távon növekvő költségvetési hiánnyal és csökkenő lakossági fogyasztással kellene szembenézzen - írja a Világgazdaság.

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke nyugdíjasokkal társalog, valószínűleg nem a baloldali megszorítócsomag részleteiről. Fotó: Facebook

A portál kiemeli, a munkavállalók sem lennének biztonságban, akiknek a várható legalacsonyabb nyugdíj esetén is többet kellene leróniuk, mint a mostani rendszerben. A tiszás módszer kísértetiesen hasonlít arra a nemzetközi pénzvilág által erőltetett, és egyre több helyen megbukó rendszerre, amely 2010-ig Magyarországon is működött - írják.

Nyugdíjrendszer: mit tartalmaz a baloldali megszorító csomag ?

A Tisza kiszivárgott gazdasági programjának megszövegezői az tekintették kiindulópontnak, hogy nő a magyar átlagéletkor, akárcsak a várható élettartam, miközben a születési ráta nem elég magas, a társadalom elöregedőben van. Folyamatosan emelkedik a nyugdíjra fordítandó összeg, mindezek alapján pedig arra jutottak, hogy a mai úgynevezett felosztó-kirovó rendszer – vagyis amikor az állam az aktívak járulékbefizetéseiből igyekszik fedezni a nyugdíjasok havi juttatását – nem tartható fenn sokáig. A tiszás dokumentum a mostani nyugdíjrendszert stabilnak tartja ugyan, mégis a hosszabb távú kétségek miatt a teljes felforgatását javasolja. Mégpedig úgy, hogy az állam szerepét átvennék a magánbiztosítók, a magánnyugdíjpénztárak - írja a portál.

A pályakezdőkkel is vannak tervek

Kiderült az is, hogy a tervek szerint a pályakezdőknek az állami helyett már magánnyugdíjpénztárba kellene belépniük. Oda fizetnének havonta rendszeresen, a bruttó bérük minimum 10, maximum 15 százalékát. A várható legalacsonyabb nyugdíj esetén is többet kellene leróniuk, mint a mostani rendszerben. A munkáltató tőlük nem vonna le járulékot, de nyugdíjat sem fizetne nekik az állam. A Tisza úgynevezett szolidaritási nyugdíjjárulékot szedne mindenkitől a jövedelme 2,5 százaléka erejéig. Ez az új járulék sokkal magasabb lenne például kamatból, lakásbérbeadásból vagy osztalékból származó összegek esetén. Ezekre a bevételekre az összeg nagyságától függően 3, 5 vagy 8 százalék szolidaritási nyugdíjjárulékot vetnének ki a dokumentum szerint.