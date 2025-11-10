Leállásokat jelentett be egy hazai nagybank – erre figyeljen a napokban

A K&H Bank közleményéből kiderül, hogy november hónapban két alkalommal is lesznek leállások a pénzintézetnél. 2025. november 11-én 22:00 órától 2025. november 12-én 02:00 óráig, illetve 2025. november 21-én 18:00 órától 2025. november 23-án 18:00 óráig szünetelnek majd az egyes banki szolgáltatások.

Tervezett karbantartás, illetve a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt szünetelnek a bank egyes szolgáltatásai. Fotó: Shutterstock

A K&H Bank leállásának részletei

2025. november 11-én 22:00 órától 2025. november 12-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

2025. november 21-én 18:00 órától 2025. november 23-án 18:00 óráig pedig a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornáink (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás szünetelnek. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szintén szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelést követően szükséges újra benyújtani. A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

A bankszünnapok alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások:

ATM kifizetés

bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás)

bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.

Betét- és hitelkártyák használatára a bankszünnapok alatt a 2025. november 21-én 18 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, a bank arra kéri az ügyfeleit, hogy biztosítsanak megfelelő fedezetet a bankszámlán a bankszünnapokra, valamint gondoskodjanak a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.