Megjelent a 20 000 forintos, amiért 45 000 forintot kérnek – hát mi van itt?

Elérhetővé tette a gyűjtők számára Magyarország pénzverdéje a 2025. évszámú 20 000 forintos numizmatikai hajtatlan forgalmi- és mintabankjegyeket. A tételeket kizárólag webáruházukon keresztül lehet megvásárolni, a webáruházban a Magyar Pénzverő Zrt. sorba állító rendszert működtet.

Húszezer forintos bankjegyek: két speciális változat vált elérhetővé, ezekért többet kell fizetni, mint a címletérték (illusztráció)

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Bankjegyeket gyűjtőknek ajánlva: a hajtatlanság a legfontosabb

A most megvásárolható bankjegyek elsősorban a gyűjtőknek, numizmatikusoknak lehetnek érdekesek, hiszen valójában kétféle, forgalomban nem kerülő, speciális bankjegyről van szó:

2025. évi 20 000 forint forgalmi bankjegy LH – 45 000 forintért vásárolható meg

2025. évi 20 000 forint mintabankjegy LH – 35 000 forintért vásárolható meg

Mindkét speciális bankjegyen a következő aláírók aláírásai szerepelnek: Varga Mihály (jegybankelnök), Virág Barnabás (a jegybank alelnöke), Kurali Zoltán (a jegybank alelnöke).

A forgalmi- és mintabankjegyekből 1 betűpár áll rendelkezésre, a mintabankjegy sorszáma a forgalmi bankjegy sorszáma után folytatódik LH betűpárral. Sorszámkövetést nem biztosít a pénzverde.

Mit jelent az, hogy forgalmi bankjegyet névértékénél, sőt, a mintabankjegynél drágábban lehet megvásárolni? A kulcs mindkét esetben az, hogy hajtatlan bankjegyekről van szó, azaz kifogástalan állapotú példányokról.

A mintabankjegy, ahogy nevéből kiderül, a forgalomba kerülő bankjegy mintájául szolgál, nem a készpénzforgalom számára készült, hanem azért, hogy bemutassák egy bankjegy vagy bankjegysorozat dizájnját, biztonsági elemeit, akár a gyűjtők, akár a banki vagy készpénzforgalomban dolgozó alkalmazottak és a nyilvánosság számára.

A forgalmi bankjegy hajtatlan változata viszont egy, egyébként forgalomba kerülő címlet, illetve bankjegysorozat egy példányát jelenti, melynek gyűjtők körében az értékét a tökéletes, hibátlan, használatba nem vett állapota adja, különös tekintettel a hajtatlanságra.

A forgalmi bankjegyek érintetlensége, állapota különösen az idő múlásával kap nagy jelentőséget, elsősorban a gyűjtők körében. Miként az Origo ebben az összeállításában szakértők segítségével bemutatta, ebben a kérdésben a bankjegyek hajtása, illetve hajtatlansága kulcsfontosságú. Egy régi bankjegy egyetlen alkalommal való meghajtása már elegendő lehet ahhoz, hogy töredékére csökkentse annak értékét.