Befektetések az egekben: történelmi magaslatokat érhetnek el a hazánkba érkező amerikai beruházások az Orbán–Trump-találkozó után

Új fejezet nyílt a magyar-amerikai kapcsolatokban Donald Trump elnök hivatalba lépésével, Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni útja pedig ennek a folyamatnak a csúcspontja volt – értékelte a tárgyalások eredményeit Joó István kormánybiztos. A magyar kormány delegációjának tagjaként a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója rámutatott: a stabil diplomáciai kapcsolatok mostanra konkrét gazdasági előnyökben öltenek testet. Kiemelte, hogy 2025-ben minden korábbinál több amerikai beruházás bejelentésére kerülhet sor, amivel történelmi csúcs dőlhet meg.
Jelentős befektetések érkeznek hazánkba
A tárgyalások egyik legfontosabb eredménye, hogy Magyarország teljes és határozatlan időre szóló mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlását korlátozó szankciók alól. Ez garantálja a magyar gazdaság zavartalan és megfizethető energiaellátását. Ezzel párhuzamosan az energiabiztonság további erősítése érdekében egy új megállapodás részeként Magyarország cseppfolyósított földgázt (LNG-t) vásárolhat közvetlenül az Egyesült Államokból. A magyar atomenergia program pedig fellélegezhet: a Trump-adminisztráció feloldotta a Paks II. beruházással kapcsolatos összes fennmaradó amerikai korlátozást.
Az Egyesült Államok dobogós
Az Egyesült Államok mára Magyarország harmadik legjelentősebb befektetőjévé lépett elő. A hazánkban működő közel 1400 amerikai vállalat elengedhetetlen szerepet játszik a magyar gazdaság dimenzióváltásában. A HIPA támogatásával a 2014 és 2025 első féléve közötti időszakban 145 amerikai beruházási projekt indult el, mintegy 2,5 milliárd euró értékben.
A washingtoni csúcstalálkozón a jövő iparágaival kapcsolatos tárgyalások is előkelő helyen szerepeltek.
A következő évek amerikai befektetéseinek kulcsterületei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. Joó István ennek szellemében folytatott ígéretes tárgyalásokat olyan globális nagyvállalatok vezetőivel, mint az ABBVIE, a GE Healthcare, valamint a feltörekvő űripari cégek közül a Radian Space és a Voyager.
A két ország közötti együttműködés távlati lehetőségeiről és a befektetések mértékének növekedéséről, Szijjártó Péter által tett jóslat beteljesülni látszik. Arról, hogy milyen tervekkel érkezett a delegáció tagjaként a miniszter Amerikába, arról az Origónak adott exkluzív nyilatkozatában beszélt korábban.
Történelmi csúcson pörög az együttműködés
Az együttműködés eredményei már látszanak: csak az idei évben kilenc amerikai beruházást jelentettek be, amelyek magas hozzáadott értéket képviselő munkahelyeket teremtenek. A kormánybiztos hozzátette: a héten újabb egyesült államokbeli cég magyarországi fejlesztéséről adnak hírt, és az előrehaladott tárgyalások alapján a lista tovább fog bővülni, ezzel garantálva, hogy 2025 valóban rekordév lesz az amerikai beruházások történetében.
A kiemelt képen többek között Joó István és Szijjártó Péter láthatóak Washingtonban, tárgyalás közben. /Forrás: KKM