Befektetések az egekben: történelmi magaslatokat érhetnek el a hazánkba érkező amerikai beruházások az Orbán–Trump-találkozó után

Új fejezet nyílt a magyar-amerikai kapcsolatokban Donald Trump elnök hivatalba lépésével, Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni útja pedig ennek a folyamatnak a csúcspontja volt – értékelte a tárgyalások eredményeit Joó István kormánybiztos. A magyar kormány delegációjának tagjaként a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója rámutatott: a stabil diplomáciai kapcsolatok mostanra konkrét gazdasági előnyökben öltenek testet. Kiemelte, hogy 2025-ben minden korábbinál több amerikai beruházás bejelentésére kerülhet sor, amivel történelmi csúcs dőlhet meg.

Orbán Viktor következetesen képviselte Magyarország érdekeit, és sikeresen zárta a tárgyalásokat. Az amerikai befektetések elengedhetetlenek a magyar gazdaság dimenzióváltásában.

/Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Jelentős befektetések érkeznek hazánkba

A tárgyalások egyik legfontosabb eredménye, hogy Magyarország teljes és határozatlan időre szóló mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlását korlátozó szankciók alól. Ez garantálja a magyar gazdaság zavartalan és megfizethető energiaellátását. Ezzel párhuzamosan az energiabiztonság további erősítése érdekében egy új megállapodás részeként Magyarország cseppfolyósított földgázt (LNG-t) vásárolhat közvetlenül az Egyesült Államokból. A magyar atomenergia program pedig fellélegezhet: a Trump-adminisztráció feloldotta a Paks II. beruházással kapcsolatos összes fennmaradó amerikai korlátozást.

Az Egyesült Államok dobogós

Az Egyesült Államok mára Magyarország harmadik legjelentősebb befektetőjévé lépett elő. A hazánkban működő közel 1400 amerikai vállalat elengedhetetlen szerepet játszik a magyar gazdaság dimenzióváltásában. A HIPA támogatásával a 2014 és 2025 első féléve közötti időszakban 145 amerikai beruházási projekt indult el, mintegy 2,5 milliárd euró értékben.

A washingtoni csúcstalálkozón a jövő iparágaival kapcsolatos tárgyalások is előkelő helyen szerepeltek.

A következő évek amerikai befektetéseinek kulcsterületei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. Joó István ennek szellemében folytatott ígéretes tárgyalásokat olyan globális nagyvállalatok vezetőivel, mint az ABBVIE, a GE Healthcare, valamint a feltörekvő űripari cégek közül a Radian Space és a Voyager.