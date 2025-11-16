Felpörög a beruházási hullám, itt a jó hír az Otthon Startról

Felpörög a beruházási hullám, ami Amerikából Magyarországra érkezik a washingtoni csúcstalálkozó után. Soha annyi amerikai beruházást nem jelentettek még be, mint 2025-ben. A tárgyalások kézzelfogható eredményeket hoztak: a kormány garantálta az ország energiaellátásának biztonságát, a Trump adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót a Paks II. beruházással kapcsolatosan, a legmodernebb technológiát képviselő amerikai vállalatok pedig olyan stratégiai ágazatokban terveznek befektetéseket, mint például az űrtechnológia vagy a mesterséges intelligencia.

Máris van eredménye a washingtoni találkozónak, már most új beruházást jelentettek be

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt /

Nyugdíj-kiegészítés: rövidesen kopogtat a postás – így változnak idén és jövőre a nyugdíjak

A kormány döntésének megfelelően, ezen a héten kapták kézhez a nagyobb összegű nyugdíjat az idősek. A nyugdíj-kiegészítés összegével az emelt nyugdíjakat november 12-én kezdik utalni, illetve kivinni a postások. Ezzel 1,6 százalékos emelés érkezik, amely az év első 11 hónapjára járó infláció miatti korrekciót tartalmazza.

Nélkülözhetetlen az árréscsökkentés! – elmondjuk, miért

Nem lehetetlen az árréscsökkentés hosszabb távú fenntartása. Nem igazolódtak be azok a várakozások, amelyek szerint az árrésstop káros, ennek ellenére számolni kell azzal, hogy a hosszabbított határidők után előbb-utóbb kivezetik. Igaz, az eddigi tendenciák alapján a hosszabb távú megtartására is lehet esély. Az Egyenlő.hu – a modern keresztény-szociális szakszervezet szerint az árrésstop fenntartása jelen helyzetben elengedhetetlen, szociális szempontokat is szolgál, ezenkívül pedig a fokozatos kivezetés mellett érvelnek, ami a kormány céljával összhangban segítene elkerülni a hirtelen áremelkedést.

Itt a jó hír, még kedvezőbb lesz az Otthon Start

Újra módosítják az Otthon Start program feltétételeit. Egyik legfontosabb, hogy november 15-től már az igénylő testvére is szerepelhet a hitelben adóstársként.

Ezen felül továbbá ösztönzi a kormány az Otthon Start Programmal összhangban lévő, legalább 250 lakásos projektek építését. A fiatalok lakhatását kielégítő fejlesztéseket a kabinet gyorsított engedélyezési eljárással, észszerű kedvezményekkel támogatja, de aki az Otthon Start Programban lefektetett vállalásait nem teljesíti, annak jelentős bírságot kell fizetnie.