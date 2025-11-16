Felpörög a beruházási hullám, itt a jó hír az Otthon Startról

Felpörög a beruházási hullám, ami Amerikából Magyarországra érkezik a washingtoni csúcstalálkozó után. Soha annyi amerikai beruházást nem jelentettek még be, mint 2025-ben. A tárgyalások kézzelfogható eredményeket hoztak: a kormány garantálta az ország energiaellátásának biztonságát, a Trump adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót a Paks II. beruházással kapcsolatosan, a legmodernebb technológiát képviselő amerikai vállalatok pedig olyan stratégiai ágazatokban terveznek befektetéseket, mint például az űrtechnológia vagy a mesterséges intelligencia.
Nyugdíj-kiegészítés: rövidesen kopogtat a postás – így változnak idén és jövőre a nyugdíjak
A kormány döntésének megfelelően, ezen a héten kapták kézhez a nagyobb összegű nyugdíjat az idősek. A nyugdíj-kiegészítés összegével az emelt nyugdíjakat november 12-én kezdik utalni, illetve kivinni a postások. Ezzel 1,6 százalékos emelés érkezik, amely az év első 11 hónapjára járó infláció miatti korrekciót tartalmazza.
Nélkülözhetetlen az árréscsökkentés! – elmondjuk, miért
Nem lehetetlen az árréscsökkentés hosszabb távú fenntartása. Nem igazolódtak be azok a várakozások, amelyek szerint az árrésstop káros, ennek ellenére számolni kell azzal, hogy a hosszabbított határidők után előbb-utóbb kivezetik. Igaz, az eddigi tendenciák alapján a hosszabb távú megtartására is lehet esély. Az Egyenlő.hu – a modern keresztény-szociális szakszervezet szerint az árrésstop fenntartása jelen helyzetben elengedhetetlen, szociális szempontokat is szolgál, ezenkívül pedig a fokozatos kivezetés mellett érvelnek, ami a kormány céljával összhangban segítene elkerülni a hirtelen áremelkedést.
Itt a jó hír, még kedvezőbb lesz az Otthon Start
Újra módosítják az Otthon Start program feltétételeit. Egyik legfontosabb, hogy november 15-től már az igénylő testvére is szerepelhet a hitelben adóstársként.
Ezen felül továbbá ösztönzi a kormány az Otthon Start Programmal összhangban lévő, legalább 250 lakásos projektek építését. A fiatalok lakhatását kielégítő fejlesztéseket a kabinet gyorsított engedélyezési eljárással, észszerű kedvezményekkel támogatja, de aki az Otthon Start Programban lefektetett vállalásait nem teljesíti, annak jelentős bírságot kell fizetnie.
Mindezzel párhuzamosan rég nem látott mozgásokat hozott az albérletpiacon a fix 3 százalékos hitel.
- Az Otthon Start Program hatására ugyanis zsinórban már a második hónapban csökkennek az albérletárak országosan és Budapesten is. Utoljára ilyen mértékű csökkenésre két egymást követő hónapban a Covid-járvány kellős közepén 2020 november-decemberében volt példa.
- A másik érdekes aktualitás az, hogy a Kúria tegnap döntése jogszerűnek találta az airbnb kitiltását a VI. kerületből. Az önkormányzat döntése jövőre lép hatályba, és ez alaposan felkavarhatja a teljes fővárosi albérletpiacot.
Több százezer magyar családot védő intézkedést hosszabbított meg a kormány
A Kormány megvédi a magyar családok otthonait a továbbra is magas kamatkörnyezet negatív hatásaitól. Ennek érdekében arról döntött, hogy a kamatstopot 2026 június végéig meghosszabbítja, ezzel mintegy 300 ezer család számára nyújtva érdemi segítséget. A kamatstoppal a Kormány újabb 30 milliárdot hagy a családok zsebében.
Jó hírek érkeztek: tovább élénkül az árverseny, ami elősegítheti az árak csökkenését
Versenyélénkítő és árcsökkentő vállalásokat tett a Lidl a GVH eljárásának eredményeként. A kiskereskedelmi lánc komplex vállaláscsomaggal élt a GVH irányába, melynek eredményeként élénkülhet az árverseny a kiskereskedelmi piacon, ami elősegítheti az árak csökkenését, illetve erősödhetnek az Árfigyelő rendszer ármérséklő hatásai is.