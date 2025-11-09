Az idei Black Friday nem olyan lesz, mint a többi – mutatjuk, miért!

„Magyarországon vége a Black Fridaynek" – aligha van olyan, aki ne hallotta volna legalább egyszer valamelyik ismerősét így sóhajtani akkor, amikor a decemberi ünnepi időszakra való bevásárlásról, a kecsegtető kiskereskedelmi akciókról beszélgettek. Sokak szerint a Black Friday Magyarországon „már nem olyan, mint régen” – pedig nem is volt nagyon rég, amikor népszerűvé vált –, mások szerint pedig olyan jó (azaz olyan ajánlatokat hozó), mint hazájában, az Egyesült Államokban, soha nem is volt. Mindez azért is érdemel figyelmet, mert a Black Friday nemcsak a vásárlóknak, hanem a kiskereskedőknek is nagyon fontos időszaka az évnek, s egyes adatok arra utalnak, hogy gondoljuk bárhogy, a lelkesedés iránta nem hagyott alább. Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzőjének közreműködésével azt jártuk körbe, miért tűnik úgy, hogy a Black Friday már nem „olyan”, mint régen, s mi az, ami valóban megváltozhatott – emiatt akár ön is másképp vásárolhat most, mint korábban tette.

Elkezdődött a Black Friday hónapja (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Minden adott egy forgalmas Black Fridayhez

Emlékszik még az első magyarországi Black Friday izgalmára? Talán úgy tűnik, már nagyon régen volt, pedig igazság szerint „mintha csak tegnap lett volna”. A konszenzus szerint az első országos magyar Black Fridayt 2014-ben tartották, bár más források 2013-at jegyzik a kezdet évének (míg regionálisan már 2012-ben lehetett ezzel a hívószóval hirdetett akcióval találkozni). Magyarországi elterjedéséhez jelentősen hozzájárult az e-kereskedelem erősödése is, valamint a korábbi gazdasági válságból való gyors ütemű, rendezett talpra állás, és a vásárlóerő növekedése (az akciós vásárlásokat ugyanis ez hajtja, nem a kevesebb elkölthető pénz).

Idén november 28-án lesz a Black Friday, bár természetesen idén is sok kereskedő egész novemberre Black Friday akciókat hirdet, szétterítve ezzel az akciós vásárlási periódust egész hónapra. Tavaly 150-160 milliárd forintot érhetett el a magyarországi Black Friday forgalma (ebből mintegy 60 milliárd forintot online költöttek el a vásárlók), és a költések hozzájárultak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által mért 1684 milliárd forintos folyó áras 2024 novemberi kiskereskedelmi forgalomhoz. A Black Friday hazájában, az Egyesült Államokban az online költések rekordot értek el 10,8 milliárd dollárral, a teljes költés a Salesforce adatai szerint 17,5 milliárd dollár volt, a bolti vásárlások 7 százalékkal emelkedtek az előző évihez képest (hasonlóan erős számokat a Kiberhétfő, azaz a Black Friday utáni első hétfő is, mely korábban az elektronikai termékek akciózásának napja volt, ám mostanra ez is általános akciós nappá bővült).

A Black Friday egyes országokban mért, illetve globális eredményeiben persze az elmúlt évek inflációs megugrásai is beleszámítottak, de a forgalmi adatok ezzel együtt sem támasztják alá a Black Friday „gyengeségét”.

Maradva Magyarországnál: a Black Friday percepciója persze megváltozhatott amiatt, mert „szétterül” egy egész hónapra, de úgy tűnik, nem a vásárlási kedv tűnt el. (Van olyan jelentős magyar webáruház, mely november 7-én indította el egész hónapra szóló Black Friday akcióját, és tájékoztatásuk szerint már az első néhány órában több tízezer látogatót regisztráltak ezzel összefüggésben.)

Friss kutatások szerint a fogyasztói bizalom kismértékben javult, részben a tartósan javuló reálbéreknek, illetve a családi mozgástér bővülésének köszönhetően.

Egyrészt a Századvég konjunktúraindexe javulást mutat, másrészt a GKI fogyasztói bizalmi indexe is a nyár vége óta emelkedést mutat, utóbbi tizennégy havi csúcsára ért fel októberben” – jelezte Erdélyi Dóra azzal kapcsolatban, hogy markáns a fogyasztói bizalom erősödése, ami fontos alátámasztása a kiskereskedelmi forgalom bővülésének.