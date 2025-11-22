Elúszhat a Black Friday a Zaránál, tüntetésre készülnek a dolgozók

A Zara dolgozói hét európai országban terveznek tüntetéseket üzleteik előtt november 28-án, a Black Friday idején, ami kulcsfontosságú akciós nap. Az alkalmazottak a nyereségrészesedési rendszer visszaállítását követelik – állította a Reutersnek az Inditex anyavállalat Európai Üzemi Tanácsa. A spanyol Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) szakszervezet belga, francia, német, olasz, luxemburgi és portugál szakszervezetekkel koordinálja a november 28-ra tervezett tüntetéseket, amelyekre a nagyobb városokban a Zara üzletek előtt kerül sor.

A Zaránál gyászos lehet a Black Friday / Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ / NurPhoto

„Ismét kérjük, hogy egy hatalmas profittal rendelkező vállalat ossza el ezt a nyereséget igazságosan, mert az munkatársai munkájának eredménye” – mondta a Rosa Galan, CCOO képviselője. A cég új eredményeiről még nincsen hír, de a nyári szezont a vártnál gyengébben indította a világ legnagyobb divatkereskedelmi vállalata. Az Inditex a vámbizonytalanságok és a kedvezőtlen devizahatások ellenére is minimálisan növelni tudta forgalmát és nyereségét az idei első negyedévben.

Emlékezetes lehet az idei Black Friday

A brit hírügynökség kereste az Inditexet is az ügyben, de a vállalat nem reagált. Egyelőre kérdés, világos, hogy várhatóan hány munkavállaló vesz majd részt a tiltakozásokon. A dolgozók követelést alátámasztja, hogy a cég a koronavírus-járvány vége óta eltelt években erős árbevétel-növekedést produkált, és a részvényeinek értéke megduplázódott három évvel ezelőtt óta.

Az időpont kiválasztása a tiltakozók szempontjából érthető, hiszen a Black Friday – november utolsó péntekje – és a körülötte lévő hetek kulcsfontosságú akciós időszakok, amelyeket a kiskereskedők arra használnak, hogy vásárlókat csábítsanak az üzletekbe, és kiürítsék a régi készleteket, mielőtt behoznák az új ünnepi kollekciókat.

Egyszer már bejött a tiltakozás

A kiskereskedelmi dolgozók világszerte ezt a napot arra is használják, hogy sztrájkok és tiltakozások révén felhívják a figyelmet követeléseikre. Spanyolországban 2022-ben már sikerrel jártak: a Black Friday előestéjén a dolgozók magasabb béreket követeltek tiltakozással, és három hónappal később az Inditex beleegyezett, hogy 20 százalékkal növeli a spanyolországi üzletekben dolgozók átlagbérét.