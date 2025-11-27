Megéri hitelből Black Friday akcióra vásárolni? – a válasz bonyolultabb, mint gondolná

Hírlevél

Black Fridaykor könnyű elhinni, hogy „most vagy soha” áron juthatunk új hűtőhöz vagy mosógéphez – még akkor is, ha ehhez személyi kölcsönt kell felvennünk. De valóban megéri hitelből finanszírozni Black Friday akciós vásárlást, vagy a kamatok és a trükkös „0% THM” konstrukciók csendben elviszik a kedvezmény nagy részét – vagy akár az egészet?
A Black Friday évek óta az egyik legnépszerűbb időszak a nagyobb háztartási gépek – hűtők, mosógépek, tévék – beszerzésére. Az akciós időszakban szinte minden áruház 20–30 százalékos kedvezményt ígér, de nem ritkák az akár 40–50 százalékos leárazások sem. A kérdés azonban adott: ha nincs elegendő megtakarításunk, vajon megéri-e személyi kölcsönből vásárolni a Black Friday akciók idején, vagy a hitelkamat felemészti az akció előnyét? 

Black Friday, áruhitel, hitel
Black Friday idején sokan gondolják úgy, hogy még olcsóbb hitellel is megéri vásárolni. Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ / NurPhoto

Black Friday: a nagy leárazások csábítóak – de nem mindig valósak 

Az idei akciók között találni valódi kedvezményeket, főleg kifutó modellek vagy raktárkisöprések esetén. Ugyanakkor a fogyasztóvédelmi figyelmeztetések szerint sok reklámozott akció csak papíron tűnik jól, és előfordulhat, hogy a „leárazott” termék korábban is hasonló áron volt kapható. Ezért egy Black Friday-es vásárlásnál az első szabály továbbra is az ár-összehasonlítás: ha a kedvezmény valóban 20–30 százalékos, az már jelentős megtakarítást jelenthet egy nagyobb háztartási gépnél. 

Mit tud ma a személyi kölcsön? 

A hazai bankok 2025 novemberében a legjobb ügyfeleknek akár 9–12 százalékos THM-mel kínálnak személyi hitelt, átlagos jövedelemmel azonban inkább 12–15 százalékos THM-re lehet számítani. A futamidőtől függően egy több éves hitel teljes költsége jelentősen növelheti a végső kiadást, így a kedvezmény egy része vagy akár teljes egészében elvész. 

Érdemes használni a bankok saját kalkulátorait, ahol a THM mellett a pontos összeget és futamidőt megadva a rendszer automatikusan kiszámolja a teljes visszafizetendő összeget. Ez már sokkal könnyebbé teszi az összehasonlítást a kedvezményes árral, és segít megalapozott döntést hozni. 

Mikor éri meg hitelből vásárolni? 

  • Ha a kedvezmény valódi és jelentős, legalább 25–30 százalék 
  • Ha rövid futamidőt választunk (1–3 év) 
  • Ha alacsony kamatú hitelhez jutunk (10–12% THM körül) 
  • Ha a háztartási gép cseréje sürgős, és nem lehet halasztani a vásárlást 

Mikor nem éri meg? 

  • Ha a kedvezmény bizonytalan vagy marketingfogás 
  • Ha a hitel THM-je magas (13–15% felett) 
  • Ha a futamidő hosszú (4–5 év), ahol a kamatköltség már nagyobb lehet, mint a kedvezmény 

Hitelből vásárolni csak akkor érdemes, ha a kedvezmény nagyobb, mint a hitel teljes költsége. A Black Friday jó lehetőség a megtakarításra, de a legnagyobb előnyt továbbra is az jelenti, ha rendelkezésre áll a készpénz, így a vásárlás ténylegesen olcsóbb lesz. 

Plusz gondolat: a „0 % THM” nem mindig ingyen hitel 

Sok bolt Black Friday‑kor és karácsonykor „0 % THM” vagy kamatmentes áruhitel lehetőségét kínálja. Ez elvileg azt jelenti, hogy pontosan annyit fizetünk vissza, amennyit felvettünk. A gyakorlatban azonban a kamatköltséget gyakran már az árba építik, vagy csak rövid futamidőre és bizonyos termékekre vonatkozik – mutatott rá korábbi cikkében a Világgazdaság. Érdemes ezért mindig összehasonlítani a készpénzes árat, elolvasni a feltételeket, hogy tudjuk, mennyit kell ténylegesen visszafizetni. 

Vonzó kamatmentes áruhitelek – a részletekben az ördög

A költekezési és ezzel együtt a hitelfelvételi kedv Magyarországon soha nem látott szintre emelkedett, a fedezetlen kölcsönök egyre nagyobb szerepet kapnak. A kamatmentes áruhitel ajánlatok vonzereje mögött apró, de fontos részletek rejtőznek, érdemes rájuk odafigyelni. Erről korábbi cikkünkben olvashatnak részletesebben.

A cikk szerzője: Ballagó Dániel, a Világgazdaság szakújságírója


 

 

