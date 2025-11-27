Megéri hitelből Black Friday akcióra vásárolni? – a válasz bonyolultabb, mint gondolná

A Black Friday évek óta az egyik legnépszerűbb időszak a nagyobb háztartási gépek – hűtők, mosógépek, tévék – beszerzésére. Az akciós időszakban szinte minden áruház 20–30 százalékos kedvezményt ígér, de nem ritkák az akár 40–50 százalékos leárazások sem. A kérdés azonban adott: ha nincs elegendő megtakarításunk, vajon megéri-e személyi kölcsönből vásárolni a Black Friday akciók idején, vagy a hitelkamat felemészti az akció előnyét?

Black Friday idején sokan gondolják úgy, hogy még olcsóbb hitellel is megéri vásárolni. Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ / NurPhoto

Black Friday: a nagy leárazások csábítóak – de nem mindig valósak

Az idei akciók között találni valódi kedvezményeket, főleg kifutó modellek vagy raktárkisöprések esetén. Ugyanakkor a fogyasztóvédelmi figyelmeztetések szerint sok reklámozott akció csak papíron tűnik jól, és előfordulhat, hogy a „leárazott” termék korábban is hasonló áron volt kapható. Ezért egy Black Friday-es vásárlásnál az első szabály továbbra is az ár-összehasonlítás: ha a kedvezmény valóban 20–30 százalékos, az már jelentős megtakarítást jelenthet egy nagyobb háztartási gépnél.

Mit tud ma a személyi kölcsön?

A hazai bankok 2025 novemberében a legjobb ügyfeleknek akár 9–12 százalékos THM-mel kínálnak személyi hitelt, átlagos jövedelemmel azonban inkább 12–15 százalékos THM-re lehet számítani. A futamidőtől függően egy több éves hitel teljes költsége jelentősen növelheti a végső kiadást, így a kedvezmény egy része vagy akár teljes egészében elvész.

Érdemes használni a bankok saját kalkulátorait, ahol a THM mellett a pontos összeget és futamidőt megadva a rendszer automatikusan kiszámolja a teljes visszafizetendő összeget. Ez már sokkal könnyebbé teszi az összehasonlítást a kedvezményes árral, és segít megalapozott döntést hozni.

Mikor éri meg hitelből vásárolni?

Ha a kedvezmény valódi és jelentős, legalább 25–30 százalék

Ha rövid futamidőt választunk (1–3 év)

Ha alacsony kamatú hitelhez jutunk (10–12% THM körül)

Ha a háztartási gép cseréje sürgős, és nem lehet halasztani a vásárlást

Mikor nem éri meg?

Ha a kedvezmény bizonytalan vagy marketingfogás

Ha a hitel THM-je magas (13–15% felett)

Ha a futamidő hosszú (4–5 év), ahol a kamatköltség már nagyobb lehet, mint a kedvezmény

Hitelből vásárolni csak akkor érdemes, ha a kedvezmény nagyobb, mint a hitel teljes költsége. A Black Friday jó lehetőség a megtakarításra, de a legnagyobb előnyt továbbra is az jelenti, ha rendelkezésre áll a készpénz, így a vásárlás ténylegesen olcsóbb lesz.