Ma van a Black Friday, azaz a fekete péntek – mutatjuk, mire figyeljen, hogy ne járjon pórul

Idén november 28-ra esik az úgynevezett Black Friday, vagyis fekete péntek. A karácsony előtti időszakban elérhető árkedvezmények sokak számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást. Az internetet és az üzleteket elárasztó akciókkal azonban természetesen csak akkor nyernek a fogyasztók, ha azt a vállalkozások tisztességes keretek között valósítják meg.

Black Friday – Így vásároljunk tudatosan az akciók forgatagában. Fotó: Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek

Tippek a tudatosabb vásárlásért, nem csak a Black Friday idejére

A Black Friday alatt felbukkanó visszaszámlálókkal és villámakciókkal teli reklámközeg nem egyszerűen kedvezményeket kínál — sokkal inkább nyomást gyakorló döntési helyzetet teremt. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezért azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt gondolják végig higgadtan, hogy valóban szükségük van-e az adott termékre, lehetőség szerint kerüljék az impulzusvásárlást.

Nézzenek utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj! Ismerje meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!

Használjanak ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat! Ügyeljenek arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, melyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek.

Nézzenek utána, hogy korábbi vásárlók elégedettek-e a webáruházzal! Ha csak 5 csillagos értékeléseket lát, gyanakodjon! Lehet, hogy azokat mesterségesen generálták.

Nézzenek utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya mindig legyen gyanús!

Szánjanak elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére!

Fontos tudni, hogy internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően a vásárlót 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.

A GVH arra is felhívja a figyelmet, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) által működtetett súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisa segítséget nyújt a felelős és tudatos döntés meghozatalában. Ez azért fontos, mert a Black Friday jellemzően az online áruházak "nagy napja", tény azonban, hogy az elmúlt években egyre inkább veszített jelentőségéből. Ma már jóval kisebb árkedvezményekkel fut ez a promóciós időszak, de tény az is, hogy a kampányok egyre agresszívebbé váltak. Talán ennek is köszönhető, hogy a közvélemény-kutatások adatai szerint a fogyasztók sem foglalkoznak kiemelten magával a Black Friday akciókkal, tekintettel arra, hogy november közepétől egészen karácsonyig folyamatosak a webáruházak és a hagyományos üzletek leárazásai.