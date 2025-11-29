A lépésre akkor került sor, amikor más kínai önvezető jármű-technológiai vállalatok is fokozzák az európai jelenlétüket, tekintve, hogy az amerikai piacon korlátozásokkal szembesülnek. A Bolt vállalattal történő együttműködés keretében kezdetben a valós körülmények között történő tesztelés, a biztonsági validáció és a felhasználói élmény fejlesztése történik, csak ezután indítják el a teljesen autonóm, vezető nélküli szállítási szolgáltatásokat.

Ha Boltot rendel, számíthat rá, hogy hamarosan egy robottaxi érkezik meg Önért Fotó: Bolt/Pony.ai

Bolt: A robottaxik legkorábbi elindulása 2026-ban várható

Az önvezető járművek rövidesen átalakítják majd mind az emberek mind az áruk mozgását. A Bolt pedig büszke arra, hogy részt vehet ebben a jelentős technológiai fejlesztésben – mondta el Markus Villig, a Bolt alapítója és vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy a robottaxi szolgáltatás legkorábbi bevezetése 2026-ban várható, és számos európai város szerepel a Bolt listáján.

A kínai önvezető jármű-technológiai vállalat, a Pony.ai flottájában jelenleg körülbelül 961 robottaxi található, de célja, hogy az év végére egy 1000 robottaxi járműből álló flottát hozzon létre. A vállalat emellett a harmadik negyedéves jelentésében közölte, hogy 2026 végére a terv, hogy a flottája már „meghaladja” a 3000 járművet.

Meglepő, hogy mennyi robottaxi fut a világ útjain

A robottaxik legfőbb terepe Kína és az Egyesült Államok. Utóbbiban az első nyilvános szolgáltatást a Waymo indította el öt évvel ezelőtt, 2020-ban az arizonai Phoenixben – számolt be róla a Villanyautósok szakpotál. A vállalat az elmúlt öt évben San Franciscóban, Los Angelesben, Atlantában és Austinban is megkezdte a működését, amivel megőrizte piacvezető szerepét az országban, és talán az egész világon is. Az Egyesült Államokban mindössze két vetélytársa van, a Tesla és a Zoox. A kínai városokban már valamivel megszokottabb, hogy robottaxival lehet utazni, mivel több üzemeltető is verseng a piacvezető pozícióért, és bővíti flottáját. Összességében a robottaxik száma kb. ötezerre tehető.