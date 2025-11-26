Botulizmust okoz ez a babatápszer, mégis forgalmazzák

Hírlevél

Egy csecsemőtápszereket gyártó vállalat szerint minden termékük ételmérgezést okozhat, mégsem függesztették fel az értékesítését. A cég saját közleményében bevallja: hogy a vizsgált 36 minta közül ötben kimutatták a baktériumot, amely az akár halálos betegséget, a botulizmust okozhatja. Néhány nagyobb kiskereskedelmi láncnál még mindig árusítják, mutatjuk, melyik ez a termék.
A ByHeart, egy csecsemőtápszereket gyártó vállalat, amelynek termékeihez több tucat amerikai csecsemőt megbetegítő botulizmus-járványt kötnek, jelezte, hogy minden általuk gyártott tápszer fertőzött lehet – számolt be az egyik legnagyobb amerikai hírcsatorna.

botulizmus
Az eredmények szerint a ByHeart minden terméksorozata érintett lehet a botulizmust okozó fertőzésben / Fotó: CBS News

Minden termék botulizmust okozhat

Korábban portálunk is beszámolt a meglehetősen az esetről, igaz, akkor még csak két gyártási tétel esetében merült fel a fertőzöttség.

A CBS News a cég a minap közzétett frissítését idézve viszont azt írja, hogy 

a vizsgált 36 babatápszer minta közül ötben kimutatták a Clostridium botulinum „A” típusát, vagyis azt a baktériumot, amely a potenciálisan halálos betegséget okozhatja.

„Az eredmények alapján nem zárhatjuk ki annak kockázatát, hogy a ByHeart minden terméksorozata érintett lehet” – áll a vállalat közleményében.

Az FDA, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának tájékoztatása szerint november 19-ig legalább 31 botulizmusos esetet jelentettek 15 államban, mindegyik a ByHeart Whole Nutrition tápszer különböző szállítmányaival hozható összefüggésbe. Halálesetről szerencsére nem érkezett jelentés.

Ezért nincsen több megbetegedés

Az egyfajta ételmérgezés, a botulizmus tünetei akár hetek alatt is kialakulhatnak, ezek közé tartozhat 

  • a gyenge táplálkozás, 
  • a fej megtartásának elvesztése, 
  • a lógó szemhéj 
  • és a kifejezéstelen arc, 
  • valamint nyelési és légzési nehézségek 

– írja az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC).

A szakértők szerint a Clostridium botulinum a por állagú tápszerekben egyenetlenül oszlik el, így nem minden csecsemő betegszik meg, aki a szennyezett termékből fogyasztott. Bár a hónap elején országos visszahívást rendeltek el, az FDA november 20-án jelezte, hogy a ByHeart tápszereit még mindig árulják néhány nagy kiskereskedelmi láncnál.

A ByHeart legutóbbi közleményében azt is közölte, hogy teljes visszatérítést biztosít minden olyan vásárlónak, aki augusztus 1-je után vásárolt terméket a cég weboldalán.

Továbbra is azon dolgozunk, hogy feltárjuk a probléma forrását – a teljes gyártási lánc szigorú ellenőrzésével, az alapanyag-beszállítóktól kezdve a csomagoláson és szállításon át. Ennek része a további minták laboratóriumi vizsgálata is

– közölte a cég.

A hírcsatorna szerint a fertőzött tápszer miatt megbetegedett gyermekek szülei közül többen pert indítottak a ByHeart ellen. A két korábban benyújtott kereset szerint a termék hibás volt, a cég pedig gondatlanul forgalmazta. A szülők kártérítést követelnek az orvosi költségekért, a lelki megterhelésért és egyéb károkért.

Így ismerhetjük fel, hogy nagy a baj: a legveszélyesebb betegség egyedi tünetekkel jelentkezik

A botulizmus az egyik legritkább, ugyanakkor legveszélyesebb ételmérgezés, amely már kis mennyiségben is súlyos, akár halálos következményekkel járhat. Bár Magyarországon évente csak néhány esetet regisztrálnak, a botulizmus súlyossága miatt mindenkinek fontos tudnia, hogyan ismerhető fel és miként előzhető meg.

 

 

