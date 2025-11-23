Jön a 11 pontos kkv-csomag, új időszámítás a lakáspiacon – heti összefoglaló

Újabb, 11 pontos, a magyar vállalkozásokat támogató adócsökkentési csomagot jelentett be Orbán Viktor a kamarai elnökkel, Nagy Elekkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Az előzetes kormányzati közlések alapján a várható lépésekre az Origo néhány nappal ezelőtt cikkében felhívta a figyelmet. A bejelentett 11 intézkedésből
- 8 adócsökkentés,
- 3 adóadminisztráció-egyszerűsítés jellegű.
Hihetetlen mértékben nőtt a magyarok bére szeptemberben – mutatjuk, mennyivel
Azért dolgozunk, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében – mondta Czomba Sándor államtitkár. Szeptemberben 65 ezer forinttal nőtt az átlagkereset a múlt év azonos időszakához képest. A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az átlagkereset
2025 szeptemberében a bruttó átlagkereset 687.100 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,5 százalékos, azaz közel 65 ezer forintos növekedést jelent.
Szeptemberben a reálkeresetek éves alapon 5,5 százalékkal emelkedtek,
vagyis már több mint 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.
Új időszámítás a lakáspiacon: jönnek a megfizethető lakások és az újabb bejelentések
Panyi Miklós szerint az Otthon Start Program egyszerre gyorsítja fel az építkezéseket, szorítja keretek közé az árakat és nyitja meg a lakásszerzés lehetőségét a fiatalok előtt. Már közel 40 ezer új lakás előkészítése zajlik az Otthon Start Program keretében. Az első fecskék már novemberben megérkeztek - közölte Facebook-oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az Otthon start programmal a kormány célja az elérhető árú új otthonok tömege.
Jövőre olcsóbban autózhatunk: ezeken az utakon fizetünk majd kevesebbet
A gyorsforgalmi utak fizetőssé válása óta még sosem csökkent az autópálya-matrica ára hazánkban, azonban 2026-ban ez megtörténik. Jövőre öt vármegyében is csupán az eredeti ár töredékébe kerül majd az autópálya-matrica. A díjcsökkentés oka az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások. Mutatjuk, hogy pontosan mely útszakaszokra vonatkoznak majd a kedvezmények.
Újabb kormányzati nagy dobás: most a magyar vidékre szabadulnak rá a milliárdok
A kormány mindent megtesz a magyar kis- és középvállalkozások támogatása érdekében! Ezért egy 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, valamint bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt. A kabinet azonban itt nem áll meg: a mai napon megjelent a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második ütemének végleges felhívása, ezúttal a vidéki vállalkozások a célcsoport - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A pályázatok előtöltésére november 20-án 10:00 órától november 28-áig lesz lehetőség, a támogatási kérelmek december 1-jén lesznek benyújthatók.
Szenzációs bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója ‒ évtizedek óta várt fejlesztés indulhat meg hamarosan
Rövidesen teljesen megújul a szentendrei elővárosi vasútvonal. A kormány döntése értelmében megkezdődhet a H5-ös hév teljes felújítása. A beruházás célja a vasútvonal műszaki megújítása és az utasforgalmat kiszolgáló infrastruktúra korszerűsítése egyaránt. Mutatjuk a részleteket.