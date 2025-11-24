Brutálisan fogy Carrie Bradshaw kedvenc itala – emlékszik, melyik koktélra költött a legtöbbet?

Visszatért a Cosmopolitan koktél, a rikító rózsaszín, gyümölcsös főzet, amelyet Sarah Jessica Parker kitalált karaktere, Carrie Bradshaw és három barátnője tett híressé a Szex és New York című televíziós sorozatban. A Cosmo a kilencvenes évek után ismét egyre népszerűbbé válik. Ahogy Carrie is írta volna, nem tudtunk nem azon tűnődni, hogy miért térnek vissza az emberek ehhez az italhoz, ami legyen citrusos vagy hagyományos; vodka, triple sec, áfonyalé és limelé kombinációja, és mindig martinis pohárban, narancsos csavarral díszítve érkezik – olvasható a The Times hasábjain.

A Cosmo ismét a legkedveltebb koktélok közt. / Fotó: DavideAngelini / Shutterstock

Van valami elegáns abban, ha magabiztosan rendelünk egy Cosmot

Az emberek szeretik a nosztalgiát, és elegük van a túlbonyolított, mixerek által kitalált koktélokból. A koktékszakértők szerint még mindig van valami elegáns abban, ha magabiztosan rendelünk egy Cosmot. A retro koktál egyáltalán nem ment ki a divatból, határozottan látszik az eladások növekedése az Egyesült királyságban. De mi a recept:

a Martini,

a Negroni és

a Margarita

sorához – ez egy klasszikus koktél, és ha egyszer megkóstoltuk, nagyon könnyű beleszeretni. A trend nem csak az ötcsillagos szállodákban figyelhető meg. A gasztropuboktól a bárláncokig a Cosmot ismét előszeretettel fogyasztják. A közösségi média is hozzájárul ehhez – a TikTokon rengeteg embert látni, akik otthon készítik el a saját verzióikat, mivel a recept meglehetősen egyszerű. Mi pedig saját csavarokat viszünk bele, kicsit bonyolultabbá tesszük, és kicsit játszunk vele, például csipkebogyó vodkát használva. A

Az évek során retró koktélból az eladási listák éllovasává lett a Cosmopolitan

A Difford's Guide szerint a Cosmopolitan nevű ital először Harry MacElhone 1927-es Barflies and Cocktails című könyvében jelent meg, bár az egy whisky alapú ital volt, és inkább a mai Old Fashionedhez hasonlított. Az amerikai csapos, Dale DeGroff a kilencvenes évek közepén San Franciscóban megkóstolt valami a mai koktélhoz hasonlót, és ebből formálta a mai Cosmopolitant.

Az igazi hírnevet az hozta meg az italnak, amikor Madonnát lefényképezték, amint a New York-i Rainbow Roomsban issza ezt a koktélt.

Erre erősített rá, hogy a Cosmo szinte állandó mellékszereplője lett a Szex és New York című sorozatnak, hiszen a csillogó csajos estek szinonimájává válva. Sőt, ma sokkal inkább a fiatalabb generáció fogyasztja, a nagyjából 10 font körül kapható koktélt. A Waitrose áruházláncnál ez előre kevert Cosmopolitan eladásai 12 százalékkal nőttek a tavalyi év azonos időszakához képest. Aki Budapeten szeretne inni egy Cosmot, az 3-4 ezer forint között áron teheti meg, egy hajszállal olcsóbban, mint Londonban.