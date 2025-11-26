Hatalmas siker: a lista élén végzett Budapest

A Lonely Planet a világ legnagyobb útikönyvkiadója. A Wheeler házaspár első kötetei a ’70-es években kifejezetten a kevés pénzű, kalandvágyó fiatalokat célozták meg. Nem csoda, hiszen a hippikorszak épp virágkorát élte. A Fillérekből Ázsián át típusú, személyes élményekből táplálkozó, élvezetes stílusú és praktikus tanácsokban bővelkedő könyvek elképesztő sikert arattak. Az azóta online is milliók által követett oldal már többször is hatalmas elismerésben részesítette Budapestet. Ezúttal a világ negyedik legjobb januári úti céljának nevezte a magyar fővárost.

Budapest termálfürdőit dicsérte a Lonely Planet. Fotó: Drone Media Studio / Shutterstock

A tekintélyes kiadó elsősorban a város legendás termálfürdőit ajánlotta a turisták számára:

„Magyarország elegáns fővárosa, Budapest januárban sem hagyja hidegen a látogatókat. A város területén több mint 120 hőforrás található, amelyek közül sok nyilvánosan is látogatható fürdőként működik. Ezek a termálvizek tökéletesek a téli felmelegedéshez” - írták.

Ugyanakkor a varázslatos panorámát, a pezsgő éjszakai életet és a Magyar Állami Operaház izgalmas repertoárját is méltatta a Lonely Planet.

A Kanári-szigetek lehet az utazók kedvence 2026. januárjában

Nem véletlenül a Kanári-szigeteket ajánlotta a Lonely Planet a legjobb választásnak januárra. Ez a hónap ugyanis a főszezon Európa ezen csodálatos, és még ekkor is kellemesen meleg szegletében.

A lista második helyére az olasz Genova és környéke került. Míg harmadik, izgalmas célpontként az Egyesült Államok, Utah és Arizona államának határán elterülő "vadnyugatot" javasolta az oldal.