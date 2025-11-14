Ezt mindenkinek tudnia kell! – komoly leállások jönnek az egyik magyarországi nagybanknál

A CIB Bank több, előre ütemezett karbantartást hajt végre informatikai rendszerein a következő hetekben, a fejlesztések miatt pedig az ügyfeleknek számos szolgáltatás időszakos leállásával kell számolniuk. A kiesések érintik a bolti fizetéseket, a digitális banki felületeket és a telefonos ügyfélszolgálatot is. A bank a kellemetlenségekért elnézést kér, a fejlesztéseket a szolgáltatások színvonalának emelésével indokolják.

A bolti fizetések, a digitális banki felületeket és a telefonos ügyfélszolgálat is érintett a CIB-nél. A kép illusztráció./Fotó: fizkes / Shutterstock

Amikor a bolti fizetés szünetelnek a CIB-nél

A legtöbb embert talán legérzékenyebben érintő leállás november 18-án (kedd) 23:50 és november 19-én (szerda) 00:50 között várható. Ebben az egyórás időszakban teljes szolgáltatáskiesés lesz a CIB által üzemeltetett POS-terminálokon, vagyis a boltokban és éttermekben elhelyezett kártyaleolvasókon nem lehet majd fizetni.

Amikor a netbank és a mobilapp is leáll

Több éjszakán át szünetelnek majd a bank digitális szolgáltatásai. Az alábbi időpontokban nem lesz elérhető a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker és a CIB Business Online sem. Emiatt az online, internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyása a mobilalkalmazáson keresztül sem fog működni.

november 13. (csütörtök) 22:00 – november 14. (péntek) 02:00

november 26. (szerda) 22:00 – november 27. (csütörtök) 02:00

december 4. (csütörtök) 22:00 – december 5. (péntek) 05:00

december 9. (kedd) 22:00 – december 10. (szerda) 05:00

december 11. (csütörtök) 22:00 – december 12. (péntek) 05:00

december 18. (csütörtök) 22:00 – december 19. (péntek) 02:00

Ezekben az időszakokban a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat is csak korlátozottan működik, de a bankkártya letiltására folyamatosan lesz lehetőség. Ezen felül december 9-én 22:00 és december 10-én 05:00 között a webshopok számára biztosított online fizetési rendszer, az eCommerce szolgáltatás sem lesz elérhető.

Az Orgio korábban beszámolt arról is, hogy tervezett karbantartás, illetve a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt lesznek leállások a K&H Bank szolgáltatásaiban az elkövetkező időszakban. A bank ügyfeleinek érdemes azzal számolniuk, hogy a bankszünnapokra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapokat követő első munkanapon teljesíti a bank.

