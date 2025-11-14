Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

Undorító!

Patkányok leptek el egy magyar várost, már a WC-ben is találtak rágcsálót

CIB Bank

Ezt mindenkinek tudnia kell! – komoly leállások jönnek az egyik magyarországi nagybanknál

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentős, több hetet érintő szolgáltatáskiesésekre kell készülniük az egyik legnépszerűbb kereskedelmi bank ügyfeleinek novemberben és decemberben, a pénzintézet ugyanis nagyszabású informatikai fejlesztéseket hajt végre. A CIB Bank karbantartásai főként az éjszakai órákat érintik, de lesz olyan időszak, amikor a bolti kártyás fizetés, máskor pedig a mobilbank és az online vásárlások jóváhagyása sem működik majd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
CIB Banknetbankpénzintézetéjszaka

A CIB Bank több, előre ütemezett karbantartást hajt végre informatikai rendszerein a következő hetekben, a fejlesztések miatt pedig az ügyfeleknek számos szolgáltatás időszakos leállásával kell számolniuk. A kiesések érintik a bolti fizetéseket, a digitális banki felületeket és a telefonos ügyfélszolgálatot is. A bank a kellemetlenségekért elnézést kér, a fejlesztéseket a szolgáltatások színvonalának emelésével indokolják.

A bolti fizetések, a digitális banki felületeket és a telefonos ügyfélszolgálat is érintett a CIB-nél. /Fotó: fizkes / Shutterstock
A bolti fizetések, a digitális banki felületeket és a telefonos ügyfélszolgálat is érintett a CIB-nél. A kép illusztráció./Fotó: fizkes / Shutterstock

Amikor a bolti fizetés szünetelnek a CIB-nél 

A legtöbb embert talán legérzékenyebben érintő leállás november 18-án (kedd) 23:50 és november 19-én (szerda) 00:50 között várható. Ebben az egyórás időszakban teljes szolgáltatáskiesés lesz a CIB által üzemeltetett POS-terminálokon, vagyis a boltokban és éttermekben elhelyezett kártyaleolvasókon nem lehet majd fizetni.

Amikor a netbank és a mobilapp is leáll

Több éjszakán át szünetelnek majd a bank digitális szolgáltatásai. Az alábbi időpontokban nem lesz elérhető a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker és a CIB Business Online sem. Emiatt az online, internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyása a mobilalkalmazáson keresztül sem fog működni.
november 13. (csütörtök) 22:00 – november 14. (péntek) 02:00
november 26. (szerda) 22:00 – november 27. (csütörtök) 02:00
december 4. (csütörtök) 22:00 – december 5. (péntek) 05:00
december 9. (kedd) 22:00 – december 10. (szerda) 05:00
december 11. (csütörtök) 22:00 – december 12. (péntek) 05:00
december 18. (csütörtök) 22:00 – december 19. (péntek) 02:00
Ezekben az időszakokban a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat is csak korlátozottan működik, de a bankkártya letiltására folyamatosan lesz lehetőség. Ezen felül december 9-én 22:00 és december 10-én 05:00 között a webshopok számára biztosított online fizetési rendszer, az eCommerce szolgáltatás sem lesz elérhető.

Az egzotikus, QR-kódos fizetési lehetőségről itt írtunk korábban.

Az Orgio korábban beszámolt arról is, hogy tervezett karbantartás, illetve a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt lesznek leállások a K&H Bank szolgáltatásaiban az elkövetkező időszakban. A bank ügyfeleinek érdemes azzal számolniuk, hogy a bankszünnapokra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapokat követő első munkanapon teljesíti a bank.

A kiemelt kép illusztráció. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!