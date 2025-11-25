Sokan erről álmodnak – ennek a luxushotelnek jár most a csodájára a fél világ

Megnyílt a világ legmagasabb szállodája Dubajban: a Ciel Dubai Marina az IHG Hotels & Resorts Vignette Collection hálózatába tartozik és a díjnyertes NORR építészeti cég tervezte, üzemeltetője pedig az úttörő projektjeiről és innovatív vendéglátási koncepcióiról ismert The First Group Hospitality.

A Ciel Dubai Marina szálloda 377 méterrel magasodik a földfelszín fölé

Fotó: Ciel

Ciel Dubai Marina: a csúcsok csúcsa

A világcsúcstartó luxushotel 377 méter magas, 82 emeleten 1004 szobával és lakosztállyal rendelkezik. Itt található a világ egyik legmagasabban fekvő végtelenített medencéje is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Perzsa-öbölre. Ahogy korábban megírtuk, a végtelenített uszodát a 76. emeleten, körülbelül 303 méter magasan helyezték el.

Emellett a vendégek a Dubaj mesterséges szigetcsoportján, a Palm Jumeirah-n található Soluna Beach Clubot is használhatják, ahol privát medence és strand található.

Az Independent beszámolója kitér arra is, hogy a 61. emeleten található gyógyfürdőt várhatóan csak 2026 februárjában adják át, egy 24 órás, korszerű edzőteremmel együtt, és persze innen is pazar panorámával a városra.

