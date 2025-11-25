Hírlevél

Sokan erről álmodnak – ennek a luxushotelnek jár most a csodájára a fél világ

Világszerte hatalmas érdeklődés kísérte annak a luxushotelnek a megnyitását, amelynél nincs magasabb szálloda az egész földkerekségen. A fényűző Ciel Dubai Marina 377 méter magas és több mint ezer szoba várja a vendégeket.
Megnyílt a világ legmagasabb szállodája Dubajban: a Ciel Dubai Marina az IHG Hotels & Resorts Vignette Collection hálózatába tartozik és a díjnyertes NORR építészeti cég tervezte, üzemeltetője pedig az úttörő projektjeiről és innovatív vendéglátási koncepcióiról ismert The First Group Hospitality.  

Ciel Dubai Marina szálloda, CielDubaiMarinaszálloda
A Ciel Dubai Marina szálloda 377 méterrel magasodik a földfelszín fölé
Fotó: Ciel

Ciel Dubai Marina: a csúcsok csúcsa

A világcsúcstartó luxushotel 377 méter magas, 82 emeleten 1004 szobával és lakosztállyal rendelkezik. Itt található a világ egyik legmagasabban fekvő végtelenített medencéje is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Perzsa-öbölre. Ahogy korábban megírtuk, a végtelenített uszodát a 76. emeleten, körülbelül 303 méter magasan helyezték el. 

Emellett a vendégek a Dubaj mesterséges szigetcsoportján, a Palm Jumeirah-n található Soluna Beach Clubot is használhatják, ahol privát medence és strand található.

Az Independent beszámolója kitér arra is, hogy a 61. emeleten található gyógyfürdőt várhatóan csak 2026 februárjában adják át, egy 24 órás, korszerű edzőteremmel együtt, és persze innen is pazar panorámával a városra.

Galériánkban látványos felvételeket mutatunk az új luxushotelről:

Galéria: A Ciel Dubai Marina szálloda
A hotelben nyolc étterem működik, köztük a díjnyertes Tattu ázsiai fúziós étterem. Az új hotel a családokat is szívesen látja külön terekkel és programokkal, többek között gyerekklubbal és gyermekbarát menükkel.

A Ciel Dubai Marina a világ legmagasabb szállodája címet a 356 méter magas, szintén dubaji Gevora Hoteltől hódította el.

Érdekesség, hogy a világ legmagasabban fekvő hotele az ötcsillagos Rosewood Guangzhou, ám ez egy vegyes funkciójú épületben, a 111 emeletes kínai Guangzhou Chow Tai Fook (CTF) pénzügyi központ legfelső emeletein található. Az 530 méter magas épület  legfelső 16 emeletét foglalja el a 251 szobás szálloda. A Guinness Rekordok Könyve azonban „a világ legmagasabb szállodája” cím megállapításakor csak azokat az épületeket veszi figyelembe, amelyek alapterületének legalább 85 százalékát hotelként használják.

A Guinness Rekordok Könyve külön határozza meg a tengerszint felett legmagasabban fekvő szálloda címét is, amelyet a 4600 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, bolíviai Ojo de Perdiz Siloli-sivatagban található Hotel Tayka del Desierto visel.

 

