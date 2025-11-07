Vége a Coca-Cola uralmának? A GVH odacsapott az italóriásnak

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közölte, lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását. Az eljárás eredményeként a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. vállalta, hogy módosítja a vendéglátóipari partnereivel kapcsolatban alkalmazott mintaszerződéseit, melyeket tisztázó rendelkezésekkel egészít ki. De miért érdekes ez?

A versenyhivatal azt vizsgálta, visszaélt-e az erőfölényével a Coca-Cola HBC/Képünk illusztráció, Fotó: AFP

A hivatal azt vizsgálta, hogy a vállalat visszaélt-e erőfölényével az italpiacon. A hatóság gyanúja szerint a Coca-Cola egyes szerződéses gyakorlatai alkalmasak lehettek arra, hogy a szénsavas üdítőitalok piacán meglévő erős pozícióját más italpiacokra is átvigye, korlátozva ezzel a versenyt. A vizsgálat során a GVH helyszíni kutatásokat végzett, és széleskörű adatkéréseket intézett a Coca-Cola HBC partnereihez, valamint versenytársaihoz. A hatóság megállapította, hogy a vállalat mintaszerződései olyan kedvezményrendszereket tartalmaztak, amelyek több terméktípus – például üdítők és alkoholos italok – együttes vásárlását ösztönözték. Ezek a konstrukciók azt a benyomást kelthették a vendéglátóhelyekben, hogy bizonyos kedvezmények csak akkor járnak, ha a Coca-Cola HBC-től többféle italt is beszereznek.

A Coca-Cola vállalta, hogy önként módosítja a szerződéseket

A vállalat a versenyhatósági aggályokra reagálva vállalásokat tett:

módosítja szerződésmintáit,

kiegészíti azokat egyértelmű rendelkezésekkel, amelyek rögzítik, hogy az egyes italtermék-típusokra vonatkozó kereskedelmi feltételek egymástól függetlenek,

vállalta, hogy a kevert italokra – például koktélokra – vonatkozó promóciók esetében egyértelműen közli: a kedvezmények igénybevételéhez nem szükséges a cég más italait is forgalmazni.

A vállalás része továbbá belső képzések megszervezése a munkatársak számára, hogy a versenyjogi megfelelés minden szinten érvényesüljön. A GVH Versenytanácsa elfogadta ezeket a vállalásokat, így az eljárást jogsértés megállapítása nélkül zárta le. A Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. elleni eljárás megszűnt, mivel ez a társaság nem vett részt a vizsgált magatartásban.