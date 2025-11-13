Több százezer magyar családot védő intézkedést hosszabbított meg a kormány

Hírlevél

A Kormány megvédi a magyar családok otthonait a továbbra is magas kamatkörnyezet negatív hatásaitól. Ennek érdekében arról döntött, hogy a kamatstopot 2026 június végéig meghosszabbítja, ezzel mintegy 300 ezer család számára nyújtva érdemi segítséget. A kamatstoppal a Kormány újabb 30 milliárdot hagy a családok zsebében.
A 2022 januárjában bevezetett lakossági kamatstop eddig is hatékony eszköznek bizonyult a magas kamatok negatív hatásainak mérséklésében, ezért a Kormány többször is kibővítette és meghosszabbította azt. A kamatstop több százezer magyar családnak nyújtott már érdemi segítséget, és jelenleg is közel 300 ezer jelzáloghitel szerződés esetében biztosít védelmet.

Több százezer családot védő intézkedést hosszabbított meg a kormány
Fotó: Unsplash

Kamatstop: a családok számára a hiteltörlesztő részletek kiszámíthatóak és fenntarthatóak maradnak

A háború elhúzódása és Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikája miatt a kamatterhek változatlanul magasak, a Kormány azonban továbbra sem hagyja, hogy ez veszélybe sodorja a magyar családokat és otthonaikat. Ezért a Kormány 2026 június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, hogy a családok számára a hiteltörlesztő részletek kiszámíthatóak és fenntarthatóak maradjanak.

A kamatstop nélkül a családok hitelkamatai jelentősen emelkednének, így sokan közülük nem tudnák fizetni hiteleiket.

A Kormány döntésével egyértelművé tette, hogy nem ismétlődhet meg a balliberális-korszak hitelezési- és lakhatási kudarca, amikor először devizában eladósították, majd sok esetben földönfutóvá tették a magyar családokat.

A Kormány számára a családok védelme elsődleges szempont, ebben profitéhségnek nincs helye! A kamatstop december végéig 360 milliárdot, az intézkedés meghosszabbításával pedig újabb 30 milliárdot hagy a családok zsebében, vagyis a bevezetésétől jövő év júniusáig összesen 390 milliárd forintot – írták a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

 

