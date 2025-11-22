Ha ezeket tapasztalja egy webáruházban, akkor jó eséllyel átveréssel van dolga

Az online vásárlás gyors és kényelmes módja a karácsonyi ajándékok beszerzésének is. Gombamódra szaporodnak a webáruházak, de ezzel párhuzamosan növekszik annak a kockázata, hogy csalárd vállalkozásokba fussunk bele. Nem szabad bedőlni a csábítóbbnál csábítóbb ajánlatoknak, mert azzal veszélybe kerülhet a pénzünk és a kiberbűnözők megszerezhetik az érzékeny adatainkat. Megpróbálunk tanácsokat adni ahhoz, hogyan lehet kiszűrni a csaló online kereskedőket.
A csaló online áruházak egyre profibbak, és első pillantásra gyakran ugyan valódinak tűnnek, de a mesés ajánlatok vége átverés lehet.
Legyen gyanús, ha minden túlzottan olcsó
Vannak olyan árulkodó jelek, amelyekre ha odafigyelünk, akkor elkerülhetjük az átverést. Ilyen például az átlátható információk hiánya, vagyis ha nincs feltüntetve a webshop
- elérhetősége,
- székhelye,
- aadószáma
- és cégjegyzékszáma,
akkor ott nincs minden rendben. A megbízható cégek megadják ezek mellett az információk mellett a telefonszámukat és az e-mail-elérhetőségüket. Az oldalon fel kell tüntetni az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és a panaszok kezelésére vonatkozó szabályokat is, továbbá a fizetési és a szállítási feltételekre, valamint a termékek visszaküldésére vonatkozó információkat.
A túlzottan alacsony vagy akár extrém olcsó árakkal sem árt vigyázni, ha egy termék ára jelentősen eltér a kiskereskedők által kínált átlagos áraktól (aminek többek között az Árukereső.hu-n is utánanézhetünk), az átverés lehet. A legnagyobb kínai webáruházak oldalain is találni olyan ajánlatokat, amelyek negyed vagy ötödáron kínálnak egyes termékeket, de azok nagy valószínűséggel hamisítványok lehetnek. Sokszor az árajánlat érvényességére vonatkozó rövid határidőkkel is megpróbálják sürgetni a fogyasztókat, hogy lehetőleg ne legyen idejük alaposan utánanézni a webshopnak.
Ráadásul, ha egy webáruház összes terméke akciós, akkor ott valami szintén biztosan nem kerek.
A honlap dizájnja is utalhat arra, hogy csalókkal van dolgunk, a rosszul megtervezett oldalak vagy helyesírási hibák is felkelthetik a gyanakvásunkat. Emellett ellenőrizzük a weboldal domain nevét.
Odafigyeléssel kiszűrhetők a csaló online kereskedők
Nem csak a nagybetűs szavak, hanem a magyartalan, nyelvtanilag kusza fogalmazás is lehet figyelmeztető jel. Ahogyan az idegen nyelven írt termékleírások is. Persze legális shopoknál is előfordulhat, hogy egy-egy termékadatlap – ideiglenesen – a gyári, idegen nyelvű leírást tartalmazza. De ha az összes (vagy legalábbis a legtöbb) terméknél így van, az több mint furcsa. A gépi fordítással készült, rossz nyelvtani szerkezetű vagy sok hibát tartalmazó szövegek megintcsak árulkodóak lehetnek.
Gyanúra adhat okot továbbá, ha olyan szövegeket találunk az aloldalakon, ahol az összes szó nagy kezdőbetűvel van írva, ha pl. a garanciával kapcsolatos tudnivalók ilyen módon vannak feltüntetve, akkor esélyes, hogy átverős áruházzal van dolgunk. A kamu outdoor webshopok többnyire semmitmondó, általános, de joginak látszó töltelékszövegeket tesznek közzé a garancia, az adatkezelés, az ÁSZF és a hasonló aloldalaikon.
Érdemes odafigyelni a webcím (URL) elején lévő https:// jelölés meglétére, valamint a böngésző címsorában megjelenő zár ikonra (lakat) is, amelyek azt jelentik, hogy a weboldal biztonságos, titkosított kapcsolatot (SSL/TLS) használ. Ez biztosítja, hogy az általunk küldött adatok (például jelszavak vagy bankkártyaadatok) nem kerülnek illetéktelen kezekbe. Az ikon zöld vagy szürke lehet, és megerősíti, hogy az oldal a valós szerverhez kapcsolódik. Ezek hiánya viszont az érzékeny adatok kiszivárgásának kockázatát jelentheti, sőt egy számítógépes vírust is könnyen benyelhetünk.
De gyanúra adhat okot, ha hiányoznak a vásárlói vélemények, vagy csak néhány véleményt találunk egy online áruházról, illetve a részletes magyarázat nélküli, túlságosan pozitív, gépiesnek hangzó vélemények.
A komolyabb webshopok a közösségi médiában is jelen vannak, ennek meglétét szintén érdemes leellenőrizni, de akár az ügyfélszolgálatukkal is felvehetjük a kapcsolatot, hogy valóban létezik-e? Ha a megadott e-mail nem valós, vagy nem kapunk választ a kérdéseinkre, akkor jobb, ha nem vásárolunk tőlük.
Az is védelmet jelenthet, ha biztonságos fizetési módot választunk, ilyen a PayPal, a Revolut és a virtuális bankkártyák, amelyekkel helyettesíthetők a „rendes” bankkártyák. Az online kereskedő által felkínált fizetési módok szintén felkelthetik a gyanakvásunkat, vigyázzunk, ha csak banki átutalásra vagy kriptovalutával való fizetésre van náluk lehetőség. Az átutalás azért különösen veszélyes, mert azt gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni vagy törölni.
A csaló webshopok feketelistája
Az elmúlt évek jogszabályváltozásai miatt folyamatosan szűkül ugyan a csaló webshopok mozgástere, de mindig van egy-egy újabb trükk a tarsolyukban. Mivel elszaporodtak az átverésekre szakosodott webáruházak, ezért a vásárlók védelme érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) létrehozta a jogsértő webáruházak listáját, amely bárki számára hozzáférhető.
A csaló webshopok „feketelistája” az NKFH honlapján érhető el, és a fogyasztók tájékoztatása mellett az is kiemelt célja, hogy az online kereskedelemmel foglalkozó cégeket jogkövető magatartásra sarkallja.
A listán szereplő webáruházak jogsértő magatartását a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, vagy a bíróság állapította meg.
Mintegy 150 webshop található az adatbázisban. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a listára való felkerülés nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindegyik vállalkozás a fogyasztók megtévesztésén fáradozna, hiszen apróságok miatt is rákerülhet egy-egy vállalkozás.