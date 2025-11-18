Újabb könnyítés jön a CSOK Pluszban, újabb könnyebbség a családalapítás előtt állóknak

Hatalmas könnyítést jelentő rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely egy kulcsfontosságú ponton módosítja a CSOK Plusz hitelprogram szabályait, még több család számára nyitva meg az otthonteremtés lehetőségét. A kormány döntésének lényege, hogy a várandós vagy örökbefogadásra készülő nők 2025. december 31-e után is, életkorukra való tekintet nélkül igényelhetik majd a kedvezményes lakáshitelt, ezzel pedig egy óriási bizonytalanságot szüntettek meg.

Újabb könnyítés a CSOK Plusz feltételeiben, örülnek a reménybeli édesanyák. A kép illusztráció.

/Fotó: Unsplash

Tovább bővül a CSOK Plusz, örülhetnek a családban gondolkodók

A módosítás értelmében a jövőben is életkorukra való tekintet nélkül igényelhetik a CSOK Plusz kölcsönt azok a nők, akiknél a kérelem benyújtásának időpontjában már fennáll a legalább tizenkettedik hetet betöltött várandósság. Ugyanez a kedvezmény vonatkozik azokra is, akik az illetékes gyámhatóságnál már a kölcsönkérelem benyújtása előtt – de 2024. január 1-jénél nem régebben – személyesen örökbefogadást kérelmeztek. Ezt a tényt a gyámhatóság által kiállított jegyzőkönyvvel vagy hatósági bizonyítvánnyal kell majd igazolni.



A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, amelyeknél a feleség még nem töltötte be a negyvenegyedik életévét. Ez alól a szabály alól az előrehaladott várandósság vagy a folyamatban lévő örökbefogadási eljárás eddig is kivételt jelentett. Az eredeti szabályozás azonban ezt a méltányossági lehetőséget csak 2025. december 31-ig biztosította volna. A mostani kormányzati döntés ezt az időbeli korlátozást szünteti meg, kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé téve a családalapítást a jövőben is, megerősítve a kormányzat elkötelezettségét a gyermekvállalás támogatása mellett.

