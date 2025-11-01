Országszerte ingyenes babaváró csomagokat osztogatnak – mutatjuk, hogyan juthatnak hozzá a kismamák

Az alábbi ajándékok leginkább a kezdetekhez nyújtanak segítséget az újdonsült kismamáknak. A csomagokban oktatófüzeteket, babakellékeket, akciós kuponokat és termékmintákat is bőven találhatunk. Vannak olyan honlapok, illetve üzletek, ahol folyamatosan elérhetőek a babaváró csomagok, míg másokban csak időszakosan juthatunk hozzá az ajándékokhoz. A legtöbb esetben az igénylés regisztrációhoz kötött, tehát nem árt tisztába lenni vele, hogy ezek az akciók tulajdonképpen marketing célúak, viszont a csomagok ettől függetlenül ingyenesen járnak. Az ajándékokat általában személyesen kell átvenni a boltokban, vagy futárszolgálattal küldik ki.

Már az ország rengeteg pontján elérhetők, sőt az interneten keresztül is megrendelhetőek azok az ingyenes babaváró csomagok, amelyekkel akár több tízezer forintot is megspórolhatnak a kismamák Fotó: Shutterstock

Itt érhetők el az ingyenes babaváró csomagok

Rossmann:

Az üzletlánc ingyenes babaváró csomagjáért regisztrálni a www.edeskisbabam.hu oldalon lehet, ahol a regisztráció megerősítése után az e-mailben kapott kóddal vehető át a BabaVáró ajándékcsomag a Rossmann üzleteiben és az átvevőhelyként megjelölt Alma patikákban.

Müller:

A drogérialánc ingyenes pelenkázószettet és kuponfüzetet is kínál. A mi babánk program keretében az üzletlánc egy regisztrációt követően postai úton kiküld egy kuponfüzetet, amely számos kedvezményes ajánlatot tartalmaz az egész család számára. Valamint, amennyiben a regisztrációkor megjelöli, hogy igényt tart az ajándék pelenkázószettre, úgy a levélben találni fog egy kupont, amellyel átveheti a pelenkázószettet az előzetesen kiválasztott üzletben. Azt, hogy melyik üzletüket adta meg a regisztrációkor az átvétel helyszíneként, bármikor ellenőrizheti felhasználói fiókjában.

Mini Manó Babacentrum várandós csomag:

Az ajándék feltétele a csatlakozás a MiniManó Facebook-csoporthoz. Hetente 100 kismama online igénylését tudják feldolgozni, a babaváró ajándékcsomagjuk pedig egy MAM Anti-Colic cumisüveget és egy MAM Start cumit tartalmaz. Az akció keretében minden héten kisorsolják azt a 100 kismamát, akiknek sikeres volt az igénylése, és azoknak a nevét a Facebook-csoportban teszik közzé. Az ajándékot futárszolgálattal küldik ki.

Pelenka.hu:

A Pelenka.hu Babaváró csomagban praktikus eszközök, ajándék termékek, kedvezményes kuponok, kelengyelista, valamint oktatóanyagok egyaránt találhatóak. A csomagot egy regisztráció után futárszolgálattal kézbesítik. Fontos, hogy legközelebb csak 2025. november 20-án, csütörtökön 9 órától nyílik újra lehetőség regisztrálni. A regisztráció a készlet erejéig tart, mely 1000 db Pelenka.hu Babaváró csomagot jelent.