Álorvos, hamis videók, kamu cég Kanadából – így terjed a csoda ránctalanító a Facebookon

Az internetet elözönlötte egy új „csodakrém”, amely állítólag percek alatt kisimítja a szem alatti ráncokat. Sorra jönnek a videók, ahol nők tesztelik a terméket, és elégedetten mutatják a hatást: valóban eltűnik a táska az egyik szem alól, míg a másik alatt még látszik. A kommentek között azonban már megjelenik a hitetlenkedés, és ha tovább keresgélünk, elégedetlen véleményekkel is találkozunk. Milyen cég árulja a Dermaskin nevű krémet, és kik reklámozzák?
A DermaSkin-jelenség – nyomozzunk tovább
Az álorvos jelenségre a Facebookon népszerű gyógyszerész-influenszer, dr. Pető Botond is felhívta a figyelmet. Videójában elmondta, hogy a reklámban szereplő „orvost” nem találja semmilyen hivatalos nyilvántartásban, de modellkatalógusban igen. A Dermaskin nevű termék mögött egy nehezen beazonosítható, külföldi cég áll, vélhetően hamis reklámvideókkal és kitalált orvosi háttérrel. Klasszikus online megtévesztésről van szó: ismeretlen hatású, engedély nélküli krém, viszonylag magas áron.
- Egy tubus 19 990 Ft helyett „akciósan” 12 490 Ft-ért rendelhető,
- négydarabos csomagban pedig már csak 8750 Ft-ba kerül,
- miközben egy neves, engedéllyel rendelkező világmárka ideiglenes ránctalanító krémek 6-7000 Ft körül kapható a drogériákban. A dermaskin.hu weboldal Általános Szerződési Feltételeiben olvasható, hogy a forgalmazó az E-com King LLP, egy kanadai bejegyzésű vállalkozás, de semmi nyoma nincsen. Nincs magyar képviselete, nincs ügyfélszolgálat, a domain csak pár hónapja él.
Minden jel arra utal, hogy ez egy rövid életű, külföldről futtatott villámkampány, amely a gyors bevételre épít. Egy telefonszámot megadtak, de az automata azt mondja be, hogy az előfizető kérésére nem kapcsolható.
Ez a módszer tipikusan ázsiai – sok hasonló, „dropshipping” típusú vállalkozás működik így: behoznak egy terméket, agresszív hirdetéssel eladják egy régióban, – a Dermaskin esetében lengyelországi szálak is vannak – majd eltűnnek.
Engedélyezett termék a Dermaskin?
A honlap erről nem ad tájékoztatást. Az EU-ban azonban minden kozmetikumot be kell jelenteni a CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) rendszerbe, és biztonsági vizsgálaton kell átesnie. Ez időigényes és költséges eljárás, ezért az ilyen cégek sokszor inkább kihagyják, hiszen nem hosszú távra terveznek. A kampányban használt állítások („ráncmentes bőr 5 perc alatt”, „orvosilag igazolt hatás”) ráadásul olyan egészségügyi ígéretek, amelyeket az uniós jogszabályok kifejezetten tiltanak, ha nincs mögöttük hiteles bizonyíték.
Működik a Dermaskin?
A reklámfilmekbe bemutatott ránctalanító hatás valószínűleg csak optikai trükk. Egyes gélek olyan filmréteget képeznek, amely száradás után átmenetileg kifeszíti a bőrt – így a táskák pár percre eltűnnek, majd visszatérnek. Ez nem tartós hatás, és semmilyen valódi bőrmegújító folyamatot nem indít el. A reklám tehát olyan valós fiziológiai változást sugall, amit a termék nem tud teljesíteni. Ezt a reklamálók is megjegyzik, több komment olvasható a Facebookon arról, hogy a krém nem váltja be azt, amit ígérnek róla. A tanulság az, hogy vásárlóként mindig érdemes tudatosan dönteni. A drogériákban engedéllyel rendelkező termékeket forgalmaznak csak, aki nem akar bajba kerülni, az mindig megbízható üzletből, engedélyezett terméket vásároljon.
A fogyasztóvédelmi panaszokat a következő címeken jelenheti be:
1. Fogyasztóvédelmi bejelentés:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu
Megtévesztő reklám vagy webshop-szabálytalanság esetén.
2. Kozmetikai biztonsági panasz (NNK):
kozmetikum@nnk.gov.hu
Engedély nélküli vagy gyanús termék esetén.
3. Rendőrségi feljelentés:
https://ugyintezes.police.hu
Ha fizetett, de a termék nem érkezett meg.
4. NAV-bejelentés:
https://nav.gov.hu
Ha a cég nem ad számlát, vagy adóelkerülés gyanús.
A tanulság
A DermaSkin-sztori jól mutatja, hogy egyetlen, jól célzott kampány is elég ahhoz, hogy több ezer ember higgyen egy nem létező, tudományos áttörésben. Ahogy dr. Pető Botond fogalmazott némi iróniával: szeretné látni a modellként, ügynökségi fotókon látható férfi orvosi alapnyilvántartási számát, mert ellenkező eltűntnek kellene nyilvánítani, és a fogyasztóvédelemtől segítséget kérni. De már tudjuk, nem orvosok reklámozzák ezt a terméket, így amit tehetünk, az a tudatosság. Mindig alaposan nézzünk utána, mit veszünk az interneten és kitől. Csodaszerek pedig nem léteznek.