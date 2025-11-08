Álorvos, hamis videók, kamu cég Kanadából – így terjed a csoda ránctalanító a Facebookon

Az internetet elözönlötte egy új „csodakrém”, amely állítólag percek alatt kisimítja a szem alatti ráncokat. Sorra jönnek a videók, ahol nők tesztelik a terméket, és elégedetten mutatják a hatást: valóban eltűnik a táska az egyik szem alól, míg a másik alatt még látszik. A kommentek között azonban már megjelenik a hitetlenkedés, és ha tovább keresgélünk, elégedetlen véleményekkel is találkozunk. Milyen cég árulja a Dermaskin nevű krémet, és kik reklámozzák?

A Dermaskin nevű csodakrém ellenőrizhetetlen forrásból származik és tarol a Facebookon/Fotó: dermaskin

A DermaSkin-jelenség – nyomozzunk tovább

Az álorvos jelenségre a Facebookon népszerű gyógyszerész-influenszer, dr. Pető Botond is felhívta a figyelmet. Videójában elmondta, hogy a reklámban szereplő „orvost” nem találja semmilyen hivatalos nyilvántartásban, de modellkatalógusban igen. A Dermaskin nevű termék mögött egy nehezen beazonosítható, külföldi cég áll, vélhetően hamis reklámvideókkal és kitalált orvosi háttérrel. Klasszikus online megtévesztésről van szó: ismeretlen hatású, engedély nélküli krém, viszonylag magas áron.

Egy tubus 19 990 Ft helyett „akciósan” 12 490 Ft-ért rendelhető,

négydarabos csomagban pedig már csak 8750 Ft-ba kerül,

miközben egy neves, engedéllyel rendelkező világmárka ideiglenes ránctalanító krémek 6-7000 Ft körül kapható a drogériákban. A dermaskin.hu weboldal Általános Szerződési Feltételeiben olvasható, hogy a forgalmazó az E-com King LLP, egy kanadai bejegyzésű vállalkozás, de semmi nyoma nincsen. Nincs magyar képviselete, nincs ügyfélszolgálat, a domain csak pár hónapja él.

Minden jel arra utal, hogy ez egy rövid életű, külföldről futtatott villámkampány, amely a gyors bevételre épít. Egy telefonszámot megadtak, de az automata azt mondja be, hogy az előfizető kérésére nem kapcsolható.



Ez a módszer tipikusan ázsiai – sok hasonló, „dropshipping” típusú vállalkozás működik így: behoznak egy terméket, agresszív hirdetéssel eladják egy régióban, – a Dermaskin esetében lengyelországi szálak is vannak – majd eltűnnek.

Engedélyezett termék a Dermaskin?

A honlap erről nem ad tájékoztatást. Az EU-ban azonban minden kozmetikumot be kell jelenteni a CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) rendszerbe, és biztonsági vizsgálaton kell átesnie. Ez időigényes és költséges eljárás, ezért az ilyen cégek sokszor inkább kihagyják, hiszen nem hosszú távra terveznek. A kampányban használt állítások („ráncmentes bőr 5 perc alatt”, „orvosilag igazolt hatás”) ráadásul olyan egészségügyi ígéretek, amelyeket az uniós jogszabályok kifejezetten tiltanak, ha nincs mögöttük hiteles bizonyíték.