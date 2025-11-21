Megdöbbentő béreket kereshetnek a diákok karácsonykor

Az október és november minden évben erős hónap a diákmunka-piacon, de az idei őszi–téli szezon még a vártnál is intenzívebbnek bizonyult. Rengeteg új pozíció, kiugróan magas bérek, és emellett olyan friss trendek jelentek meg, amelyek jól mutatják, hogyan változik a Z generáció munkavállalási kultúrája és hogyan alkalmazkodnak a cégek az új igényekhez – tájékoztatta lapunkat a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet, amely több újdonságról is beszámolt az idei diákmunka-piacról.

Karácsonykor számos diákmunka közül választhatnak a fiatalok / Fotó: WHC

Megdöbbentően magas diákmunka bérek a kiemelt időszakokban

Brutálisan erős az érdeklődés így év vége felé idén is a diákmunka piacon a diákok és a munkaadók részéről is. Rengetegen alkalmaznak diákokat a karácsonyi vásárokban is – mondja Szabó Leonárd, a Tudatos Diák iskolaszövetkezet managing partnere.

A Tudatos Diák iskolaszövetkezet adatai szerint jelenleg több területen is kiugróan magas órabéreket kínálnak a diákoknak, különösen:

a karácsonyi vásárok,

az alkalmi rendezvényes munkák,

az IT és tech támogatás,

valamint a logisztikai csúcsszezon-feladatok terén.

A konkrét összeg

az átlagos nettó diák órabér esetén jelenleg 2000 – 2200 forint, amely továbbra is adómentes 25 év alatt. Ugyanakkor az imént említett területeken nem ritkák a 2500–3000 forintos órabérek sem, főként a karácsony előtti időszakban

– tudtuk meg.

Jövő évtől az iskolaszövetkezet managing partnere szerint vélhetően ismét emelkednek majd a diákmunka bérek, a bérminimum és minimál növekedésével megegyező módon. Utóbbiak emelkedésének függvénye, hogy mennyivel változnak a diák munkabérek, amelyet jelenleg 8-9 százalék körül valószínűsítik.

Sokan keresnek beugrós vagy alkalmi diákmunkát

„Az utóbbi időben többféle változást figyeltünk meg a diákmunka piacán. Egyik ilyen, hogy rengeteg diák keres kifejezetten beugrós, rövid távú vagy alkalmi munkát, amely a vállalatok részéről is nagyobb rugalmasságot igényel”– jelezte Szabó Leonárd. Egyes egyetemeken idén olyan változások történtek, amelyek sok hallgató időbeosztását felborították. A ZH-k időpontjai kiszámíthatatlanabbak, az órarendek pedig nehezebben tervezhetők, egyebek mellett ez magyarázza azt is, miért nőtt meg a kötetlenebb, szabadidőben végezhető munkák iránti érdeklődés – véli.