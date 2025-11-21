Megdöbbentő béreket kereshetnek a diákok karácsonykor

Az október és november minden évben erős hónap a diákmunka-piacon, de az idei őszi–téli szezon még a vártnál is intenzívebbnek bizonyult. Rengeteg új pozíció, kiugróan magas bérek, és emellett olyan friss trendek jelentek meg, amelyek jól mutatják, hogyan változik a Z generáció munkavállalási kultúrája és hogyan alkalmazkodnak a cégek az új igényekhez – tájékoztatta lapunkat a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet, amely több újdonságról is beszámolt az idei diákmunka-piacról.
Megdöbbentően magas diákmunka bérek a kiemelt időszakokban
Brutálisan erős az érdeklődés így év vége felé idén is a diákmunka piacon a diákok és a munkaadók részéről is. Rengetegen alkalmaznak diákokat a karácsonyi vásárokban is – mondja Szabó Leonárd, a Tudatos Diák iskolaszövetkezet managing partnere.
A Tudatos Diák iskolaszövetkezet adatai szerint jelenleg több területen is kiugróan magas órabéreket kínálnak a diákoknak, különösen:
- a karácsonyi vásárok,
- az alkalmi rendezvényes munkák,
- az IT és tech támogatás,
- valamint a logisztikai csúcsszezon-feladatok terén.
A konkrét összeg
az átlagos nettó diák órabér esetén jelenleg 2000 – 2200 forint, amely továbbra is adómentes 25 év alatt. Ugyanakkor az imént említett területeken nem ritkák a 2500–3000 forintos órabérek sem, főként a karácsony előtti időszakban
– tudtuk meg.
Jövő évtől az iskolaszövetkezet managing partnere szerint vélhetően ismét emelkednek majd a diákmunka bérek, a bérminimum és minimál növekedésével megegyező módon. Utóbbiak emelkedésének függvénye, hogy mennyivel változnak a diák munkabérek, amelyet jelenleg 8-9 százalék körül valószínűsítik.
Sokan keresnek beugrós vagy alkalmi diákmunkát
„Az utóbbi időben többféle változást figyeltünk meg a diákmunka piacán. Egyik ilyen, hogy rengeteg diák keres kifejezetten beugrós, rövid távú vagy alkalmi munkát, amely a vállalatok részéről is nagyobb rugalmasságot igényel”– jelezte Szabó Leonárd. Egyes egyetemeken idén olyan változások történtek, amelyek sok hallgató időbeosztását felborították. A ZH-k időpontjai kiszámíthatatlanabbak, az órarendek pedig nehezebben tervezhetők, egyebek mellett ez magyarázza azt is, miért nőtt meg a kötetlenebb, szabadidőben végezhető munkák iránti érdeklődés – véli.
Szintén az idei szezon egyik nagy újdonságaként emelte ki a self-checkout, azaz önkiszolgáló kasszás pozíciók megjelenését. Szerinte ezek nemcsak népszerűek, hanem kifejezetten jó feltételeket is kínálnak: modern környezet, könnyen elsajátítható feladatok, rugalmas beosztási lehetőségek, nem csoda, hogy villámgyorsan vonzzák a jelentkezőket.
Mit keres a Z generáció?
Szabó Leonárd szerint a mai diákok nem csak munkát keresnek: életmód-kompatibilis lehetőségeket szeretnének.
A leggyakoribb preferenciáik, hogy van-e home office lehetőség, maguknak oszthatják-e be az idejüket, végezhető-e este, 18 óra után is egy munka, valamint hogy van-e rugalmas, nem kötött munkaidő.
A munkavállalás náluk már nem kizárólag pénzkereset, hanem tudatos idő- és energiagazdálkodás kérdése is. Érezhetően fontosabb a rugalmasság, mint bármikor korábban
– hangsúlyozza Szabó Leonárd.
Új elvárások jelentek meg a munkaadóknál is
A szakember szerint a cégek elvárásai is változnak, néha túl gyorsan. Gyakran akár a belépő szintű pozíciók esetén is. Így például
egyre gyakrabban várnak el 30–40 órás munkarendet, 1–2 év munkatapasztalato, többkörös interjúkkal és személyiségtesztekkel szűrnek.
Ez láthatóan feszültséget okoz, hiszen egyetem mellett a diákok jelentős része nem tud ennyi időt vállalni, így a rugalmasság lesz az a tényező, amely újra és újra eldönti, mely cégek maradnak igazán vonzó munkaadók.
A Tudatos Diák iskolaszövetkezet idei őszi–téli tapasztalatai alapján az látszik, hogy a diákok és a cégek is átalakulóban vannak. A fiatalok tudatosabban, célorientáltabban, rugalmasabb feltételek mellett szeretnének dolgozni.
A munkáltatóknak ehhez kell igazodniuk – mi pedig közvetítőként folyamatosan azon dolgozunk, hogy a két oldal minél gyorsabban és gördülékenyebben találjon egymásra. A Tudatos Diák Iskolaszövetkezetnél továbbra is azt látjuk: aki rugalmas, jól fizet, és alkalmazkodik a mai egyetemista valósághoz, az nem marad kiváló diákmunkaerő nélkül – emelte ki az iskolaszövetkezet társalapítója.