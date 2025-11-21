Vége az idegtépő várakozásnak a horvát autópályákon, de érdemes figyelni, durva büntetések jönnek

A horvát kormány csütörtökön benyújtotta az útdíjbeszedésről szóló végleges törvényjavaslatot a parlamentnek, az új beszedési rendszer teljes körű bevezetése 2027. március 1-jén kezdődik. Oleg Butković tengerügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter elmondta, hogy most először jön létre egy olyan jogszabályi keretrendszer, amely szabályozza az elektronikus útdíjszedés egyedülálló rendszerét a Horvát Köztársaság teljes autópálya-hálózatán.
Elmondta, hogy jelenleg a díjbeszedés minden kérdését az Úttörvény szabályozza, míg az új törvényjavaslat szabályozza a díjbeszedést, valamint előírja az egységes elektronikus díjfizetési rendszer létrehozásának kötelezettségét is – írja a horvát Forbes.
Az új díjfizetési rendszer használatához egy kütyüt kell beszerelni a járműbe
A miniszter emlékeztetett arra, hogy az új útdíjbeszedési rendszer két technológián alapul – egy olyan technológián, amely magában foglal egy ETC-eszközt a járműben, és egy technológián, amely automatikusan leolvassa a rendszámtáblát kamerák segítségével. „Az új rendszer a forgalom gyorsabb áramlását irányozza elő anélkül, hogy meg kellene állni a díjfizetés miatt, ami alapvető különbség a horvát autópályákon és a Bina-Istra régióban jelenleg alkalmazott elektronikus rendszerekhez képest, míg a Zágráb–Macelj autópályán nincs elektronikus díjbeszedés” – mondta Butković.
A törvény sürgősségi eljárásban történő elfogadását javasolják annak érdekében, hogy időben jogi keretet teremtsenek az új útdíjszedési rendszer létrehozására irányuló projekt megvalósításához.
A tárcavezető bejelentette, hogy az új rendszer
- gyorsabb forgalmat és
- kevesebb torlódást,
- alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és kibocsátást,
- jobb hozzáférhetőséget,
- biztonságot és
- gördülékenységet,
- a könnyű járművekkel közlekedőkhöz és a turistákhoz való alkalmazkodást, valamint
- jobb járműirányítást és -megfigyelést
tesz lehetővé.
A törvény vétségként határozza meg az útdíjfizetés elmulasztását és az előírt kötelezettségek be nem tartását, hogy eltántorítsa a felhasználókat az autópályák illegális használatától
– hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy a Nemzeti Autópálya Ügynökség 130 millió eurós forrást különített el erre a projektre. A kormányzati anyagok szerint az új útdíjszedési rendszert 2027. március 1-jétől vezetik be Horvátország teljes autópálya-hálózatán, a járművek szabad áramlásával, felhajtók és megállók nélkül.
Többféleképpen lehet majd megfizetni az úthasználati díjat
Az elektronikus útdíjszedési rendszer (ESNC) magában foglalja a járművek rendszámtábláinak regisztrációját az ESNC-ben és egy érvényes fizetési eszközt – csak könnyű járművek (legfeljebb 3,5 tonna) számára, míg a járműbe épített ETC-készülék és a kamerákon keresztüli automatikus rendszámleolvasás technológiája (kötelező a nehéz járművek számára, alternatíva a könnyű járművek számára) továbbra is használatban van.
Az ESNC-be való regisztráció egy országos webes értékesítési ponton keresztül, illetve egy mobilalkalmazáson és más digitális szolgáltatásokon keresztül, de dedikált sávokon keresztül is lehetséges.
Továbbá az ESNC-be való regisztráció a díjbeszedő szervezetek – autópálya-kezelők – értékesítési irodáiban, valamint olyan harmadik felek értékesítési pontjain is lehetséges lesz, akikkel a díjbeszedő szervezetek ügynöki megállapodást kötöttek.
A javasolt törvény értelmében az a felhasználó, aki jogosulatlanul használja az autópályát, egyrészt ki kell fizetnie az úthasználati díjat az adott szakaszáért, ezen felül pedig a díjfizetés elmulasztása miatti büntetést is fizetnie kell.
Elfelejthetjük a fizetőkapuknál való csorgást
Korábban megírtuk, Horvátország megkezdi az új elektronikus autópálya-díjfizetési rendszer, a Crolibertas kapuinak telepítését az A3-as autópályán (Zágráb-Eszék). Az első kapukat a Popovaca és Novska közötti szakaszon állítják fel: hármat az autópálya vonalán (Popovaca-Kutina, Kutina-Lipovljani, Lipovljani-Novska), négyet pedig a jelenlegi fizetőkapuk helyén.
Sokak számára fontos információ – különösen a nyári adriai nyaralások kapcsán –, hogy milyen viszonyok uralkodnak a horvát autpályákon, de ezekkel egy zágrábi kirándulás miatt is érdemes tisztában lenni. Miként az Origo nyáron megírta, a horvátországi autópályákon továbbra is fizetőkapus díjfizetés van, bár valószínűleg idén bevezetik az online fizetést is. A horvátországi autópályákon jelent gyökeres változást, hogy a Crolibertas rendszer bevezetésével megszűnik a fizetőkapuknál való megállás, az autósok folyamatosan haladhatnak majd az autópályákon.
A projekt 212 portál felállítását, fejlett informatikai berendezések telepítését, valamint adatfeldolgozó központok létrehozását tartalmazza. A beruházás értéke mintegy 80 millió euró, finanszírozása a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből történik.