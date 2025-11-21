Vége az idegtépő várakozásnak a horvát autópályákon, de érdemes figyelni, durva büntetések jönnek

A horvát kormány csütörtökön benyújtotta az útdíjbeszedésről szóló végleges törvényjavaslatot a parlamentnek, az új beszedési rendszer teljes körű bevezetése 2027. március 1-jén kezdődik. Oleg Butković tengerügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter elmondta, hogy most először jön létre egy olyan jogszabályi keretrendszer, amely szabályozza az elektronikus útdíjszedés egyedülálló rendszerét a Horvát Köztársaság teljes autópálya-hálózatán.

A horvátországi fizetőkapu sokszor órákra feltartja a nyaralni indulókat – 2026 után jöhet az elektronikus díjfizetés. / Fotó: Unsplash

Elmondta, hogy jelenleg a díjbeszedés minden kérdését az Úttörvény szabályozza, míg az új törvényjavaslat szabályozza a díjbeszedést, valamint előírja az egységes elektronikus díjfizetési rendszer létrehozásának kötelezettségét is – írja a horvát Forbes.

Az új díjfizetési rendszer használatához egy kütyüt kell beszerelni a járműbe

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az új útdíjbeszedési rendszer két technológián alapul – egy olyan technológián, amely magában foglal egy ETC-eszközt a járműben, és egy technológián, amely automatikusan leolvassa a rendszámtáblát kamerák segítségével. „Az új rendszer a forgalom gyorsabb áramlását irányozza elő anélkül, hogy meg kellene állni a díjfizetés miatt, ami alapvető különbség a horvát autópályákon és a Bina-Istra régióban jelenleg alkalmazott elektronikus rendszerekhez képest, míg a Zágráb–Macelj autópályán nincs elektronikus díjbeszedés” – mondta Butković.

A törvény sürgősségi eljárásban történő elfogadását javasolják annak érdekében, hogy időben jogi keretet teremtsenek az új útdíjszedési rendszer létrehozására irányuló projekt megvalósításához.

A tárcavezető bejelentette, hogy az új rendszer

gyorsabb forgalmat és

kevesebb torlódást,

alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és kibocsátást,

jobb hozzáférhetőséget,

biztonságot és

gördülékenységet,

a könnyű járművekkel közlekedőkhöz és a turistákhoz való alkalmazkodást, valamint

jobb járműirányítást és -megfigyelést

tesz lehetővé.

A törvény vétségként határozza meg az útdíjfizetés elmulasztását és az előírt kötelezettségek be nem tartását, hogy eltántorítsa a felhasználókat az autópályák illegális használatától

– hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy a Nemzeti Autópálya Ügynökség 130 millió eurós forrást különített el erre a projektre. A kormányzati anyagok szerint az új útdíjszedési rendszert 2027. március 1-jétől vezetik be Horvátország teljes autópálya-hálózatán, a járművek szabad áramlásával, felhajtók és megállók nélkül.