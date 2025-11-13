A Mészáros Csoport megvásárolta az egyik legnagyobb szlovákiai építőipari vállalatot

A tranzakció eredményeként a Doprastav a.s. többségi részvénypakettje, valamint 12 leányvállalata került a cégcsoport tulajdonába. Ennek köszönhetően a Mészáros Csoport nemzetközi portfóliója tovább bővült: a horvátországi, romániai, németországi és bosznia-hercegovinai érdekeltségei mellett a több mint 70 éves múltra visszatekintő szlovák építőipari vállalattal. Dušan Mráz megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban és továbbra is az igazgatóság alelnökeként támogatja a vállalat stratégiai irányvonalát és folytonosságát.

A Mészáros Csoport megvásárolta a Doprastavot

Fotó: Bende Tamas

A Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. célja, hogy a cégcsoport erőforrásaira és nemzetközi tapasztalatára építve tovább erősítse saját szakterületi know-how-ját és növelje hazai és külföldi piaci jelenlétét a közép-kelet-európai régióban.

A mélyépítési és vízgazdálkodási projektekben jelentős tapasztalattal bíró vállalat stabil pénzügyi háttérrel és fejlesztésorientált, határozott stratégiai vízióval rendelkezik, célzott beruházásaival pedig biztosítja a vállalat folyamatos növekedését.

Továbbá elkötelezett a meglévő munkaerő megtartása és a foglalkoztatás bővítése iránt, hozzájárulva a régió gazdasági fejlődéséhez – derül ki a cég közleményéből.

„A Doprastav akvizíciója fontos mérföldkő cégcsoportunk életében. A vállalat tevékenységi köre és szakmai tapasztalata kiválóan illeszkedik a Mészáros Csoport portfóliójába, erősítve pozíciónkat az építőipar meghatározó területein. A cég integrációja jelentős szinergiákat teremt, amelyek hozzájárulnak működésünk hatékonyságának, innovációs képességének további növeléséhez. Az együttműködés révén meglévő és leendő partnereink számára még magasabb színvonalú, komplex és fenntartható megoldásokat tudunk kínálni” – emelte ki Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.

Az új tulajdonos által kijelölt tisztségviselőket a közgyűlés megválasztotta, a hivatalos kinevezésük folyamatban van, ezt követően a vállalat irányítása egységes struktúrában folytatódik, biztosítva a működés folyamatosságát és a stratégiai célok zökkenőmentes megvalósítását.