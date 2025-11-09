Most már hivatalos: Dubaj a milliárdosok legújabb játszótere

Manapság a világ gazdagjai számára nincs olyan hely, amely kényelmesebb lenne Dubajnál, legalábbis ez derült ki a Savills Plc ingatlanügynökség kutatásából, amely 30 világvárost rangsorolt. Dubaj vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság, valamint a világon itt található a legtöbb nemzetközi iskola.
Dubaj a milliárdosok legújabb játszótere
A Perzsa-öböl délkeleti partján megbúvó Dubaj az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városa. Az egykor alig 800 lakosú halászfalu élete 1966-ban, a Fateh olajmező felfedezését követően változott meg mindörökre, és az azóta eltelt közel 60 év alatt globális metropolisszá, valamint a Közel-Kelet egyik fő üzleti központjává nőtte ki magát. Dubaj lakossága ma már a 3,5 millió főt közelíti, és már nem az olaj adja a legfőbb gazdasági erejét. Olyannyira nem, hogy az olajtermelés 2018-ban az emírség GDP-jének már csak kevesebb mint 1 százalékát biztosította. A kétezres évektől számos ambiciózus projekt vette kezdetét, például a világ legmagasabb tornya, a Burdzs Kalifa építése, vagy a Világ‑szigetek, vagyis a 300 mesterséges szigetből álló komplexum létrehozása, amely turisztikailag is a bolygó egyik legvonzóbb célpontjává tette az egykori halászfalut.
Az Egyesült Arab Emírségek már sok éve a legnépszerűbb célpontja a vagyonosoknak. A Henley & Partners legfrissebb, vagyonmigrációról szóló jelentése is megerősítette ezt. Eszerint 2025-ben várhatóan 9800 milliomos fog letelepedési státuszt szerezni a közel-keleti országban – szemben a tavalyi 6700-zal. Az Egyesült Arab Emírségek úgynevezett "aranyvízumot" is felkínál, ami 10 éves tartózkodási jogot és adókedvezményeket biztosít az országban legalább 2 millió dirham (544 ezer 500 dollár) ingatlan- vagy tőkebefektetés esetén, még könnyebbé téve így a letelepedést.
És nem meglepő az a statisztika sem, miszerint a Dubajba költöző milliárdosok számát az orosz-ukrán háború jelentősen megemelte. Noha Dubaj már a kilencvenes évek vége óta a gazdag oroszok kedvelt úti célja, de ez a tendencia az ország Ukrajna elleni háborúja óta csak fokozódott. Köszönhetően annak, hogy az emirátusok nem hajtottak végre szankciókat Moszkva ellen, sőt enyhítették az oroszok vízumkövetelményeit. Már 2022. március 26-án, röviddel az Oroszország elleni nyugati szankciók bevezetése után, a The Guardian az orosz oligarchák Dubajba történő beáramlásáról számolt be, míg az Orosz Üzleti Tanács arról írt, hogy 3000 emirátusi székhelyű vállalatot birtokolnak oroszok, akiknek érkezése elősegítette az ingatlanszektor jelentős fejlődését is a Közel-Keleti országban.
2029-re további több mint ötmillió új dollármilliomos lesz a világon
A Savills rangsorában egyébiránt New York végzett a második helyen, míg Szingapúr a harmadik lett. Az amerikai nagyváros esetében a szakértők kiemelték a kedvező üzleti környezetet, az adókedvezményeket és a geopolitikai stabilitást. A Savills jelentése arra is kitért, hogy a 2022-es rövid csökkenés után ismét nő a vagyonosok száma globálisan. Tavaly több mint 680 ezerrel emelkedett a dollármilliomosok száma, és az előrejelzések szerint 2029-re további több mint ötmillió új dollármilliomos lesz a világon.