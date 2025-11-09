Most már hivatalos: Dubaj a milliárdosok legújabb játszótere

Manapság a világ gazdagjai számára nincs olyan hely, amely kényelmesebb lenne Dubajnál, legalábbis ez derült ki a Savills Plc ingatlanügynökség kutatásából, amely 30 világvárost rangsorolt. Dubaj vonzerejét számos tényező határozza meg, beleértve, hogy nincs örökösödési, tőkenyereség- és vagyonadó, fejlett az infrastruktúrája, magas szintű a biztonság, valamint a világon itt található a legtöbb nemzetközi iskola.

Egy LaFerrari Aperta egy jachtkikötőben Dubaj városában

Fotó: pracha hariraksapita / Shutterstock

Dubaj a milliárdosok legújabb játszótere

A Perzsa-öböl délkeleti partján megbúvó Dubaj az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városa. Az egykor alig 800 lakosú halászfalu élete 1966-ban, a Fateh olajmező felfedezését követően változott meg mindörökre, és az azóta eltelt közel 60 év alatt globális metropolisszá, valamint a Közel-Kelet egyik fő üzleti központjává nőtte ki magát. Dubaj lakossága ma már a 3,5 millió főt közelíti, és már nem az olaj adja a legfőbb gazdasági erejét. Olyannyira nem, hogy az olajtermelés 2018-ban az emírség GDP-jének már csak kevesebb mint 1 százalékát biztosította. A kétezres évektől számos ambiciózus projekt vette kezdetét, például a világ legmagasabb tornya, a Burdzs Kalifa építése, vagy a Világ‑szigetek, vagyis a 300 mesterséges szigetből álló komplexum létrehozása, amely turisztikailag is a bolygó egyik legvonzóbb célpontjává tette az egykori halászfalut.

