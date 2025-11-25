Magyar cég építheti Közép-Afrika egyik legfontosabb útvonalát

Új pénzügyi források nyíltak meg, ezáltal új lendületet kap az Afrika szívében zajló útfejlesztés és hídépítés. A Kongói Demokratikus Köztársaság és a Zambiai Köztársaság területén egy összesen 184 kilométeres útfejlesztés zajlik: ennek egyaránt része útépítés, korszerűsítés és bővítés; ugyanakkor egy 345 méteres határhíd is épül. A Duna Aszfalt Zrt., mint szakmai és befektetői partner vesz részt a kontinens egyik legnagyobb útépítésében; a Luapula folyó feletti hidat a Speciálterv Építőmérnöki Kft. tervezte – közölte a Duna Group.

Autóutat és hidat épít a Duna Group Afrikában. / Látványterv: GED Africa

A beruházással a Duna Group az infrastruktúrafejlesztési piac globális szereplőjévé válik

A tájékoztatás szerint a Duna Group projektcégeként a GED Africa Limited (GED Africa) világgazdasági jelentőséggel bíró projekten dolgozik, miután az új közlekedési folyosó jelentősen lerövidíti az utat a térség réz-, kobalt- és koltánbányái valamint az Indiai-óceán partján fekvő Dar es Salaam között. A tervek szerint 2027 első negyedévére készül el a teljes infrastruktúra kiépítése, amellyel létrejön a korridor a két afrikai ország határán. A projektnek köszönhetően a Duna Group az infrastruktúrafejlesztési piac globális szereplőjévé válik.

Háború a nyersanyagért

A beruházást hátráltatta, hogy harcok robbantak ki az év elején a Kongói Demokratikus Köztársaság reguláris hadereje és a Ruanda által valószínűsíthetően támogatott M23 nevezetű lázadócsoport között. Az M23 harcosai februárban bevonultak Bukavuba, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részének második legnagyobb városába.

A lázadók éppen olyan területeket szállnak meg a kongói határ mentén, amelyek rendkívül gazdagok ásványkincsekben. A tömeggyilkosságairól, gyermekek kivégzéséről és a lakosság elüldözéséről hírhedt milícia által megszállt területeken találhatók az utóbbi időszakban keresett kritikus nyersanyag, a tantál lelőhelyei is.

Jelentős kínai érdekeltségek a térségben

A nyersanyagok kitermelésében nem csak helyi szereplők érdekeltek. A kobaltbányák jelentős részét korábban amerikai vállalatok birtokolták, azonban az elmúlt évtizedben ezek zömét kínai cégek vásárolták fel, és mára a külföldi tulajdonú kobalt-, urán- és rézbányák többségét ellenőrzik. Kína, mivel jelentős gazdasági érdekeltségei vannak a közép-afrikai országban, egyre fontosabb partnere a KDK-nak.