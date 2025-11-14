Teljes megújulás előtt az egyik ikonikus budapesti bevásárlóközpont

Budapest 13. kerületének ikonikus plázája vadonatúj életre kel. Úgy tűnik, 2027-től nemcsak a vásárlók, de az egész város tátott szájjal figyeli majd, mi történik a Váci úti óriással, ugyanis az Indotek Group bejelentette: soha nem látott átalakulás veszi kezdetét, amely gyakorlatilag lerombolja mindazt, amit eddig Duna Plaza néven ismertünk – hogy aztán valami egészen más, egészen modernebb szülessen a helyén.

Gyakorlatilag egy teljesen új Duna Plaza fogja várni a vásárlókat. Fotó: Indotek Group

A Duna Plaza, amely túlélte az évtizedeket - most nagy dobásra készül

Magyarország első 3. generációs bevásárlóközpontja már több mint 25 éve uralja a hazai plázapiacot, de most kész új korszakot nyitni: kétéves, monumentális fejlesztés indul 2027 elején, amelynek végeredménye csak 2029-ben tárul majd fel a nagyközönség előtt. De megéri várni – legalábbis a beruházók szerint.

Nem csak bevásárlóközpont: városi élményország épül

A tervek szerint a Duna Plaza szakít azzal a „csak vásárlás” koncepcióval, és multifunkcionális élmény- és közösségi központtá válik. Lesz itt minden, ami egy modern városi életstílushoz kell:

teljesen új kereskedelmi terek,

megújult irodakomplexum,

kulturális és szórakoztató programok,

sőt még zöld és közösségi terek, ahol akár egy egész délutánt is el lehet majd tölteni vásárlás nélkül.

Átformálják a belső terveket is. Fotó: Indotek Group

A felújítás célja egyértelmű: a pláza ne csak megőrizze, hanem megerősítse piaci pozícióját, miközben a jövő generációinak igényeihez is alkalmazkodik.

Építési engedély: pipa, jöhet a látványterv

Dr. Hüse István, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója szerint a cél nem kisebb, mint létrehozni azt a plázát, amely egyszerre tiszteleg a múlt előtt és mutatja az utat a következő évtizedeknek. A projektre már építési engedély is van, a finanszírozás is sínre került, így most a látványtervek véglegesítése és a bérlők szerződtetése zajlik. Hüse azt ígéri: 2029-ben a látogatók egy eddig sosem látott színvonalú komplexumban térhetnek vissza – akár csak nézelődni, akár dolgozni, akár bulizni.

Fotó: Indotek Group

Ki végzi a gigaberuházást?

A nagy volumenű munkálatokat az Indotek Grouphoz tartozó Magyar Ingatlanberuházó Zrt. viszi véghez – ők felelnek azért, hogy a Duna Plaza ne csak újjászülessen, hanem Budapest egyik legmenőbb találkozóhelyévé váljon.