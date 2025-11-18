Hírlevél

Nagy bejelentést tett a szakminisztérium: más szemmel nézünk a magyar áramimportra

Októberben is 15 százalék alatt maradt az áramimport - adott tájékoztatást az Energiagügyi Minisztérium (EM). Az adatokból ugyanakkor az is kiderül: a hazai energiatermelés növekedett, ami azért fontos, mert a gazdaság bővülésével, az új gyárak nyitásával a termelés energiaigénye is növekszik.
Idén októberben is 15 százalék alatt maradt az áramimport mértéke, 2013 és 2024 között egyszer sem fordult elő, ami idén már hat hónapban is - derül ki az EM közösségi oldalán megjelent tájékoztatásából. A 15 százalékos mérték alatti áramimport már áprilistól augusztusig megvalósult a hazai villamosenergia-forgalomban. A múlt havi 13,8 százalékos mutató kis híján 10 százalékponttal volt alacsonyabb a tavalyi tizedik havinál.

áram, villamos energia, paks
A drónnal készült felvételen napelemek a Paksi Atomerőmű közelében – októberben is 15 százalék alatt maradt az áram importhányada, nőtt a magyar energiatermelés (illusztráció)
Fotó: Jánossy Gergely / MTI Fotószerkesztõség

Villamos energia: újra erősített Magyarország

Az EM szerint a megelőző tizenkét évben az is csak tizenhárom hónapban fordult elő, hogy a behozatal részesedése nem érte el a 20 százalékot. 15 százaléknál alacsonyabb havi adatra pedig 2012 óta idén tavaszig nem volt példa. 

Komoly fegyvertény tehát, hogy az elmúlt hét hónap legmagasabb és egyetlen 15 százalék feletti importarányát a szeptember hozta 16,9 százalékkal.

2025 első tíz hónapjában a belföldön felhasznált áram mennyisége közel megegyezett a tavaly január-októberivel. Az importszaldó csökkenése tehát nem a fogyasztás változására, hanem a közel 10 százalékkal megnövekedett hazai áramtermelésre vezethető vissza.

A magyarországi megújuló kapacitás idén őszre meghaladta a 9 gigawattot.

 A zöldenergia-termelők az áramrendszer beépített teljesítményének közel 60 százalékát adják. 

A tárolási képességek folyamatos bővítésével teszünk azért, hogy az időjárásfüggő forrásból származó áramot a délutáni-esti fogyasztási csúcsidőszakra félre lehessen tenni, ezzel is költséges importot váltva ki – jelzi a minisztérium.

A növekvő hazai energiaigények kiszolgálásában nem pusztán a termelőkapacitás bővítése, hanem az energiatárolási képességek javítása, a tárolási kapacitás bővítése a cél. Miként a KPMG arról beszámolt, az Energiaügyi Minisztérium szeme előtt fontos mutatóként van jelen, hogy 2030-ra a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) szerint 1 gigawatt kitárolási teljesítményű akkumulátoros energiatárolási kapacitási célt kell elérni Magyarországon.

 

