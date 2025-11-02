Ezt már fújhatjuk, nem teljesül 2050-ig az emberiség nagy álma – hihetetlen, hogy miért nem

A tekintélyes Wood Mackenzie globális kutató- és elemzőcég friss riportjától aligha derül jobb kedvre az, akit foglalkoztatnak a levegőszennyezés, az üvegházhatás amúgy is néha nyomasztó kérdései. A vállalat energiaátmenetről szóló aktuális jelentése szerint a globális energiaigény elérhetetlenné teszi, hogy a világ 2050-re elérje a nettó nulla kibocsátást. A körülmények már nem a párizsi egyezmény 1,5 Celsius fokos átlaghőmérséklet-emelkedésről szólnak, mivel a globális átlagos felmelegedés a 2,6 Celsius fokos határ felé tart. Ezt ugyan még mindig jelentősen, 0,6 Celsius fokkal lehetne mérsékelni 2060-ig – ez kimondva nem tűnik soknak, de óriási ökológiai és klimatológiai jelentősége van –, ehhez azonban felfoghatatlan mennyiségű pénz kell.
Nehéz lépést tartani a világ energiaigényével
A helyzet tehát nem jó, de nem is reménytelen, bár mint a riportból kiolvasható, a világ növekvő energiaigényén, valamint azon múlik minden, hogy azt milyen energiaforrások felhasználásával tudjuk kielégíteni. S persze azon, jut-e rá elég pénz. A Wood Mackenzie számításai szerint ugyanis a globális felmelegedés 2 Celsius fokra való mérséklése, illetve ezen a határon való megfogása
4,3 ezer milliárd dollár energetikai beruházást igényelne – évente, 2025-től 2060-ig, azaz 35 év alatt nagyjából 150 ezer milliárd dollár elköltését.
Viszonyításként: a globális GDP 2024-ben 111 ezer milliárd dollár volt.
Arányokkal kifejezve ugyanez a bődületes összeg: az elemzők következtetése szerint az energiaszektor beruházásainak
- a globális GDP jelenlegi 2,5 százalékáról a következő évtizedben
- 3,5 százalékra kellene növekedniük ahhoz, hogy a 2 Celsius fokos mértéket tartani lehessen a felmelegedésnél.
Ezek semmiképp nem tekinthetők jó hírnek, különösen azért nem – erre már az Oilprice tér ki kapcsolódó cikkében –, mert igen kevés ország halad megfelelő tempóban ahhoz, hogy legalább a 2030-as kibocsátási célokat elérje, s nincs köztük egyetlen G7-es állam sem. Pusztán ezen körülmény alapján jelenthető ki, hogy a 2050-re kitűzött globálisan nettó nulla kibocsátási cél elérhetetlen, a 2 Celsius fok pedig csak akkor, ha olyan mélyen nyúlnak a pénztárcába, ami szinte lehetetlen.
Prakash Sharma, a Wood Mackenzie alelnöke szerint az energiarendszer egyre összetettebbé, összekapcsoltabbá, és ugyanakkor sérülékenyebbé válik. Szerinte a világ elektifikációjának növekedése, valamint az olyan, rendkívül energiaintenzív iparágak gyors növekedése, mint a mesterséges intelligenciák és az adatközpontok világa – erről a vonatkozásról az Origón is többször írtunk –, nehéz kompromisszumok megkötését jelenti azzal, hogy közben nagy igény van a dekarbonizáció, amit viszont a méretgazdaságosság és a geopolitikai feszültségek is nehezítenek.
Muszáj külön figyelni a mesterséges intelligenciára
Némi túlzással, a világ mintha csak most eszmélne rá arra, hogy valójában mekkora energetikai kihívást jelent az adatközpontok és a mesterséges intelligencia egymásba fonódó iparágainak kibontakozása. Ezeknek a területeken elképesztően sok energia kell, melyet nem minden esetben tudnak megújuló forrásokkal kiszolgálni (a nukleáris megoldások pedig nehézkesek, drágák, időigényesek, a területen 2030-tól talán az SMR-ek hoznak áttörést), így marad a földgáz, mint a fosszilis hordozók közül a legkevésbé szennyező. Ám persze valószínűleg jobb lenne enélkül is, amire ugyanakkor még biztosan várni kell:
az elemzők prognózisa szerint a mesterséges intelligencia térnyerése 2050-re 180 milliárd köbméterrel megnöveli a földgáz iránti igényt.
A Wood Mackenzie szerint, bár a nap- és szélenergia részesedése a globális energiaellátásban az elmúlt évtizedben 5 százalékról 20 százalékra nőtt, és a növekedés várhatóan folytatódni fog, de a még jobban dekarbonizált, rugalmas energiarendszerekre való átállás felgyorsítása sokkal összetettebb feladat, mint pusztán megawattok hozzáadása [lásd. az Ibériai-félsziget áramszünetét – a szerk.]
Kína tesz, Európa legalább szigorú, az Egyesült Államok lemaradóban
A világ ipari-gazdasági szempontból meghatározó térségét (államát) értékelve Sharma megjegyezte, hogy a klímavédelemben Kína (mint a világ egyik legnagyobb szennyezője) lesz az új vezető szereplő, mellette Európával, az Egyesült Államok mint másik jelentős szennyező, lemarad ettől. Utóbbi részben annak is köszönhető, hogy Trump elnök számára nagyon fontos országa energetikai függetlensége mellett az amerikai energiaexport felpörgetése is, ezt viszont értelemszerűen a fosszilis hordozók kitermelésére támaszkodva teheti meg.
Az Egyesült Államoknak közel a mostani duplájára kellene növelnie éves klímavédelmi ráfordításait a nettó nulla kibocsátás érdekében, ez jóval nagyobb arány, mint Kínában és Európában szükséges.
Eközben Kína az elektromos járműipar éllovasaként – elegendő annak egy kicsiny, de Magyarország számára fontos vonatkozására, a szegedi BYD gyárára gondolni – az alacsony széndioxid-kibocsátású piac élére kerül, pozícióját pedig a napelemes technológiákkal is erősíti.
Európa pedig küzd: az EU elvárásai magával szemben bár szigorúak, de például a robbanómotoros autók kivezetési menetrendjét már a német autóipar is egyre rosszabb szájízzel fogadja, miközben a kontinensen Kínához és az Egyesült Államokhoz képest is nagyon magasak az energia költségei, amit nem lehet elrejteni se a gazdaság, se a lakossági fogyasztók elől.
A globális energiaigény eközben bár növekszik – köztük a megújulókkal, a szél- és napenergia a mostani 20 százalékról 2050-re a világ villamos energiájának várhatóan 60 százalékát termeli majd –, de a fosszilis tüzelőanyagoknak még mindig nem lehet hátat fordítani. Ennek viszont a jelentés alapján így vagy úgy, de biztosan nagy árát kell hogy fizessük a következő évtizedekben.
Egyáltalán mit jelent az, hogy nettó nulla kibocsátás?
A fogalom most már nem csak bizonyos szakterületek szókészletében jelenik meg, hanem mind gyakrabban bukkan fel hétköznapi szóhasználatban is. Az egyik értelmezése afféle szó szerinti olvasatot jelent, például azt, hogy egy folyamat, vagy például egy autó bocsát ki szennyező anyagokat és nem termel hulladékot működése közben. Az egyrészt konzervatívabb, másrészt megengedőbb „nettó nulla kibocsátás” azt jelenti, hogy az összes ember okozta üvegházhatású gázkibocsátást ellensúlyozzuk azzal, hogy a kibocsátással egyenértékű mennyiséget vonunk ki a légkörből olyan módszerekkel, mint az erdőtelepítés vagy a széndioxid-leválasztási technológia.