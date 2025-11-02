Ezt már fújhatjuk, nem teljesül 2050-ig az emberiség nagy álma – hihetetlen, hogy miért nem

A tekintélyes Wood Mackenzie globális kutató- és elemzőcég friss riportjától aligha derül jobb kedvre az, akit foglalkoztatnak a levegőszennyezés, az üvegházhatás amúgy is néha nyomasztó kérdései. A vállalat energiaátmenetről szóló aktuális jelentése szerint a globális energiaigény elérhetetlenné teszi, hogy a világ 2050-re elérje a nettó nulla kibocsátást. A körülmények már nem a párizsi egyezmény 1,5 Celsius fokos átlaghőmérséklet-emelkedésről szólnak, mivel a globális átlagos felmelegedés a 2,6 Celsius fokos határ felé tart. Ezt ugyan még mindig jelentősen, 0,6 Celsius fokkal lehetne mérsékelni 2060-ig – ez kimondva nem tűnik soknak, de óriási ökológiai és klimatológiai jelentősége van –, ehhez azonban felfoghatatlan mennyiségű pénz kell.

El lehet felejteni azt, hogy a világ 2050-ig eléri a nettó nulla kibocsását (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nehéz lépést tartani a világ energiaigényével

A helyzet tehát nem jó, de nem is reménytelen, bár mint a riportból kiolvasható, a világ növekvő energiaigényén, valamint azon múlik minden, hogy azt milyen energiaforrások felhasználásával tudjuk kielégíteni. S persze azon, jut-e rá elég pénz. A Wood Mackenzie számításai szerint ugyanis a globális felmelegedés 2 Celsius fokra való mérséklése, illetve ezen a határon való megfogása

4,3 ezer milliárd dollár energetikai beruházást igényelne – évente, 2025-től 2060-ig, azaz 35 év alatt nagyjából 150 ezer milliárd dollár elköltését.

Viszonyításként: a globális GDP 2024-ben 111 ezer milliárd dollár volt.

Arányokkal kifejezve ugyanez a bődületes összeg: az elemzők következtetése szerint az energiaszektor beruházásainak

a globális GDP jelenlegi 2,5 százalékáról a következő évtizedben

3,5 százalékra kellene növekedniük ahhoz, hogy a 2 Celsius fokos mértéket tartani lehessen a felmelegedésnél.

Ezek semmiképp nem tekinthetők jó hírnek, különösen azért nem – erre már az Oilprice tér ki kapcsolódó cikkében –, mert igen kevés ország halad megfelelő tempóban ahhoz, hogy legalább a 2030-as kibocsátási célokat elérje, s nincs köztük egyetlen G7-es állam sem. Pusztán ezen körülmény alapján jelenthető ki, hogy a 2050-re kitűzött globálisan nettó nulla kibocsátási cél elérhetetlen, a 2 Celsius fok pedig csak akkor, ha olyan mélyen nyúlnak a pénztárcába, ami szinte lehetetlen.

Prakash Sharma, a Wood Mackenzie alelnöke szerint az energiarendszer egyre összetettebbé, összekapcsoltabbá, és ugyanakkor sérülékenyebbé válik. Szerinte a világ elektifikációjának növekedése, valamint az olyan, rendkívül energiaintenzív iparágak gyors növekedése, mint a mesterséges intelligenciák és az adatközpontok világa – erről a vonatkozásról az Origón is többször írtunk –, nehéz kompromisszumok megkötését jelenti azzal, hogy közben nagy igény van a dekarbonizáció, amit viszont a méretgazdaságosság és a geopolitikai feszültségek is nehezítenek.