Magukra maradtak a tagállamok: az Európai Bizottság javaslata csak mélyíti a bajt

A magas energiaár egy alapvető versenyképességi kérdés ‒ hangsúlyozza Bóka János. Az európai ügyekért felelős miniszter új Facebook-bejegyzésében egyúttal emlékeztet, a Bizottságnak a tagállamok már többször jelezték, hogy mutasson be olyan intézkedéscsomagot, ami érdemben csökkenti az energiaárakat Európában. Ám a Bizottság által javasolt menetrend kizárólag a tagállamok számára ír elő feladatokat, amik leginkább abban merülnek ki, hogy a tagországok csökkentség az energiát terhelő adókat ‒ emeli ki a tárcavezető, hozzátéve: szerintük ugyanis ettől fog csökkenni az energia ára.

Nem hozna energiaár-csökkenést, ha mérsékelné a tagállamok az adót. / Fotó: Hegedűs Hanna / Orbán Balázs Facebook

A Bizottság javaslata érdemben nem csökkentené az energiaárakat, de legalább tovább rontja a versenyképességet

Brüsszel terve nem aratott osztatlan lelkesedést, hiszen az adócsökkentés valószínűleg érdemben nem csökkentené, hiszen azokat a strukturális és szabályozási problémákat nem mérsékelné, amik a magas energiaárakhoz vezetnek ‒ fogalmaz Bóka János, megjegyezve, hogy ez mindeközben a tagállami költségvetési bevételeket is jelentősen csökkenti, amiket egyébként az országok gazdaságélénkítésre fordítanának.

Korábban megírtuk: októberben az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy megszüntetik az orosz olaj- és gázimportot. Így

2026 januárjától új gázszerződéseket már nem lehet kötni Oroszországgal,

a meglévő rövid távú megállapodásokat pedig legkésőbb 2026 júniusáig fel kell mondani.

A döntés azért születhetett meg, mert a korábbiakkal ellentétben, a 19. szankciós csomagról való szavazáson már elég volt a minősített többség is.

Az Európai Parlament még szigorított is az eredeti tervezeten: a képviselők 2027-től, vagyis egy évvel korábban vezetnék be a teljes tilalmat. Egyébként a tilalom mind a vezetékes gázra, mind a cseppfolyósított földgázra (LNG) vonatkozik.

A Néppárt soraiban ülő Tiszások természetesen támogatják az indítványt

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is természetesen megszavazta az indítványt. Akkor Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a magyar energiaellátás biztonsága elleni példátlan támadásnak nevezte a döntést.