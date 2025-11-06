Magukra maradtak a tagállamok: az Európai Bizottság javaslata csak mélyíti a bajt

Hírlevél

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
Energiaellátási válság fenyegeti az Európai Uniót már az egészen közeli jövőben. Ennek ellenére az Európai Bizottság ahelyett, hogy segítene csökkenteni az energiakitettséget, csak és kizárólag feladatokat ír elő a tagállamoknak. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter ezzel összefüggésben rámutatott: a testület által javasolt adócsökkentéstől nem várhatjuk, hogy az energiaárakat is mérsékelje, ám a tagállamok költségvetését az mindenképp apasztaná.
Európai UnióEurópai Bizottságenergia

A magas energiaár egy alapvető versenyképességi kérdés ‒ hangsúlyozza Bóka János. Az európai ügyekért felelős miniszter új Facebook-bejegyzésében egyúttal emlékeztet, a Bizottságnak a tagállamok már többször jelezték, hogy mutasson be olyan intézkedéscsomagot, ami érdemben csökkenti az energiaárakat Európában. Ám a Bizottság által javasolt menetrend kizárólag a tagállamok számára ír elő feladatokat, amik leginkább abban merülnek ki, hogy a tagországok csökkentség az energiát terhelő adókat ‒ emeli ki a tárcavezető, hozzátéve: szerintük ugyanis ettől fog csökkenni az energia ára.

energiaár, Orbán Balázs: Újabb háborús számlát küldene Brüsszel
Nem hozna energiaár-csökkenést, ha mérsékelné a tagállamok az adót. / Fotó: Hegedűs Hanna / Orbán Balázs Facebook

A Bizottság javaslata érdemben nem csökkentené az energiaárakat, de legalább tovább rontja a versenyképességet

Brüsszel terve nem aratott osztatlan lelkesedést, hiszen az adócsökkentés valószínűleg érdemben nem csökkentené, hiszen azokat a strukturális és szabályozási problémákat nem mérsékelné, amik a magas energiaárakhoz vezetnek ‒ fogalmaz Bóka János, megjegyezve, hogy ez mindeközben a tagállami költségvetési bevételeket is jelentősen csökkenti, amiket egyébként az országok gazdaságélénkítésre fordítanának.

Korábban megírtuk: októberben az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy megszüntetik az orosz olaj- és gázimportot. Így 

  • 2026 januárjától új gázszerződéseket már nem lehet kötni Oroszországgal, 
  • a meglévő rövid távú megállapodásokat pedig legkésőbb 2026 júniusáig fel kell mondani. 

A döntés azért születhetett meg, mert a korábbiakkal ellentétben, a 19. szankciós csomagról való szavazáson már elég volt a minősített többség is.

Az Európai Parlament még szigorított is az eredeti tervezeten: a képviselők 2027-től, vagyis egy évvel korábban vezetnék be a teljes tilalmat. Egyébként a tilalom mind a vezetékes gázra, mind a cseppfolyósított földgázra (LNG) vonatkozik.

A Néppárt soraiban ülő Tiszások természetesen támogatják az indítványt

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is természetesen megszavazta az indítványt. Akkor Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a magyar energiaellátás biztonsága elleni példátlan támadásnak nevezte a döntést.

A testület ugyan igen korlátozott körben, de jelölt ki kivételeket, ilyenek például a meglévő rövid távú szerződések, amennyiben 2026. június 17-ig szólnak, illetve ilyenek azok a hosszú távú szerződések, amelyek 2027. január 1-jéig szólnak, feltéve, hogy azokat 2025. június 17. előtt kötötték meg, és azokat nem módosítják.

Orbán Viktor Washingtonba utazik

Annak ellenére, hogy a szavak szintjén Brüsszel a végletekig kiáll az energiadiverzifikáció mellett, olybá tűnik, hogy a tagállamok magukra maradtak energiabiztonságuk szavatolásában, ugyanis – suta adócsökkentési javaslatán túl – az unió döntéshozó-végrehajtó testülete semmilyen segítséget nem hajlandó nyújtani ezen a területen.

Ellenben az Európai Bizottság egyre keményebb hangvételű diktátumokat küld a tagállamoknak, hogy mielőbb váljanak le az orosz gáz- és olajellátásról. Még olyan országok sem részesülhetnek felmentésben ‒ ilyen ország például hazánk és Szlovákia ‒, melyeknek fizikai képtelenség más forrásokból az energiahordozók versenyképes áron való beszerzése.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Orbán Viktor a héten Washingtonba utazik, vélhetően azért, hogy engedményeket harcoljon ki Magyarország számára az orosz energiahordozók tekintetében.

 

